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Россия
Челябинская область


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 4
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 3
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций 2
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 3
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала 4
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 5
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
27.05.2021 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области 1
26.05.2021 Под цифровым присмотром: «Ростелеком» на Южном Урале обеспечивает видеонаблюдение за ГВЭ и ЕГЭ 2
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 2
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 3
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 8
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 5
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 2
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 3
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ 1

Публикаций - 658, упоминаний - 1023

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 57
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 56
Microsoft Corporation 10997 32
Ланит ГК 1154 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
IBM 3524 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
АйТи 748 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 11
Samsung Electronics 5627 11
Ланит Урал 18 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 10
Yandex - Яндекс 4098 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Instabank - Инстабанк 12 8
SAP SE 3207 7
Nokia Networks 54 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Микрон - Micron 365 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Google LLC 7124 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Brocade Communications Systems 141 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Крок 1219 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
РТЛабс 145 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 26
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
Открытие ФК 538 14
ВТБ Банк Москвы 371 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
МДМ Банк 150 11
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
Пробизнесбанк АКБ 109 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВТБ24 583 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Вертолеты России 114 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Газпром нефть 380 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Нэклис-Банк 15 6
Мегаполис ТК 87 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
X5 Group 599 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Экономикс-Банк 7 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
РусГидро ПАО 129 4
Эстет 9 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Россети ПАО 168 2
Uber Technologies 258 2
Почта Банк 289 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 62
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 49
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
Федеральное казначейство России 766 18
Правительство РФ 2198 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 13
Правительство Москвы 649 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ПФР Департамент информационных технологий 102 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 29
3G - Стандарт мобильной связи 3699 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 5
Web Interface - Веб-интерфейс 177 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 7 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Microsoft Windows 10 6602 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Linux OS 4236 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft SQL Server 789 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Apple iPad mini 375 4
Apple iPhone 5 710 4
ЭОС Дело СЭД 619 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 3
Microsoft Office 365 769 3
WhatsApp Messenger 654 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Microsoft Windows 849 2
Ред ОС 239 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
PTV Visum 20 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Pokémon Go 45 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 2
Java - Язык программирования 1166 2
Козлов Александр 54 43
Четвернин Алексей 651 31
Соколов Алексей 121 24
Елистратов Николай 90 21
Горбатько Александр 90 18
Матвеева Татьяна 83 17
Приданкин Андрей 30 17
Калина Роман 60 17
Румянцева Ольга 45 14
Козырев Алексей 270 14
Соколов Олег 51 13
Носков Константин 201 13
Бутенко Юрий 64 13
Салбиев Алан 30 12
Акимов Максим 167 12
Леоничев Алексей 14 12
Дюбанов Анатолий 86 12
Петрушин Андрей 64 11
Чамара Денис 57 11
Рудзевич Мария 34 11
Чернякова Елена 26 11
Песчанских Георгий 37 11
Звягина Наталья 64 11
Попов Сергей 72 11
Иванов Алексей 76 11
Раков Ярослав 48 11
Крюков Сергей 26 11
Новиков Павел 67 11
Левин Леонид 83 11
Албычев Александр 74 11
Ермолаев Артем 340 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 31 11
Стрельцов Андрей 53 11
Герасимюк Максим 20 11
Ляшенко Сергей 29 11
Лопаткин Герман 102 11
Комар Евгений 20 11
Ковнир Евгений 71 11
Абаев Даурен 12 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 353
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 122
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 103
Россия - Ростовская область 859 85
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 56
Россия - Республика Мордовия 386 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 49
Россия - Кемеровская область 461 41
Россия - Калининградская область 531 38
Россия - Волгоградская область 395 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 33
Казахстан - Республика 2618 32
Россия - Иркутская область 536 31
Россия - Кировск - Кировская область 301 30
Россия - Республика Адыгея 241 28
Россия - Республика Алтай 681 23
Россия - Свердловская область 804 22
Россия - Курская область 338 20
Россия - Новосибирская область 810 20
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 19
Россия - Сахалинская область 432 19
Россия - Калужская область 568 19
Россия - Ульяновская область 348 19
Россия - Приморский край - Приморье 604 18
Россия - Краснодарский край 913 18
Россия - Тульская область 752 17
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 17
Россия - Нижегородская область 736 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 14
Россия - Томская область 413 13
Россия - Самарская область 557 13
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Россия - Республика Марий Эл 202 12
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
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