Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vulnerability
Уязвимость
компьютерная безопасность
Exploit
Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 87
Vulnerability упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
|OSI - Open Source Initiative 33 1
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|WikiLeaks 106 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|Newzoo - Игровая аналитика 14 1
|The Washington Post 110 1
|Ars Technica 227 1
|SemiAccurate 11 1
|SiliconAngle 3 1
|MIT Magazine 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765301, в очереди разбора - 668988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765301, в очереди разбора - 668988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru