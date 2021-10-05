Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Пермь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 737, упоминаний - 934
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Логинов Александр 34 7
|Южаков Алексей 23 6
|Путин Владимир 1820 5
|Кузяев Андрей 59 5
|Балуев Евгений 28 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Дырмовский Дмитрий 76 4
|Носков Константин 201 3
|Кивокурцев Олег 16 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Абызов Михаил 64 3
|Попов Андрей 72 3
|Кореш Виктор 71 2
|Карачинский Анатолий 74 2
|Генс Георгий 62 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Старовойтов Дмитрий 5 2
|Иманов Роман 3 2
|Кочаров Армен 18 2
|Левашов Александр 88 2
|Солонин Спартак 25 2
|Круглов Алексей 18 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Решетников Максим 15 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Дубинин Александр 16 2
|Косарева Надежда 4 2
|Никитин Игорь 7 2
|Козлов Александр 54 2
|Лаут Артур 2 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Мельников Александр 63 2
|Чиркунов Олег 6 2
|Смирнов Андрей 23 2
|Федоров Антон 8 2
|Макар Герман 9 2
|Малышев Сергей 46 2
|Волож Аркадий 181 1
|Повалко Александр 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755480, в очереди разбора - 659171.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755480, в очереди разбора - 659171.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru