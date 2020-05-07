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Телевидение кабельное CATV Cable Television



07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей

абонентов; продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ; пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022

06.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 г. по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting. По оценкам агентства, в 2019 г. основной рост подключений сегм
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн

Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II кв. 2019 года составило 43,605 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 80 тыс. домохозяйств (для сравнения, по итогам I кв. прирост равнялся 150 тыс. до
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн

Информационно-аналитическое агентство Telecomdaily сообщило о том, что общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I квартала 2019 г. составило 43,525 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 150 тыс. домохозяйств (по итогам 2018 г. число абонентов составляло 43,385 млн.
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75%

По данным ИАА Telecomdaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 г. составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1,255 млн домохозяйств (в 2017 г. прирост составлял 930 тыс.). Квартальный прирост составил 33
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов

По данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2018 года составило 42,46 млн. Это на 190 тыс. абонентов больше, чем по итогам I квартала. Средний чек на одного абонента (ARPU) — 172 руб. в месяц. П
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ

GS Group на выставке CSTB. Telecom & Media-2018 представила систему «умного дома» собственной разработки, построенную на основе цифровой телевизионной приставки. Решение предназначено для операторов платного ТВ, а первым, кто внедрит эту систему и будет предлагать на ее основе услуги своим абонентам, станет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».Особенность ново
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн

По данным предварительных итогов ИАА TelecomDaily за 2017 год, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года составило 42,13 млн. Таким образом, зафиксирован прирост на уровне всего лишь 250 тыс. новых подписчиков за квартал, за год число абонентов платного уве
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда

.По итогам первого полугодия 2017 г. проникновение сервисов платного телевидения достигло 73%. Доля кабельного ТВ в общем объеме услуг составляет 47%, за ним идет спутниковое ТВ. В среднем кажд
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов

Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I полугодия 2017 г. составило 41,65 млн абонентов, что составляет прирост на уровне всего лишь 0,27 млн. новых подписчиков за квартал. Проникновение сервисов п
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения

вого ТВ. На 4,1% по сравнению с 2015 г. увеличилось число пользователей спутникового ТВ. В сегменте кабельного ТВ в большинстве случаев наблюдается переход от аналоговой к цифровой услуге, при

16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области

Компания «ТрансТелеКом», один из крупнейших операторов связи в России, начал предоставлять услугу кабельного телевидения (КТВ) жителям города Россоши Воронежской области. Кабельное телевидение от «ТТК-Юго-Восток» стало доступно жителям порядка 1,6 тыс. домохозяйств в 27 домах Россоши. «Базовый» пакет КТВ состоит из 120 каналов различной тематики (федеральные, об
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков

ативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналого
29.10.2015 Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

тики, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», НТВ, ТНТ, СТС, «Домашний», National Geographic Channel, РБК, «Пятница», «Кино ТВ», «Спорт Плюс» и другие. Абонентская плата за кабельное телевидение составляет i100 в месяц. Кроме того, впервые подключившиеся жители Тамбова могут воспользоваться пакетным предложением от ТТК - подключить кабельное телевидение и б
07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям города Черногорска Республики Хакасия. Кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регионального предприятия ТТК, стало доступно жителям более 5 тыс. домо
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнгри. «Базовый» пакет кабельного телевид
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») стало доступно жителям порядка 16 т
27.01.2015 Модернизация сети GPON от МГТС помогла продаже платного ТВ

Число подписчиков платного ТВ группы МТС вновь растет, отток абонентов, продолжавшийся уже два года, прекратился. По итогам 2014 г. база подписчиков платного телевидения выросла на 4% и составила 2,7 млн домохоз
21.10.2014 По итогам 1 полугодия 2014 г. абонентская база платного ТВ в России составила 37,1 млн домохозяйств

раза, в то время как сегмент IPTV увеличится в 1,7 раза. Наибольший рост продемонстрирует цифровое кабельное телевидение, его абонентская база к 2018 г. увеличится в 3 раза. По оценкам J’son &
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях

ьная связь (73%). Значительно меньшие и почти равные части приходятся на ШПД, платное спутниковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит i
26.02.2014 ТТК запустил услугу кабельного ТВ в Калининграде

Компания ТТК начала предоставление услуги кабельного телевидения жителям Калининграда. На сегодняшний день кабельное телевидение от ТТК доступно жителям многоквартирных домов Московского района Калининграда, сообщили CNews в операторе. Абоненты ТТК могут смотреть 60 популярных телеканалов различной

