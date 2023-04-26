Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание прослушка
|26.04.2023
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Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете
Microsoft не раскрывает. Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений
|01.03.2023
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США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира
разбирательству. Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффектив
|08.02.2023
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Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки
предназначенных для внутреннего рынка Китая, показало совместное исследование специалистов из Великобритании и Ирландии. Однако даже если купить телефон в Китае и затем выехать с ним за пределы КНР, слежка не прекратится. Это означает, что смартфоны OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme будут собирать информацию, в том числе, и о гражданах других государств. В этом плане особая угроза утечки перс
|25.08.2022
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Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями
раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет. Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное нов
|17.02.2022
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Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать
ooth-маячок диаметром не сильно отличается от монеты, поэтому его несложно спрятать в машине или сумке человека, чтобы следить за перемещениями жертвы. Но, например, владельцам iPhone проще заметить слежку — достаточно просмотреть список расположенных неподалеку меток. Поэтому для слежки за владельцами iPhone злоумышленники используют другой метод — они смотрят не наличие сигнала маячка, а
|21.12.2021
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Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)
ый сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопас
|26.07.2021
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Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения
ста Zenly осталось совсем немного Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют. Слежка за самыми близкими Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются –
|03.05.2021
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Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой
истеме обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом. Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко р
|09.02.2021
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В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру
Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г. Слежка через веб-камеру – реальная угроза? По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-каме
|14.01.2021
|Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей
|11.01.2021
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Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках
сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб. К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покуп
|31.03.2020
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За москвичами установят тотальную слежку на время карантина
Полномасштабная слежка за россиянами Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания пере
|04.02.2020
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Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10
ствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними. Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data
|04.12.2019
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Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео
точняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде. Избирательная слежка По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone
|13.11.2018
|Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру
|22.11.2017
|Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты
|30.11.2015
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АНБ США прекратило тотальную слежку
секретные данные о работе АНБ, общественность, со ссылкой на современные реалии и быстрое развитие технологий, призвала власти внести изменения в законодательство, которые бы запретили вести массовую слежку. АНБ США отныне запрещено следить без судебного ордера В марте 2015 г. под открытым письмом к президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) с просьбой прекратить массовую слежку под
|21.10.2015
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Обновленный DriverPack заблокирует слежку Windows 10 за пользователями
ктивизирует программы-шпионы даже на предыдущих версиях Windows (7 и 8). Однако DriverPack и на этих версиях Windows отключает программы слежки и телеметрии и удаляет соответствующие автообновления». Слежка за пользователем осуществляется не только самой системой Windows, но и многими ее приложениями и сервисами, пояснили в компании. В частности, отдельные программы-шпионы вшиты в пакет Mic
|04.12.2013
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Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками
и странах СНГ следят за своими сотрудниками через социальные сети и электронную почту. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. представителей компаний. 48,2% респондентов признались, что ведут слежку за действиями сотрудников в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и за их электронной почтой (отметили 67,8%). На третьем месте находятся интернет-пейджеры (31,3%), и л
|17.06.2013
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Слежка за пользователями: Apple, Facebook, Microsoft и Google признались в передаче данных властям США
ообще никогда не слышали об этой программе. Позже директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper) попытался внести ясность в эту историю, пояснив, что они действительно осуществляют слежку за пользователями через интернет, но не за гражданами США. На днях агентство Bloomberg сообщило, что PRISM является лишь верхушкой айсберга, и что на самом деле в тесном сотрудничестве с
|16.10.2006
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RFID-слежка: аэропорты готовы к внедрению
оторая будет гарантировать ношение маркеров пассажирами, а также с устранением обеспокоенности об ограничении гражданских свобод, говорит г-н Бреннан. Он добавил, что устройство «не предназначено для тотальной слежки, оно просто позволит службе безопасности определять местоположение отдельных людей». Конструкция устройства-носителя Optag еще не завершена. Г-н Бреннан говорит, что для ношени
|07.02.2006
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Компании внедряют мобильную слежку за сотрудниками
гими правилами. «Сотрудник должен выразить согласие на то, чтобы за его мобильником устанавливалась слежка. Фирма не может заказать слежение за телефоном без уведомления пользователя, — го
|12.02.2004
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Слежка через мобильник приходит в Россию
рекламе сообщают, что каждый год пропадают 100 тыс. детей в возрасте до 16 лет. При этом "мобильная слежка" в этих странах регулируется законом. В Финляндии закон направлен, прежде всего, на от
Негласное наблюдение замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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