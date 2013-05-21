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Индексная книга CNews*
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Электроэнергетика Smart Grid Умные сети электроснабжения умная энергетика Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности


21.05.2013 Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли
26.03.2012 Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России
09.02.2012 «Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики
27.12.2010 Wi-Fi и ZigBee вступили в схватку за Smart Grid
16.07.2008 Дорогая нефть: Intel и IBM спасут мир

Публикаций - 1771, упоминаний - 2126

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 153
Apple Inc 11104 99
Huawei 3459 83
LG Electronics 3530 65
Nvidia Corp 3203 57
Элемент ГК - Elementec 25 56
Lenovo Group 2151 47
IBM - International Business Machines Corp 9168 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9324 36
Yandex - Яндекс 5553 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 23
Amazon Inc - Amazon.com 2779 18
Крок - Croc 1683 18
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 15
BBK OPPO Electronics 319 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 193 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 12
Dell Technologies - Dell Computer 1918 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 10
HP - Hewlett-Packard 3597 9
Softline - Софтлайн 2033 9
BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4100 7
Cisco Systems 4858 7
Siemens AG - Siemens Group 2531 7
Esri 163 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 6
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 318 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 5
Red Hat 1224 5
Schneider Electric 511 5
Intel Corporation 11624 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 5
Esri CIS - Эсри СНГ 89 5
Blender 33 4
ФОРС - Центр разработки 551 4
Vodafone Group 1341 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 14
Лента - Сеть розничной торговли 1665 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 9
РЖД - Российские железные дороги 1598 8
Газпром ПАО 1144 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 7
Самолёт ГК 1649 6
Альфа-Банк 1580 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 6
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 5
Почта России ПАО 1973 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 211 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 106 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 3
Татнефть 206 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 3
Россети Ленэнерго 2327 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Intel Capital 149 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 2
Мосводоканал МГУП 65 2
Мегаполис ТК 199 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Ингосстрах СПАО 329 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 77 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 148
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 76
Президент Российской Федерации 3492 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 32
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 11
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 9
Администрация Президента РФ 976 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 3
Таможня - Таможенная служба 1022 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 43 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 4 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 21 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 73 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 273 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
4CIO 18 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 366
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 216
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 143
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 135
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 133
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 110
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 90
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6674 86
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 84
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2920 82
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 75
DDR - Double data rate 2523 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 70
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 65
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 65
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5617 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 56
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 53
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 51
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 47
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3483 46
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 44
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8152 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7680 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2569 34
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 32
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5079 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7326 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7357 29
Автофокус - Автофокусировка 2228 28
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 28
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 28
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 28
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 28
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 27
Google Android 12435 103
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 52
Linux OS 8156 46
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 42
Microsoft Windows 2000 12612 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3987 27
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 16
Microsoft Office 3405 15
Google Play - Google Store - Android Market 2897 15
Microsoft Windows 2693 15
Microsoft Windows 7 1874 15
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 13
AMD Radeon 273 13
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 11
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 11
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 10
Oracle Java - язык программирования 2751 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 9
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 9
Apple - App Store 2565 8
Intel Celeron - Серия процессоров 941 8
Apple Safari - браузер 793 7
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 6
Huawei AppGallery 174 6
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 6
Google Gmail 829 6
Microsoft Windows XP 2357 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 705 6
Honor - серия смартфонов 149 6
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 112 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 6
Mozilla Firefox - браузер 1783 6
Microsoft DirectX 692 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 5
Apple macOS 1693 5
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 5
Путин Владимир 2696 17
Вексельберг Виктор 148 5
Быстрова Юлия 9 3
Абрамов Сергей 71 3
Бадалов Андрей 60 2
Мишустин Михаил 466 2
Исаев Камиль 20 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Бударгин Олег 9 2
Ушаков Алексей 15 2
Аксаков Анатолий 120 1
Акимов Максим 175 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 3 1
Натрусов Артем 191 1
Клепиков Алексей 93 1
Сергеев Сергей 92 1
Аитов Тимур 197 1
Лигачев Глеб 72 1
Онищенко Владислав 78 1
Пермяков Артем 11 1
Соловьев Алексей 68 1
Цыбульников Вячеслав 49 1
Меньшов Кирилл 80 1
Шмаков Роман 13 1
Малышев Александр 34 1
Размахаев Сергей 42 1
Волков Анатолий 9 1
Фридман Илья 42 1
Попов Андрей 91 1
Сахаров Александр 44 1
Гулянский Игорь 11 1
Дружинин Евгений 21 1
Мухуров Азад 2 1
Карпов Илья 31 1
Черепенников Антон 61 1
Усманов Алишер 281 1
Сивков Арташес 16 1
Эйгес Павел 73 1
Миньковский Михаил 23 1
Холкин Дмитрий 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 219
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 211
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 84
Солнце - звезда Солнечной системы 4892 81
Япония 12847 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 53
Россия - РФ - Российская федерация 121506 47
Земля - планета Солнечной системы 9676 35
Китай - Тайвань 3660 34
Азия - Азиатский регион 4634 26
Беларусь - Белоруссия 4165 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 21
Россия - СФО - Новосибирск 3664 20
Россия - ПФО - Казань 2333 19
Швеция - Королевство 3449 18
Германия - Берлин 697 17
Нидерланды 3288 14
Африка - Африканский регион 3256 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 10
Австрия - Австрийская Республика 1110 10
Бразилия - Федеративная Республика 2083 10
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 9
Россия - Сибирь 2004 9
Россия - СФО - Омская область 560 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 9
Казахстан - Республика 4750 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 9
Сатурн - Титан (спутник) 424 8
Америка 2151 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 8
Германия - Бавария - Мюнхен 468 8
Чехия - Чешская Республика 1276 7
Солнечная система - Solar system 2449 7
Германия - Федеративная Республика 11762 5
Румыния 709 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 161
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 123
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8816 69
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1586 68
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10019 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 48
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 34
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 25
Ergonomics - Эргономика 1488 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2659 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3153 23
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 22
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 18
Юриспруденция - Jurisprudence 6159 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 14
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1275 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 12
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1737 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3240 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 429 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1455 4
Метан - methanum - болотный газ 341 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 3
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 23
DigiTimes - Издание 1292 8
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 4
FT - Financial Times 1159 3
TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
The Register 1388 3
РИА Новости 800 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1167 2
Inquirer 463 2
IDC - International Data Corporation 4840 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7398 4
Gartner - Гартнер 3467 2
Juniper Research 501 1
Fortune Global 500 283 1
IBM Research 107 1
ARC Advisory Group 19 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
In-Stat/MDR 64 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 2
ТГУ - Томский государственный университет 114 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 43 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 238 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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