03.02.2014 3 тыс. жителей Якутска смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за три месяца с момента запуска кабельного телевидения в Якутске подключила порядка 3 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение в Якутске «ТТК-Байкал», региональное предприятие компании ТТК, начал в октябре 2013 г. На данный момент услуга доступна порядка 46 тыс. домохозяйств в 546 многоквартирных

11.12.2013 4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и доступ в интернет в Тамбове, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, начал в декабре 2012 г. На данный момент услуга доступна порядка 25 тыс. д
17.04.2013 Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн

Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн (26,6 млн – по итогам 1 квартала 2012 г., 30,5 млн - по итогам 2012 г.). Уровень проникновения сервиса достиг 59 % (годом ра
26.02.2013 Более 30 млн абонентов пользуются платным ТВ в России

ейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ. Для рынка кабельного ТВ в течение ближайших лет будет свойственно снижение темпов прироста во всех реги
22.02.2013 К 2017 г. проникновение услуги платного ТВ в России достигнет 74%

ым сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС. Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения происходит активная тра
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

омпания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В пакетное предложение, стоимостью от 649 до 1090 руб., в
25.07.2012 «Триколор» обрушил рынок платного ТВ

гих операторов, - говорит один из собеседников CNews. - Каналы надеются заработать за счет показа рекламы большой аудитории «Триколор ТВ». Но такой отровенный демпинг может привести к обрушению рынка платного ТВ и образовании монополии».
12.07.2012 Объем рынка цифрового платного ТВ в России за первую половину 2012 г. превысил 9 млрд руб.

м» также начал предоставлять отдельную услугу цифрового ТВ во многих филиалах. По данным TelecomDaily, уже в IV квартале 2012 г. в России цифровое ТВ сможет достичь доли в 50% в общей структуре рынка платного ТВ.
11.05.2012 «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» внедряет Directum

Компания Avis Expert выполняет проект внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в телекомпании «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). Как ожидается, комплексное использование бизнес-решений Directum позволит сделать процессы в компании более гибкими и управляемыми. Для создания единых правил дело
13.03.2012 «Триколор ТВ» прогнозирует рост российского рынка платного ТВ на ближайшие 3 года

пности для потребителя». По данным исследовательской компании J’son & Partners, по итогам 2011 года кабельное телевидение занимает 49 % рынка платного ТВ, спутниковое – 45 %, а IPTV – 6 %. При

13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн

ь предлагать своим клиентам наиболее выгодные тарифы и скидки и самые актуальные сервисы, – отметил директор по развитию фиксированного регионального бизнеса МТС Дмитрий Багдасарян. – Среди абонентов платного ТВ все большую популярность приобретают дополнительные интерактивные сервисы, и уже сейчас МТС расширяет функционал своих услуг, встраивая медиа-сервис Omlet.ru в телевизоры с возможно
12.01.2012 Microsoft планировала запустить сервис платного ТВ, но передумала

Компания Microsoft обдумывала возможность запуска нового сервиса платного ТВ по подписке в рамках своей службы Xbox Live, однако решила не делать этого из-за высоких затрат на лицензирование контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомл
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана

ка ТВТ составила 1,247 млрд руб., показатель EBITDA - 600 млн руб. (вырос за год на 15%), рентабельность по EBITDA – 48%, чистая прибыль – 291 млн руб. (рост – 47%). Больше всего доходов ТВТ принесло кабельное телевидение – 32%, на втором месте находится доступ в интернет – 26%, на третьем – магистральный бизнес с 12%. Дивидендов за прошлый год было начислено на 59 млн руб. Перед продажей к
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве

TV, пакетные предложения (телевидение вместе с интернетом и телефонией), большой выбор дополнительных услуг. Именно на последнем критерии CNews и сконцентрировался при составлении рейтинга операторов платного ТВ. Методика рейтинга следующая: за наличие у оператора какой-либо услуги ему ставится «+» и добавляется один балл, если услуга реализована не полностью, то «+/-» и полбалла. Поскольку
18.04.2011 Новые абоненты МТС смогут бесплатно смотреть каналы кабельного ТВ в течение месяца

лючись к кабельному ТВ», в рамках которой абоненты получают возможность бесплатно подключить услугу кабельного ТВ МТС и в течение месяца смотреть каналы любого выбранного пакета. Акция проходит
22.03.2011 Датский оператор платного ТВ Stofa выбрал систему условного доступа Irdeto на базе программного решения Cloake

