Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Группа ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Перми

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в Перми. Пермская краевая клиническая больница стала первым медицинским учреждением на территории региона, где работает такое решение. Запланировано масштабирование проекта и применение интеллектуальных речевых технологий и в других медицинских учреждениях Перми и Пермского края.

В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет врачу в режиме реального времени заполнять медицинские документы голосом. При осмотре пациентов или проведении лабораторного исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Качество распознавания речи и возможность подключения тематических языковых моделей обеспечивает наличие по окончании осмотра или исследования полностью заполненного медицинского документа, требующего минимум исправлений.

В патологоанатомическом отделении Краевой клинической больницы было успешно проведено тестирование Voice2med. На протяжении шести месяцев врачи использовали технологию при описании макроскопических и микроскопических исследований.

«Наш продукт Voice2med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97-98%. Голосовое заполнение медицинской документации позволяет экономить более 20% времени врача, существенно повышает качество заполнения протоколов. Современный голосовой интерфейс является естественным и интуитивным, помогает нецифровым медицинским работникам преодолеть сложности в освоении компьютерной техники, а цифровые специалисты подчеркивают его технологичность. Voice2med позволяет решить целый комплекс задач, в том числе помогает в ситуациях со специфическим врачебным почерком, а также улучшить эргономику рабочих мест. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в 35 медицинских учреждениях Мордовии», – сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

«Пилотный проект показал высокую эффективность голосового заполнения медицинских протоколов и признан успешным. Документирование процесса макроскопического и микроскопического исследований, подготовка медицинских документов отнимает значительную часть времени, отведенного для анализа полученной информации. Решение Voice2med позволяет сосредоточиться на исследованиях, а не на документах, одновременно повышая скорость работы специалиста, качество фиксируемой информации и эффективность ее анализа», – отметил Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермской краевой клинической больницы».



Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live