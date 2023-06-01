Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

Продавцы в Челябинской области смогут отгружать заказы «Яндекс маркету» на его новый транзитный склад

С 1 июня 2023 г. в Челябинской области продавцы-партнеры «Яндекс маркета» смогут отгружать товары на новый транзитный склад сервиса. Это сократит время перевозки заказов в фулфилмент-центр маркетплейса в Екатеринбурге и ускорит доставку посылок оттуда покупателям по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Размещение товаров на региональных складах «Яндекс маркета» помогает магазинам повысить продажи. Так, за I квартал 2023 г. количество заказов у продавцов, которые хранят товары в екатеринбургском фулфилмент-центре сервиса, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2022 г. При этом общее число товаров, отправленных покупателям из центра, выросло в 2,6 раза.

Площадь нового транзитного склада в Челябинске — 1750 кв. м. Он может принимать одновременно до четырех машин для передачи товаров, и еще столько же автомобилей поместятся на парковке рядом. Склад позволяет хранить 40 паллет, каждая — от 2 куб. м, а также 12 тыс. коробок, каждая — до 50 кг. Новый объект находится по адресу: Челябинск, ул. Монтажников, д. 16. Он работает без выходных с 12:00 до 19:00.

***

«Яндекс маркет» — сервис, на котором бизнес любого размера может продавать товары. Аудитория маркетплейса — 15,3 млн активных покупателей. Это клиенты, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с «Маркетом», получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса». Чтобы бизнесу было проще работать с маркетплейсом, сервис может взять на себя самые разные задачи по онлайн-продажам — в том числе обработку заказов, доставку товаров и общение с клиентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

Владельцам iPhone в России запретили обновлять приложения Wildberries и Ozon. Как решить проблему

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще