Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108075
ИКТ 8801
Организации 6844
Ведомства 1343
Ассоциации 707
Технологии 3047
Системы 18998
Персоны 42778
География 1714
Статьи 1285
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1729
Мероприятия 824

Пенсия пенсионное страхование ИПП, Индивидуальный пенсионный план Индивидуальный (персонифицированный) учет

Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет


29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений
29.01.2021 Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»
04.12.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк
20.08.2019 Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн
30.07.2019 Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию
10.05.2017 Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока
15.03.2016 Выход на пенсию улучшает здоровье
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП
07.07.2014 Выход XP на пенсию стимулировал бизнес партнеров Microsoft
25.11.2013 В ИПП «Триада» внедрена СЭД Directum
18.01.2013 Выход из ИТ-бизнеса: проверьте свои мотивы
28.10.2011 ИТ–специалисты работают не за деньги, а за интерес
29.09.2011 Теватрон выходит на пенсию. Кто займет его место?
27.01.2010 Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию
11.12.2001 Сотрудники Matsushita торопятся уйти на пенсию
07.09.2001 General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию
14.08.2001 Деньги Webvan пойдут на выплату пенсии директору компании
08.06.2001 Lucent предложит досрочный выход на пенсию более чем 10000 сотрудников

Публикаций - 430, упоминаний - 464

Пенсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10033 27
1С-ИжТиСи 6287 24
6969 24
IBM - International Business Machines Corp 9183 22
Microsoft Corporation 23450 21
Google LLC 10910 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9393 11
Sony 6478 11
Intel Corporation 11645 11
SAP SE 4864 11
HP Inc. 5509 11
Apple Inc 11157 10
1С-Рарус 801 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6907 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 9
Цифра ГК 2138 9
Samsung Electronics 9705 9
Meta Platforms - Facebook 4334 9
Toshiba Corporation 2884 8
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 8
Hitachi - Хитачи 1455 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 7
Twitter 2691 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
Siemens AG - Siemens Group 2541 6
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 195 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 6
Fujitsu 2034 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6242 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 5
Yandex - Яндекс 5630 5
Восход ФГБУ НИИ 598 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 4
Directum - Директум 901 4
АйТи 1280 4
Lenovo Motorola 3502 4
Accenture plc 620 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 4
HP - Hewlett-Packard 3599 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5751 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2357 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6167 17
НСПК - Национальная система платежных карт 607 13
Почта России ПАО 1981 11
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 11
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 10
Почта Банк 346 10
Visa International 1870 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 8
Точка 3792 7
Россети Ленэнерго 2338 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 5
Альфа-Банк 1588 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1887 3
Самолёт ГК 1655 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 667 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 3
Газпром ПАО 1147 3
Boeing 987 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 3
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 3
Благосостояние НПФ 39 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 2
Совкомбанк Совесть 266 2
X5 Group - Перекрёсток 452 2
Евросеть 1398 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 244 2
Связной ГК 1332 2
ПСБ - Промсвязьбанк 729 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17881 80
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9023 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10349 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2990 21
Президент Российской Федерации 3692 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3052 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 15
Правительство Москвы 1980 15
Федеральное казначейство России 1547 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 13
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1383 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 10
Судебная власть - Judicial power 2083 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 687 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 7
ПФР Департамент информационных технологий 184 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 7
Администрация Президента РФ 977 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 112 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2363 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 122 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1033 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2823 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 977 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 548 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 2
Единая Россия - Политическая партия 261 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
АРБ - Ассоциация российских банков 200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1790 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52968 106
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79014 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38630 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25837 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9994 48
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24971 44
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10054 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24842 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17028 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10739 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7779 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12907 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22089 29
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25566 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5430 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17383 25
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9001 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9046 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2784 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 22
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3103 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11655 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8049 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15976 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11610 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17269 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19592 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9457 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21859 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7787 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10876 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7735 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14907 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1340 16
Оповещение и уведомление - Notification 3032 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8705 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3832 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5118 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19173 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4075 69
Microsoft Windows 2000 12647 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6489 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 994 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 894 18
Google Android 12502 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 13
1С:Бухгалтерия 846 13
Linux OS 8205 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 327 12
Microsoft Windows 14400 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 11
Apple iOS 6770 11
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 379 10
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 596 9
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 312 8
Apple iPhone 6 6159 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 7
Age of Kings 3443 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2888 6
ЕМИАС Электронный рецепт 78 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 576 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 464 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 206 5
