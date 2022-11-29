Индексная книга CNews*
Добывающий сектор экономики Горнодобывающие предприятия Горная промышленность Горная добыча Mining enterprises Mining industry
Публикаций - 529, упоминаний - 551
Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
|Романов Александр 13 2
|Джабиев Георгий 7 1
|Червяков Алексей 2 1
|Степанов Кирилл 6 1
|Врацкий Андрей 50 1
|Полякова Раиса 2 1
|Тутаев Михаил 27 1
|Заянц Илья 28 1
|Касаев Сергей 27 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 30 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 27 1
|Соколов Павел 10 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Урусов Виктор 76 1
|Люшенко Владимир 1 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|Виноградов Артём 27 1
|Павловский Святослав 1 1
|Веселова Алина 2 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 29 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Шишкин Андрей 6 1
|Туманян Давид 3 1
|Кузнецов Александр 92 1
|Малышев Сергей 53 1
|Клявин Владимир 30 1
|Натрусов Артем 191 1
|Шадаев Максут 609 1
|Чаркин Евгений 235 1
|Паршин Максим 262 1
|Бадалов Андрей 60 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Солопов Вячеслав 35 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Касимов Денис 18 1
|UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.