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Индексная книга CNews*
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Добывающий сектор экономики Горнодобывающие предприятия Горная промышленность Горная добыча Mining enterprises Mining industry

Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча - Mining enterprises - Mining industry


29.11.2022 Онлайн-сервис поможет получить лесной участок в Подмосковье в аренду без аукциона 1
28.11.2022 «Ростех» успешно испытал машину для перевозки и смешивания промышленной взрывчатки 1
22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО 1
14.11.2022 «Сбераналитика» запустила новый сервис «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов» 1
11.11.2022 МТС объявляет о партнерстве с компанией Rubbles 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 2
01.11.2022 Страны-экспортеры сырья для электромобилей задумали объединиться в аналог ОПЕК и диктовать цены всему миру 1
31.10.2022 Облачные решения для бизнеса набирают популярность в Мурманской области 1
25.10.2022 «Крок» и «Полюс» создадут систему мониторинга и управления хвостохранилищами 1
18.10.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей 1
12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру 1
11.10.2022 Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза 1
10.10.2022 На портале госуслуг Подмосковья появились новые услуги для пользователей недр 1
23.09.2022 EveryTag и IT Task стали партнерами по продвижению продуктов для защиты от утечек 1
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате 1
12.09.2022 Робот «Марк» заменит людей на шахтах «Норильского никеля» 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 1
15.08.2022 Цифровая платформа «Унофактор» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
13.08.2022 Как рассчитать углеродный след от смартфона 1
11.08.2022 CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
20.07.2022 Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok 1
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» 1
16.06.2022 «Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области 1
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
13.05.2022 Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» 1
11.04.2022 ИТ-компания оцифрует 500 мусорных полигонов по всей России 1
30.03.2022 «Ивантеевский Элеватормельмаш» внедрил Appius-PLM как единую среду работы инженерных служб 1
15.03.2022 Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1
17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье 1
07.02.2022 Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет 1
07.02.2022 Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет 1

Публикаций - 529, упоминаний - 551

Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
UIPath 75 2
Microsoft Corporation 23395 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
SAP SE 4833 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
Технологии Распознавания 502 1
Dassault Systemes 207 1
Т1 Группа 40 1
Image Resources 1 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 6 1
Fanuc - Фанук 21 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 53 1
Ctrl2Go - Factory5 21 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 32 1
Корус Консалтинг ГК 1062 1
Крок - Croc 1683 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 1
Softline - Софтлайн 2032 1
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Red Hat 1224 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 237 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Nutanix 86 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Veeam Software 290 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 1
6927 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 203 1
GMCS 346 1
Google LLC 10865 1
Trend Micro 577 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 2
Башнефть ПАО АНК 121 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 12 1
BASF 43 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 1
Распадская угольная компания 7 1
Технология здоровья 8 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 17 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Альфа-Банк 1579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 1
Почта России ПАО 1973 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 142 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 1
Северсталь ПАО - Severstal 354 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 99 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 224 1
Транснефть 270 1
Komatsu - Комацу 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 40 1
ПГК - Первая грузовая компания 138 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 1
Федеральное казначейство России 1540 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 5
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 175 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 19 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1076 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 441 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 51 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 1
IBM Cognos Express 11 1
IBM Public Cloud 26 1
Ericsson Dedicated Network 2 1
Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 138 1
Microsoft Office Excel 914 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Platform V 29 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 9 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 30 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 1
Kaspersky OS 65 1
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 96 1
МТС Cloud - CloudMTS 204 1
Apple Pay 455 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 1
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 446 1
НКТ - Р7-Офис 199 1
Microsoft Office 365 858 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 1
Pastebin 34 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 62 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 13 1
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 1
Романов Александр 13 2
Джабиев Георгий 7 1
Червяков Алексей 2 1
Степанов Кирилл 6 1
Врацкий Андрей 50 1
Полякова Раиса 2 1
Тутаев Михаил 27 1
Заянц Илья 28 1
Касаев Сергей 27 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 30 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 27 1
Соколов Павел 10 1
Барилкин Виктор 29 1
Урусов Виктор 76 1
Люшенко Владимир 1 1
Гваришвили Владимир 26 1
Виноградов Артём 27 1
Павловский Святослав 1 1
Веселова Алина 2 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 29 1
Спиридонов Иван 26 1
Шишкин Андрей 6 1
Туманян Давид 3 1
Кузнецов Александр 92 1
Малышев Сергей 53 1
Клявин Владимир 30 1
Натрусов Артем 191 1
Шадаев Максут 609 1
Чаркин Евгений 235 1
Паршин Максим 262 1
Бадалов Андрей 60 1
Трапезин Владимир 30 1
Солопов Вячеслав 35 1
Ушаков Анатолий 41 1
Касимов Денис 18 1
Казахстан - Республика 4750 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 8
Россия - РФ - Российская федерация 121478 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Африка - Африканский регион 3256 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Россия - Сибирь 2004 2
Америка 2151 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - ДФО - Магаданская область 354 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Грузия 1118 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Канада 4697 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Армения - Республика 1352 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Япония 12847 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Уран - планета Солнечной системы 531 1
Украина 7213 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 547 1
Арктика - Арктический регион 478 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Нидерланды 3287 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 721 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Илишевское нефтяное месторождение 1 1
США - Торонто 270 1
Казахстан - Алматы 498 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 95 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2589 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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