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 68 5
Python - высокоуровневый язык программирования 568 5
Microsoft Office 3425 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 93 5
Microsoft Dynamics 1167 5
Oracle Java - язык программирования 2757 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 5
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 61 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3153 4
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 208 4
ВТБ Онлайн 168 4
Путин Владимир 2713 19
Медведев Дмитрий 1628 17
Щеголев Игорь 689 12
Рейман Леонид 1031 9
Никифоров Николай 1172 7
Матюхин Владимир 61 7
Массух Илья 217 6
Огуряев Дмитрий 75 6
Прокопенков Александр 7 5
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 5
Скляр Алексей 51 5
Собянин Сергей 237 5
Зарецкий Александр 4 4
Козырев Алексей 288 4
Симаков Олег 112 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 4
Володин Вячеслав 72 4
Елистратов Николай 90 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 4
Греф Герман 364 4
Попов Алексей 330 3
Орловский Виктор 345 3
Гуральников Сергей 163 3
Бородинов Леонид 14 3
Солдатов Алексей 95 3
Паршин Максим 266 3
Горчаковская Лариса 6 3
Чернышенко Дмитрий 424 3
Авербах Владимир 126 3
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 3
Малинин Александр 40 3
Мишустин Михаил 479 3
Юхневич Леонид 28 3
Дроздов Антон 7 3
Шадаев Максут 626 3
Chambers John - Чемберс Джон 118 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 365 3
Евраев Михаил 241 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 2
Чичваркин Евгений 161 2
Россия - РФ - Российская федерация 122244 209
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50089 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39180 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14891 36
Европа 21280 32
Япония 12861 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12798 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6258 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 21
Германия - Федеративная Республика 11896 15
Азия - Азиатский регион 4649 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 12
Франция - Французская Республика 7078 11
Индия - Республика 5059 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2610 11
Нидерланды 3299 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 10
Россия - СФО - Иркутская область 916 9
США - Нью-Йорк 2809 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13115 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 947 8
Великобритания - Лондон 2363 8
Солнечная система - Solar system 2449 8
Канада 4704 8
Земля - планета Солнечной системы 9684 8
Россия - ПФО - Пензенская область 523 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2005 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1056 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 665 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 7
Россия - СФО - Новосибирск 3689 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1003 7
Израиль 2603 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 436 7
США - Калифорния 4663 7
Россия - УФО - Тюменская область 897 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 690 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41676 161
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41508 156
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23756 73
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8246 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8843 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14980 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19859 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5222 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10622 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13890 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4537 31
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5005 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3032 28
Кредитование - Сrediting 5000 26
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 350 25
Федеральное законодательство 3152 24
Юриспруденция - Законодательство 4454 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3884 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3552 23
Паспорт - Паспортные данные 2067 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3113 19
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 332 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4881 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2711 17
Юриспруденция - Jurisprudence 6196 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4116 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6840 16
Реструктуризация - Restructuring 1886 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6003 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1503 15
Физическое лицо - Физлицо 3116 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7491 13
Информационное общество - Государственная программа 1295 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3923 13
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 945 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4394 12
Английский язык 6150 12
Энергетика - Energy - Energetically 4183 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3643 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 17
Thomson Reuters - Рейтер 5770 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1197 5
The Register 1393 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
Der Spiegel 145 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 4
Bloomberg 1073 4
AP - Associated Press 1994 4
FT - Financial Times 1163 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 3
Fortune 206 2
Telegraph 205 2
Silicon.com 364 2
23ABC News 167 2
Известия ИД 460 2
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 31 2
Engadget - Блог о технологиях 417 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 2
Российская газета 240 2
91Mobiles 1693 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 663 2
Telecom.paper 167 1
Times 645 1
Независимая газета 12 1
ComputerWire 51 1
CNews Северо-Запад 24 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
The Observer 40 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Silicon 508 1
Charlotte Observer 2 1
Главбух 11 1
Госрасходы - портал 61 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
IEEE Spectrum 11 1
DxOMark - Издание 36 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
TAdviser - Центр выбора технологий 291 1
500 Startups 14285 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7433 15
IDC - International Data Corporation 4843 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2077 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 34 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
Gartner - Гартнер 3471 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 2
Frost & Sullivan 200 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 1
Медиалогия 50 1
TechTarget 13 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
CNews Мишень 158 1
Vanson Bourne 48 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
IBM Research 107 1
Microsoft Research 128 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
ISC - Cybersecurity Workforce Study 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 710 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 280 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 2
University of California - Калифорнийский университет 80 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 4 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 1
Южный Тайваньский научный парк - Southern Taiwan Science Park 4 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 41 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 1
Softline Education - Академия АйТи 61 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 10 1
Минцифры РФ - Код будущего 7 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
Академгородок Новосибирск 102 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 6 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 3 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11587 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2057 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1717 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 3
JD.com 618 Shopping Festival 71 2
День молодёжи - 27 июня 687 2
ИнфоКом 85 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 216 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
VMworld 29 1
Turing Award - Премия Тьюринга 3 1
CeBIT 461 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
GeekBrains 79 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 75 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
CNews AWARDS - награда 407 1
CNews FORUM Кейсы 95 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214393, в очереди разбора - 888992.
Создано именных указателей - 108075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще