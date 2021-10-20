Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Челябинская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 658, упоминаний - 1023
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Александр 54 43
|Четвернин Алексей 651 31
|Соколов Алексей 121 24
|Елистратов Николай 90 21
|Горбатько Александр 90 18
|Матвеева Татьяна 83 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Калина Роман 60 17
|Румянцева Ольга 45 14
|Козырев Алексей 270 14
|Соколов Олег 51 13
|Носков Константин 201 13
|Бутенко Юрий 64 13
|Салбиев Алан 30 12
|Акимов Максим 167 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Дюбанов Анатолий 86 12
|Петрушин Андрей 64 11
|Чамара Денис 57 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Чернякова Елена 26 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Звягина Наталья 64 11
|Попов Сергей 72 11
|Иванов Алексей 76 11
|Раков Ярослав 48 11
|Крюков Сергей 26 11
|Новиков Павел 67 11
|Левин Леонид 83 11
|Албычев Александр 74 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 31 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Комар Евгений 20 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Абаев Даурен 12 11
|CNews Analytics 1988 18
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755791, в очереди разбора - 659482.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755791, в очереди разбора - 659482.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru