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Vulnerability
Уязвимость
компьютерная безопасность
Exploit
Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО


15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
30.09.2021 Совершена кибератака на российского создателя баллистических ракет 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
02.06.2021 Найдены десятки «дыр» в стандартном ПО для устройств интернета вещей 1
26.05.2021 В ПО для шпионажа за близкими людьми найдены угрозы для самих любителей слежки 1
15.03.2021 Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 1
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 1
29.12.2020 Cisco 120 дней не оповещала клиентов об уязвимостях, найденных для нее сторонним экспертом 1
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 1
10.12.2020 Критическая уязвимость в iOS позволяла захватывать iPhone без участия хакера 3
04.12.2020 Критическая «дыра» позволяла захватывать чужие iPhone через Wi-Fi 2
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc 1
05.06.2020 Критические «баги» в Zoom позволяют взламывать ПК собеседника 1
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками 1
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1
29.11.2019 Google пообещала $1,5 млн за взлом нового Android 1
22.10.2019 Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi 1
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции 1
19.09.2019 Через видеокарты AMD можно захватить виртуальные машины Vmware 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
01.08.2019 Check Point: число атак на мобильный банкинг за год удвоилось 1
11.07.2019 В SSD-памяти и ПО Intel жили две солидные «дыры» 1
13.06.2019 Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 1
03.05.2019 Найдена «дыра» во всех компьютерах Dell с предустановленной Windows 1
19.04.2019 Microsoft едва успела захлопнуть «дыру», позволявшую полностью захватить Windows 1
16.04.2019 Что скрывается за безопасной разработкой софта 1
11.04.2019 Банковские и SIM-карты стали беззащитными из-за багов в платформе Java Card 1
05.04.2019 Найден способ перехватывать управление над суперкомпьютерами Nvidia 1
26.03.2019 В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру» 2
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня 1
11.03.2019 «Невзламываемые» блокчейны подверглись массовым взломам 1
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра 1
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
26.10.2018 Задержаны «киберзащитники», торговавшие доступом к данным клиентов банков и интернет-компаний 4
11.10.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows 1

Публикаций - 72, упоминаний - 87

Vulnerability упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 24
Microsoft Corporation 11127 16
Google LLC 7161 9
Intel Corporation 4192 6
Apple Inc - Эппл Рус 7724 6
Check Point Software Technologies 447 5
Trend Micro 342 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
GitHub 412 4
Zerodium 6 3
Facebook 3767 3
AMD - Advanced Micro Devices 1681 3
Samsung Electronics 5702 3
HTC Corporation 1195 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Adobe Systems 811 2
LG Electronics 1865 2
IBM 3551 2
PayPal 441 2
Telegram Group 702 2
Cisco Systems 2049 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
NortonLifeLock (Symantec) 781 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
FruityArmor - Хакерская группировка 3 2
Cisco Talos 29 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Palo Alto Networks 80 1
IBM Security 16 1
Qrator Labs 89 1
Yahoo! 1101 1
Verizon 372 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
Quest Software 26 1
REvil - Хакерская группировка 25 1
MikroTik 14 1
Nvidia Corp 2030 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Почта Банк 289 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Металлинвестбанк 39 1
The Walt Disney Company 169 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Lego 84 1
Adidas 96 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Национальное лотерейное Содружество 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 23 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
ARM64 - Архитектура процессора 1019 5
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
SMRAM - System Management RAM - Часть оперативной памяти компьютера, которая резервируется BIOS при включении компьютера 1 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 5 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Spectre V2 - группа аппаратных уязвимостей микропроцессоров 3 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
Microsoft Windows 10 6659 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 13
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Linux OS 4267 7
JavaScript - Язык программирования 631 5
Java - Язык программирования 1178 5
Google Project Zero 31 4
Microsoft Windows 854 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
Apple Mac 1460 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 3
Apple macOS 930 3
Apple - App Store 2198 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple iPhone 11 152 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Gmail 606 2
Apple AirDrop 18 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 2
GNU C Library Glibc 12 2
Apple Wireless Direct Link - AWDL 2 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Check Point ThreatCloud 53 2
Microsoft DirectX 327 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Adobe Flash 359 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
Linux - Debian GNU 273 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Галушкин Олег 168 7
Мельникова Анастасия 166 6
Зайцев Михаил 145 4
Водясов Алексей 97 4
Чернов Даниил 49 3
Иванов Антон 39 3
Дягилев Василий 83 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Шубин Иван 3 1
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 4 1
Яшкин Вячеслав 3 1
Хасанов Василий 1 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Лысенко Юрий 17 1
Рошаль Евгений 3 1
Акимов Евгений 32 1
Булыгин Юрий 1 1
Павлунин Станислав 13 1
Радченко Артем 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 2 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Waisman Nico - Уэйсман Нико 1 1
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 2 1
Аляутдин Роман 3 1
Краснов Роман 6 1
Абрамов Никита 4 1
Новиков Иван 8 1
Бобров Сергей 9 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Татаринов Тарас 14 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Калинин Александр 95 1
Ворошилов Павел 6 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 14
Россия - Российская федерация - РФ 57544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Индия - Республика 2175 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Ангола 21 1
Малави 14 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Китай - Гуанчжоу 41 1
Колумбия - Республика 137 1
Греция - Греческая Республика 324 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Малайзия 341 1
Нидерланды 976 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Челябинск 774 1
США - Нью-Джерси 59 1
Северная Америка 1413 1
Испания - Королевство 1257 1
Украина 3378 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Ближний Восток 1475 1
Канада 1307 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Восточная Европа 1682 1
Сингапур - Республика 808 1
Норвегия - Королевство 431 1
Япония 2802 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Европа 3774 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
WikiLeaks 106 1
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
The Washington Post 110 1
Ars Technica 227 1
SemiAccurate 11 1
SiliconAngle 3 1
MIT Magazine 2 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
Fortune Global 500 162 1
Forrester Research 386 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
IBM Managed Security Services 8 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765301, в очереди разбора - 668988.
Создано именных указателей - 46354.
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