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ВВП Валовой внутренний продукт



19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году
20.03.2006 Доля ИКТ в ВВП России увеличится в 2 раза
07.06.2004 Британия: мобильная связь приносит 2,3% ВВП
14.05.2004 Объём ИТ-экспорта в Армении достиг 2% от ВВП
18.08.2003 Промышленная политика: как удвоить ВВП?
31.01.2002 Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ
01.11.2001 NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
30.08.2001 NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал
28.04.2001 NASDAQ вырос на неожиданно хороших показателях ВВП США

Публикаций - 71, упоминаний - 71

ВВП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8823 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 7
Nortel Networks 1287 6
Verizon - WorldCom 480 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8651 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 4
Oracle - Sun Microsystems 2174 4
Intel Corporation 11047 4
Cisco Systems 4686 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7938 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5380 3
Juniper Networks 410 3
Applied Materials 265 3
Corning Inc 201 3
Tyco International 54 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 3
Lenovo Motorola 3442 3
Цифра ГК 418 2
Ростелеком - Связьинвест 1697 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1273 2
Крок - Croc 1592 2
Microsoft Corporation 22058 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 36 2
Micron Technology - Crucial 292 2
Custis 81 2
Dell EMC 4662 2
Прогноз 592 2
Meta - Facebook 4176 2
Huawei 3105 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1282 2
Yandex - Яндекс 4823 2
RealNetworks 346 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 358 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 579 2
EDS - Electronic Data Systems 226 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Google LLC 9873 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 516 2
Ростех - Ростехнологии 2425 2
Verisign 354 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1799 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 504 5
Home Depot - сеть магазинов 56 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5048 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 3
Enron - Enrongate 121 3
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 3
UBS AG 291 2
Boeing 952 2
GM - General Motors 433 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 2
Lockheed Martin 728 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 2
Открытие ФК 2081 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 424 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 606 1
Societe Generale - Росбанк 429 1
Газпром ПАО 880 1
Merrill Lynch 427 1
Starbucks - Старбакс 78 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Rakuten Shopping - Buy.com 78 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
Prudential Financial 52 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Walt Disney Company 546 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 46 1
Альфа-Капитал УК 52 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
РЖД - Российские железные дороги 1414 1
Газпром нефть 410 1
X5 Group 664 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
Роснефть НК 423 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 76 1
Транснефть 223 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7569 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7666 6
Правительство РФ 7118 6
Президент Российской Федерации 3122 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 182 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3000 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1273 2
World Bank Group - Всемирный банк 277 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 2
Федеральное собрание Российской Федерации 153 1
Правительство Камчатского края 24 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 89 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 42 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай 63 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2607 1
Счётная палата РФ 581 1
Федеральное казначейство России 1162 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 83 1
Законодательное собрание Ленинградской области 11 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 1 1
Администрация Липецкой области 12 1
Администрация Псковской области 29 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 1
Правительство Москвы 1504 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 23 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 45 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 18 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
Chicago NAPM - Chicago National Association of Purchasing Management - Ассоциация менеджеров по закупкам в Чикагском регионе 2 2
Руссофт - Russoft 359 1
АФТ - Ассоциация Финтех 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14037 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9015 10
Big Data - Большие данные 2142 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31492 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6393 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3463 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1344 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7859 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 816 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 547 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 855 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7162 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1749 2
ИТ-аутсорсинг 866 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3626 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1705 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5729 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 94 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 699 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1260 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 339 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 461 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4147 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3300 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 241 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 237 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 80 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 654 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 101 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2469 1
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 119 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 817 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2870 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 728 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 252 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 623 1
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 142 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 470 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1565 1
Oracle Java - язык программирования 2514 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1786 2
Huawei ЦОД 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 39 1
The Bat - почтовый клиент 53 1
Cisco Webex 148 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 1
Genesys Engage 41 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 13 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 13 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 374 1
Яндекс.Маркет 492 1
Tango 36 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Microsoft Outlook 1232 1
IBM FileNet 107 1
Prognoz Platform 81 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 155 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5154 1
Microsoft Skype 1894 1
WhatsApp Messenger 714 1
Rakuten Viber 474 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 732 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1014 1
C++ - Язык программирования 436 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 173 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 31 1
Рейман Леонид 1009 2
Меньшов Кирилл 75 2
Шалагинов Алексей 13 2
Леушев Андрей 69 2
Cohen Michael - Конн Майкл 4 2
Макаров Валентин 170 2
Путин Владимир 2481 2
Овчаров Евгений 11 1
Борисов Алексей 16 1
Мартынов Владислав 111 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Загоруйко Александр 5 1
Каменнова Мария 42 1
Рудычева Наталья 89 1
Готальский Михаил 95 1
Зенин Алексей 3 1
Мурычев Александр 3 1
Герчук Михаил 87 1
Макаров Станислав 116 1
Приданцев Сергей 143 1
Шанцев Валерий 25 1
Коробова Анна 18 1
Бакланова Татьяна 6 1
Ерохин Вячеслав 6 1
Омельченко Сергей 13 1
Зубков Павел 12 1
Андрианов Дмитрий 17 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Сайгин Юрий 7 1
Бецков Григорий 23 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Айриян Сурен 34 1
Зобнина Маргарита 54 1
Чечельницкий Евгений 17 1
Радаев Александр 40 1
Погребинский Антон 45 1
Антонюк Борис 65 1
Попов Сергей 83 1
Гаврилов Юрий 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44514 36
Россия - Российская федерация - РФ 102122 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10918 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12543 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31996 8
Япония 9535 8
Индия - Республика 4178 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12575 6
Австралия - Австралийский Союз 2704 5
Германия - Федеративная Республика 8290 4
Европа 9975 4
Европа Западная 1324 4
Бразилия - Федеративная Республика 1916 4
Швеция - Королевство 1919 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 3
Аргентина - Аргентинская Республика 481 3
Финляндия - Финляндская Республика 1675 3
Дания - Королевство 895 3
Сингапур - Республика 1556 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12291 3
Южная Корея - Республика 3901 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 396 2
Индонезия - Республика 774 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 578 2
Филиппины - Республика 455 2
Новая Зеландия 620 2
Нидерланды 2113 2
Азия - Азиатский регион 3536 2
Того - Тоголезская Республика 10936 2
Америка Латинская 1394 2
Китай - Тайвань 1708 2
Узбекистан - Республика 1267 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 2
Норвегия - Королевство 1062 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 638 2
Италия - Итальянская Республика 3093 2
Канада 3100 2
Франция - Французская Республика 5414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5087 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5184 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2221 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5817 6
Информационное общество - Государственная программа 1153 4
Банковский сектор экономики 2267 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 4
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5615 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1381 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 470 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 883 1
Федеральное законодательство 1172 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 412 1
Мошенничество 711 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 111 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1520 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 492 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 568 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 894 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 462 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 500 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 224 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2015 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 99 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 429 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 274 1
Экономический эффект 568 1
Торговля розничная - Ритейл 812 1
Венчурные инвестиции 252 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
CNET - Издание 1577 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 3
CBS MarketWatch 302 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
Times 412 2
Briefing 29 2
Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
WSJ - The Wall Street Journal 1218 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
CNews TV 521 1
iVillage 32 1
Internet Stock Report 992 18
IDC - International Data Corporation 4582 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2854 4
S&P - Standard and Poor’s 468 4
Gartner 3268 3
S&P 500 226 3
Conference Board 74 3
Bear Stearns 79 2
BCG - Boston Consulting Group 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
IDC FutureScan 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 2
РАН - Российская академия наук 1280 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 590 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 316 1
IBM Academic Initiative 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 562 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 540 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
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