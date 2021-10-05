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05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 2
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 3
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
01.07.2021 Ckassa увеличила инвестиции в развитие платежного сервиса в Казахстане 1
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 5
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
21.04.2021 «ЭР-Телеком» начинает реализацию проектов по организации Wi-Fi-сетей 6-го поколения 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
23.03.2021 Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 3
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
03.02.2021 Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3

Публикаций - 737, упоминаний - 934

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 41
Microsoft Corporation 10997 26
Yandex - Яндекс 4098 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
Samsung Electronics 5627 13
Синтерра - Synterra 562 12
SAP SE 3207 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 11
VK - Mail.ru Group 2482 10
Ланит ГК 1154 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Google LLC 7124 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Крок 1219 7
Ростелеком Связьинвест 692 6
Комстар Регионы 89 6
Promobot - Промобот 49 5
IBM 3524 5
Lenovo Group 1635 4
Facebook 3764 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Информ 6 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Huawei 2723 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
3726 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
Прогноз 195 3
Xiaomi 904 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 8
Uber 257 6
Uber Technologies 258 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Альфа-Банк 1122 4
Аэрофлот 492 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Связной ГК 875 3
X5 Group 599 3
Газпром ПАО 518 3
Процессинговое Агентство 7 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 2
Транснефть 159 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Юнистрим - Unistream 166 2
СберЛогистика 42 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 2
Яндекс.Такси 271 2
Сибур Химпром 16 2
AliExpress 275 2
Uber Russia 3 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 2
Почта Банк 289 2
Бери Заряд! 4 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Правительство РФ 2198 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Федеральное казначейство России 766 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Счётная палата РФ 459 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Фонд президентских грантов 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
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ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 24
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
Google Pay - Google Android Pay 297 6
Apple Pay 385 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
Apple - App Store 2198 5
Microsoft Windows 8 1228 4
ЦРТ Voice2Med 16 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iPad 3263 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 10 6602 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
SQL - Язык программирования 432 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
Prognoz Platform 74 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Microsoft Windows 849 2
WhatsApp Messenger 654 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Java - Язык программирования 1166 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
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Linux OS 4236 2
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НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
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STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
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