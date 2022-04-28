Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ
Публикаций - 350, упоминаний - 482
Sandbox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 50
|Родионов Михаил 44 7
|Дягилев Василий 83 7
|Мельникова Анастасия 197 6
|Филиппов Максим 43 6
|Новиков Алексей 40 5
|Галушкин Олег 173 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Данилин Алексей 17 4
|Тер-Степанов Дмитрий 21 4
|Эйгес Павел 70 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Танюхин Дмитрий 24 3
|Вишняков Алексей 5 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Баранов Денис 10 3
|Шерстобитов Сергей 43 3
|Рахметов Руслан 34 3
|Симис Борис 14 3
|Наместников Юрий 39 3
|Врублевский Андрей 7 3
|Водясов Алексей 114 3
|Гришин Алексей 20 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 3
|Марцынкьян Сергей 19 3
|Шипов Савва 74 3
|Серебряникова Анна 49 3
|Путин Владимир 2542 2
|Земков Сергей 156 2
|Баринов Александр 33 2
|Слышкин Василий 66 2
|Ляпунов Игорь 65 2
|Авезова Яна 10 2
|Гордеев Вячеслав 10 2
|Захаренко Максим 54 2
|Гвоздев Дмитрий 91 2
|Андрияшин Алексей 13 2
|Овчаренко Юрий 30 2
|Акимов Максим 170 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru