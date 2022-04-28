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Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ



28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах»
28.01.2021 Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу
23.11.2020 Positive Technologies: 69% вредоносного ПО с функцией обхода песочниц использовалось для шпионажа
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц»
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы»
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК
15.10.2020 Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года
16.03.2020 Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО
28.11.2019 «Лаборатория Касперского» поможет бизнесу автоматизировать поиск сложных угроз
27.05.2019 Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10
11.01.2019 В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта
19.12.2018 В Windows 10 появится «песочница» для сомнительного ПО и подозрительных документов
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей»
17.08.2018 В Центробанке заработала «песочница» для тестирования сторонних финансовых ИТ-систем
14.08.2018 Check Point обнаружил уязвимость в «песочнице» Android
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского»
12.08.2009 «Касперский» обзавелся «песочницей»

Публикаций - 350, упоминаний - 482

Sandbox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 67
Google LLC 10352 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 39
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 33
Fortinet 320 28
Apple Inc 10683 25
Check Point Software Technologies 694 22
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 21
VMware 2025 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 17
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 17
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 16
Yandex - Яндекс 5015 13
Крок - Croc 1616 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 13
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 12
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
Cisco Systems 4720 11
Trend Micro 567 11
Intel Corporation 11262 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 10
Oracle Corporation 6035 10
SAP SE 4595 9
Meta Platforms - Facebook 4267 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 7
Информзащита 641 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 7
Accenture plc 810 7
Softline - Софтлайн 1870 7
6072 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Adobe Systems 1443 6
Dr.Web - Доктор Веб 1186 6
Salesforce.com 360 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 13
Открытие ФК 2713 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Точка 1820 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Альфа-Банк 1476 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Почта России ПАО 1853 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 3
Почта Банк 319 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Газпром нефть 439 2
РусГидро ПАО 206 2
Северсталь ПАО 308 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Мосэнерго ПАО 112 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Qiwi 878 2
Porsche - Порше Руссланд 73 2
Газпром ПАО 1008 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
Visa International 1809 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
X5 Group 709 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
Правительство РФ 8292 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Президент Российской Федерации 3770 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Роскачество - Российская система качества 22 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 4 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
Web development - Веб-разработка 0 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 210
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 89
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