Компания Irdeto объявила о том, что Stofa, оператор платного ТВ в Дании, выбрал систему Irdeto Cloaked Conditional Access для защиты услуг платного ТВ, которые он предоставляет под брендом Zaptor. Инсталляция этой системы стала очередным

11.10.2010 Россия: к концу 2010 г. объем рынка платного ТВ составит $940 млн

рт, приходящихся на 10 домохозяйств, но соизмеримо с количеством компьютеров, имеющих широкополосный доступ в интернет. J’son & Partners Consulting выделяет следующие главные тенденции развития рынка платного ТВ в России, связанные в первую очередь с последствиями экономического кризиса: приостановка региональной экспансии компаний в связи с трудностью получения больших долгосрочных займов;
28.05.2010 «Ростелеком» к 2015 г. планирует занять 17% рынка платного ТВ в России

енной Провоторовым, к 2015 г. рынок платного ТВ в России вырастет до $2,6 млрд, в том числе сегмент кабельного ТВ составит $1,227 млрд, спутникового ТВ (DTH) - $1,1 млрд, IP TV – $324 млн (в 20
20.04.2010 Число абонентов платного ТВ в России за 2009 г. выросло на 16% до 19 млн

D» и «Радуга ТВ». К началу 2010 г. их абонентская база составляла уже 94 тыс. домохозяйств. Сегмент кабельного ТВ продолжает стабильно расти: в 2009 г. число абонентов кабельных операторов увел

Публикаций - 1003, упоминаний - 1070

Телевидение кабельное упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 228
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 151
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 97
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 68
Триколор - Национальная спутниковая компания 306 66
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 58
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1951 57
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 44
Ростелеком - Связьинвест 1704 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 41
Microsoft Corporation 23886 41
AT&T Inc 1664 39
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 36
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 201 35
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 31
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 106 31
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 30
МТС Мультирегион - Мультинэкс 57 28
АФК Система ПАО 1754 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 24
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 218 24
Comcast 220 23
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 250 22
Cisco Systems 4957 20
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 19
Samsung Electronics 9885 17
Lenovo Motorola 3506 16
Центел - Центральный телеграф 410 16
AT&T Broadband 62 16
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 15
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 15
НТК - Национальные телекоммуникации 63 15
Рустелеком ТК 286 14
Google LLC 11224 14
Мостелеком 72 14
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 111 14
Sony 6502 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 39
Россети Ленэнерго 2418 20
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 20
АФК Система - Система Масс-медиа 84 18
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1316 15
НМГ - Национальная Медиа Группа 71 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2542 13
101Hotels.com 719 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 10
Почта России ПАО 2064 9
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 196 7
Газпром ПАО 1197 7
Warner 554 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Walt Disney Company 575 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 6
ГПБ - Газпромбанк 981 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 212 5
Сургутнефтегаз - СНГ 251 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 5
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 5
О2О Холдинг 51 5
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 5
Северсталь ПАО - Severstal 393 5
Dixis - Диксис 360 5
Связной ГК 1354 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 62
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 24
Президент Российской Федерации 3938 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 15
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 12
Правительство Москвы 2125 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 966 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 571 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1231 7
Судебная власть - Judicial power 2163 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 6
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2090 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2508 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 625 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 3
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1615 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 310 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 188 3
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 3
Президент Украины 120 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 246 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2597 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3158 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 18
4CIO 757 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2621 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 3
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
СКТУ - Союз кабельного телевидения Украины 2 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 8 1
Электрокабель 8 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 59 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 200 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 532
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 406
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8880 311
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 262
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1960 242
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 229
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 208
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7694 192
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3384 179
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10087 174
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 163
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22959 162
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6674 110
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4375 100
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6797 90
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13845 86
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2649 84
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 870 73
Аналоговые технологии 2685 66
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2096 66
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3601 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 63
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17981 55
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1779 54
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3047 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11861 51
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 771 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9907 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7195 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13987 48
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5978 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9585 44
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3548 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22216 43
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2403 42
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6247 41
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5537 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5762 40
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6531 38
Microsoft Windows 2000 12904 35
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 25
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 186 20
Google Android 13075 18
Apple iPhone 6 6341 18
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 106 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4387 12
Age of Kings 3460 12
Apple iOS 7129 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1152 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 144 8
Microsoft Windows 14826 8
Xperi TiVo 82 7
Google Android TV 241 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 7
Huawei nova - Серия смартфона 119 6
Google Play - Google Store - Android Market 3082 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 6
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 6
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 183 5
Google YouTube - Видеохостинг 2525 5
Microsoft Skype 2002 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1497 4
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 18 4
Apple - App Store 2708 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1804 4
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 17 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 316 4
Apple iTunes Store 1063 4
Nokia Symbian OS 1400 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 98 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 63 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 127 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 127 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 622 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 52 4
Осеевский Михаил 288 25
Припачкин Юрий 66 16
Сергеев Михаил 101 15
Кусков Денис 219 15
Путин Владимир 2852 15
Брюквин Юрий 291 14
Калугин Сергей 168 14
Семериков Андрей 37 13
Вексельберг Виктор 153 13
Силин Михаил 27 13
Кореш Виктор 81 12
Ермаков Валерий 97 12
Махновский Кирилл 23 11
Евсеев Руслан 14 11
Анохин Сергей 46 10
Багдасарян Дмитрий 24 9
Никифоров Николай 1173 9
Кузяев Андрей 64 8
Провоторов Александр 155 8
Пинчук Виктор 43 7
Дунаев Михаил 10 7
Пичугин Иван 15 7
Щеголев Игорь 692 7
Макаров Александр 38 6
Трошкова Ирина 6 6
Мельхорн Кай-Уве 24 6
Мордачев Вячеслав 13 6
Кириенко Владимир 137 6
Ковальчук Юрий 35 6
Керимов Сулейман 24 6
Поповский Александр 90 5
Приданцев Сергей 144 5
Гусев Сергей 34 5
Истомин Максим 26 5
Ткаченко Андрей 20 5
Паснюк Елена 5 5
Лесин Михаил 28 5
Меньшов Кирилл 99 5
Рейман Леонид 1034 5
Монастырский Михаил 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 128696 490
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40454 206
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15840 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50902 133
Европа 21574 80
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2707 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13887 53
Россия - УФО - Екатеринбург 3476 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6631 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13495 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13130 38
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1391 36
Япония 13062 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2458 33
Германия - Федеративная Республика 12314 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1037 31
Россия - УФО - Челябинская область 1040 29
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1279 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15647 27
Россия - СФО - Новосибирск 3874 25
Россия - Сибирь 2190 25
Беларусь - Белоруссия 4718 25
Украина 7416 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1227 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2494 21
Франция - Французская Республика 7645 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2415 20
Россия - УФО - Свердловская область 1240 20
Азия - Азиатский регион 5216 19
Россия - УФО - Тюменская область 1009 19
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1224 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2639 19
Южная Корея - Республика 6386 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1623 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1335 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2483 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1478 16
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 555 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46424 216
Абонентская база - Абонентская плата 5363 212
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43701 125
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7040 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9112 89
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1210 87
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14612 77
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5974 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21631 66
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4400 62
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 753 61
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5090 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3170 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15943 42
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 435 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25445 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4181 39
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5862 37
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2329 34
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3362 33
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1331 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9713 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 28
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2370 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6814 26
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1512 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6747 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6390 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5463 23
Кредитование - Сrediting - Заём 6214 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4568 21
Аренда 2188 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5325 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11493 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4106 19
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1438 18
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3880 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1736 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5139 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5795 18
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 46
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 44
Стрим-ТВ - телекомпания 157 35
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 26
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 18
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 16
Liberty Media 67 13
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 10
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 10
Рен ТВ - телеканал 64 9
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 9
Total Telecom 613 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 8
National Geographic 84 7
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 75 7
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 858 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 104 6
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 5
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 5
News Corp 186 5
Bloomberg 1159 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 4
Известия ИД 519 4
The Register 1463 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1262 4
РБК ТВ - телеканал 82 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 4
AP - Associated Press 1994 3
Радио России - радиостанция 48 3
Муз ТВ - Телеканал 17 3
NYT - The New York Times 1011 3
Eurovision 4 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 50
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7632 25
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 15
IDC - International Data Corporation 4877 8
Gartner - Гартнер 3507 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 4
Infonetics Research 50 4
Forrester Research 815 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 3
IHS Infonetics Research 90 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2521 3
GfK Rus - ГФК-Русь 210 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Gartner - Dataquest 348 2
TeleGeography Research 39 2
comScore 394 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
NPD DisplaySearch 282 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Moody's Investors Service 135 1
Harris Interactive 83 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
In-Stat/MDR 64 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 23 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 1
Медиалогия 52 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Frost & Sullivan 202 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 324 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1334 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 253 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 177 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 65 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 15 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 9 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 8 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 5 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 11 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 20 1
Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования 2 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 4 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 140 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 122 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 130 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 507 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 1
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 41 1
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