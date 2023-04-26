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Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание прослушка



26.04.2023 Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

Microsoft не раскрывает. Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений
01.03.2023 США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира

разбирательству. Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффектив
08.02.2023 Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки

предназначенных для внутреннего рынка Китая, показало совместное исследование специалистов из Великобритании и Ирландии. Однако даже если купить телефон в Китае и затем выехать с ним за пределы КНР, слежка не прекратится. Это означает, что смартфоны OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme будут собирать информацию, в том числе, и о гражданах других государств. В этом плане особая угроза утечки перс
25.08.2022 Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями

раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет. Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное нов
17.02.2022 Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать

ooth-маячок диаметром не сильно отличается от монеты, поэтому его несложно спрятать в машине или сумке человека, чтобы следить за перемещениями жертвы.  Но, например, владельцам iPhone проще заметить слежку — достаточно просмотреть список расположенных неподалеку меток. Поэтому для слежки за владельцами iPhone злоумышленники используют другой метод — они смотрят не наличие сигнала маячка, а
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)

ый сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопас
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения

ста Zenly осталось совсем немного Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют. Слежка за самыми близкими Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются –
03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой

истеме обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом. Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко р
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г. Слежка через веб-камеру – реальная угроза? По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-каме
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей

11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках

сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб. К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покуп
31.03.2020 За москвичами установят тотальную слежку на время карантина

Полномасштабная слежка за россиянами Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания пере
04.02.2020 Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10

ствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними. Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data

04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео

точняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде. Избирательная слежка По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone

13.11.2018 Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру

22.11.2017 Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты

30.11.2015 АНБ США прекратило тотальную слежку

секретные данные о работе АНБ, общественность, со ссылкой на современные реалии и быстрое развитие технологий, призвала власти внести изменения в законодательство, которые бы запретили вести массовую слежку.  АНБ США отныне запрещено следить без судебного ордера В марте 2015 г. под открытым письмом к президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) с просьбой прекратить массовую слежку под
21.10.2015 Обновленный DriverPack заблокирует слежку Windows 10 за пользователями

ктивизирует программы-шпионы даже на предыдущих версиях Windows (7 и 8). Однако DriverPack и на этих версиях Windows отключает программы слежки и телеметрии и удаляет соответствующие автообновления». Слежка за пользователем осуществляется не только самой системой Windows, но и многими ее приложениями и сервисами, пояснили в компании. В частности, отдельные программы-шпионы вшиты в пакет Mic
04.12.2013 Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками

и странах СНГ следят за своими сотрудниками через социальные сети и электронную почту. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. представителей компаний. 48,2% респондентов признались, что ведут слежку за действиями сотрудников в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и за их электронной почтой (отметили 67,8%). На третьем месте находятся интернет-пейджеры (31,3%), и л
17.06.2013 Слежка за пользователями: Apple, Facebook, Microsoft и Google признались в передаче данных властям США

ообще никогда не слышали об этой программе. Позже директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper) попытался внести ясность в эту историю, пояснив, что они действительно осуществляют слежку за пользователями через интернет, но не за гражданами США. На днях агентство Bloomberg сообщило, что PRISM является лишь верхушкой айсберга, и что на самом деле в тесном сотрудничестве с
16.10.2006 RFID-слежка: аэропорты готовы к внедрению

оторая будет гарантировать ношение маркеров пассажирами, а также с устранением обеспокоенности об ограничении гражданских свобод, говорит г-н Бреннан. Он добавил, что устройство «не предназначено для тотальной слежки, оно просто позволит службе безопасности определять местоположение отдельных людей». Конструкция устройства-носителя Optag еще не завершена. Г-н Бреннан говорит, что для ношени
07.02.2006 Компании внедряют мобильную слежку за сотрудниками

гими правилами. «Сотрудник должен выразить согласие на то, чтобы за его мобильником устанавливалась слежка. Фирма не может заказать слежение за телефоном без уведомления пользователя, — го
12.02.2004 Слежка через мобильник приходит в Россию

рекламе сообщают, что каждый год пропадают 100 тыс. детей в возрасте до 16 лет. При этом "мобильная слежка" в этих странах регулируется законом. В Финляндии закон направлен, прежде всего, на от

Публикаций - 364, упоминаний - 423

Негласное наблюдение замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Google LLC 11255 56
Microsoft Corporation 23943 53
Apple Inc 11502 46
Meta Platforms - Facebook 4361 33
Yandex - Яндекс 6208 15
Amazon Inc - Amazon.com 2860 15
Samsung Electronics 9894 14
X Corp - Twitter 2775 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 13
Telegram Group 1321 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1194 9
NSO Group 23 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 9
Yahoo! 3694 8
The Citizen Lab 19 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 7
Xiaomi 1443 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 7
Sony 6497 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 5
ZTE Corporation 731 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1118 5
5nine Software 1879 5
Intel Corporation 11815 5
IBM - International Business Machines Corp 9295 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 4
InfoWatch - Инфовотч 957 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1983 4
LG Electronics 3565 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2630 4
Lenovo Group 2221 4
Huawei 3638 4
GitHub 639 4
Red Hat 1263 3
Cisco Systems 4968 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 267 3
Qualcomm Technologies 1741 3
VK - Mail.ru Group 3265 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 8
LinkedIn 602 6
Россети Ленэнерго 2334 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 5
Лента - Сеть розничной торговли 1831 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 3
Альфа-Групп 674 3
Почта России ПАО 1966 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 3
Expedia Group 134 3
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Boeing 991 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 2
IPOC 123 2
Air Canada - авиакомпания 16 2
Hansa - Ханса 102 2
Blackstone Group 42 2
Abercrombie&Fitch 3 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Assist - Ассист 204 2
Forbidden Stories 3 2
EPIC Telecom Invest 201 2
eBay Inc 1604 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 2
Резонанс НПП 353 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Uber 316 2
Ситимобил - Служба такси 151 1
Unsplash 114 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 696 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 434 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 1
Miele - Миле 133 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 641 1
Urent - сервис аренды самокатов 9 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 1
BMW Group 422 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 55
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 13
Судебная власть - Judicial power 2172 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 9
Правительство Москвы 2142 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 488 5
Президент Российской Федерации 3962 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 4
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 555 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 391 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 197 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 257 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 5
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 40 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
Демократическая политическая партия США 119 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 106 2
4CIO 754 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
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Единая Россия - Политическая партия 277 1
World Wide Web Foundation 6 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
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