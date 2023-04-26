Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание прослушка

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете Microsoft не раскрывает. Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений

США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира разбирательству. Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффектив

Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки предназначенных для внутреннего рынка Китая, показало совместное исследование специалистов из Великобритании и Ирландии. Однако даже если купить телефон в Китае и затем выехать с ним за пределы КНР, слежка не прекратится. Это означает, что смартфоны OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme будут собирать информацию, в том числе, и о гражданах других государств. В этом плане особая угроза утечки перс

Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет. Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное нов

Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать ooth-маячок диаметром не сильно отличается от монеты, поэтому его несложно спрятать в машине или сумке человека, чтобы следить за перемещениями жертвы. Но, например, владельцам iPhone проще заметить слежку — достаточно просмотреть список расположенных неподалеку меток. Поэтому для слежки за владельцами iPhone злоумышленники используют другой метод — они смотрят не наличие сигнала маячка, а

Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) ый сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопас

Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения ста Zenly осталось совсем немного Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют. Слежка за самыми близкими Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются –

Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой истеме обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом. Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко р

В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г. Слежка через веб-камеру – реальная угроза? По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-каме

Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб. К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покуп

За москвичами установят тотальную слежку на время карантина Полномасштабная слежка за россиянами Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания пере

Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10 ствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними. Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data

Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео точняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде. Избирательная слежка По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone

АНБ США прекратило тотальную слежку секретные данные о работе АНБ, общественность, со ссылкой на современные реалии и быстрое развитие технологий, призвала власти внести изменения в законодательство, которые бы запретили вести массовую слежку. АНБ США отныне запрещено следить без судебного ордера В марте 2015 г. под открытым письмом к президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) с просьбой прекратить массовую слежку под

Обновленный DriverPack заблокирует слежку Windows 10 за пользователями ктивизирует программы-шпионы даже на предыдущих версиях Windows (7 и 8). Однако DriverPack и на этих версиях Windows отключает программы слежки и телеметрии и удаляет соответствующие автообновления». Слежка за пользователем осуществляется не только самой системой Windows, но и многими ее приложениями и сервисами, пояснили в компании. В частности, отдельные программы-шпионы вшиты в пакет Mic

Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками и странах СНГ следят за своими сотрудниками через социальные сети и электронную почту. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. представителей компаний. 48,2% респондентов признались, что ведут слежку за действиями сотрудников в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и за их электронной почтой (отметили 67,8%). На третьем месте находятся интернет-пейджеры (31,3%), и л

Слежка за пользователями: Apple, Facebook, Microsoft и Google признались в передаче данных властям США ообще никогда не слышали об этой программе. Позже директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper) попытался внести ясность в эту историю, пояснив, что они действительно осуществляют слежку за пользователями через интернет, но не за гражданами США. На днях агентство Bloomberg сообщило, что PRISM является лишь верхушкой айсберга, и что на самом деле в тесном сотрудничестве с

RFID-слежка: аэропорты готовы к внедрению оторая будет гарантировать ношение маркеров пассажирами, а также с устранением обеспокоенности об ограничении гражданских свобод, говорит г-н Бреннан. Он добавил, что устройство «не предназначено для тотальной слежки, оно просто позволит службе безопасности определять местоположение отдельных людей». Конструкция устройства-носителя Optag еще не завершена. Г-н Бреннан говорит, что для ношени

Компании внедряют мобильную слежку за сотрудниками гими правилами. «Сотрудник должен выразить согласие на то, чтобы за его мобильником устанавливалась слежка. Фирма не может заказать слежение за телефоном без уведомления пользователя, — го