Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВВП Валовой внутренний продукт
|19.05.2011
|Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году
|20.03.2006
|Доля ИКТ в ВВП России увеличится в 2 раза
|07.06.2004
|Британия: мобильная связь приносит 2,3% ВВП
|14.05.2004
|Объём ИТ-экспорта в Армении достиг 2% от ВВП
|18.08.2003
|Промышленная политика: как удвоить ВВП?
|31.01.2002
|Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ
|01.11.2001
|NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого
|30.10.2001
|NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
|30.10.2001
|NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
|30.08.2001
|NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал
|28.04.2001
|NASDAQ вырос на неожиданно хороших показателях ВВП США
Публикаций - 71, упоминаний - 71
ВВП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1009 2
|Меньшов Кирилл 75 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Леушев Андрей 69 2
|Cohen Michael - Конн Майкл 4 2
|Макаров Валентин 170 2
|Путин Владимир 2481 2
|Овчаров Евгений 11 1
|Борисов Алексей 16 1
|Мартынов Владислав 111 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Каменнова Мария 42 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Готальский Михаил 95 1
|Зенин Алексей 3 1
|Мурычев Александр 3 1
|Герчук Михаил 87 1
|Макаров Станислав 116 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Шанцев Валерий 25 1
|Коробова Анна 18 1
|Бакланова Татьяна 6 1
|Ерохин Вячеслав 6 1
|Омельченко Сергей 13 1
|Зубков Павел 12 1
|Андрианов Дмитрий 17 1
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
|Сайгин Юрий 7 1
|Бецков Григорий 23 1
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Айриян Сурен 34 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Чечельницкий Евгений 17 1
|Радаев Александр 40 1
|Погребинский Антон 45 1
|Антонюк Борис 65 1
|Попов Сергей 83 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
|CNET - Издание 1577 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 3
|CBS MarketWatch 302 3
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
|Times 412 2
|Briefing 29 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1218 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|CNews TV 521 1
|iVillage 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru