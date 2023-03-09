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Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации



09.03.2023 «Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит 1
17.01.2023 «Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки» 1
12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office 1
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях 1
25.11.2022 Экс-замминистра связи России уходит в отставку с поста гендиректора своей электромобильной империи 1
25.11.2022 Власти поддержат разработчиков российского ПО в формате «рынок в обмен на инвестиции» 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
07.11.2022 Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи 1
06.09.2022 Россия против хакеров: В стране не хватает 100 тысяч «безопасников» 1
27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90% 1
23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму 1
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме 1
16.05.2022 Власти придумали, как резко упростить ввоз смартфонов и ПК в Россию 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
15.04.2022 GitHub ополчился на россиян. Аккаунты банков, компаний и простых пользователей блокируют без разбора 1
05.04.2022 Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО 1
05.04.2022 Власти пощадят «серых» импортеров за отсутствие российского ПО. Убийственных штрафов не будет 1
31.03.2022 Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России 1
02.03.2022 Путин освободил программистов от армии и обнулил налоги для ИТ-компаний 1
10.02.2022 Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы 1
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет 1
19.11.2021 МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов 1
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
14.04.2021 Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
16.02.2021 Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1

Публикаций - 221, упоминаний - 221

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 13
Yandex - Яндекс 5754 8
Microsoft Corporation 23576 8
Twitter 2714 7
Meta Platforms - Facebook 4346 7
Google LLC 10994 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2720 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 5
Samsung Electronics 9768 4
Корус Консалтинг ГК 1077 4
Ростелеком - Связьинвест 1704 4
Apple Inc 11253 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 4
Новые облачные технологии (НОТ) 406 3
Telegram Group 1089 3
IT Vison 15 3
Huawei 3530 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 831 3
Ростех - Автоматика Концерн 1502 3
HP Inc. 5567 3
GitHub 575 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 2
Ситроникс - Sitronics 1080 2
АФК Система ПАО 1717 2
МКД 33 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 2
Oracle Corporation 6332 2
Базальт СПО - BaseALT 369 2
Rambler Group - Рамблер ГК 855 2
VK - Mail.ru Group 3213 2
Dell EMC 4927 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 2
SAP SE 4902 2
Xiaomi 1321 2
Coinbase 44 2
IT Vision 23 2
InfoWatch - Инфовотч 927 2
NVision Group - Энвижн Груп 669 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 9
РЖД - Российские железные дороги 1638 4
UPS 181 3
Почта России ПАО 2006 3
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 31 3
Метиз завод 20 3
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 45 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 2
Tesla Motors 342 2
Hyundai Motor 342 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 902 2
Газпром ПАО 1163 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 317 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 2
Наукоград - технопарк 110 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Citi - Citibank - Ситибанк 302 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 68 1
Blackstone Group 42 1
Jaguar Cars 123 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 1
Сургутнефтегаз - СНГ 228 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 1
Marvel Entertainment 6 1
Access Industries 36 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 28 1
Балтийская медиа группа (БМГ) 1 1
GM - General Motors 448 1
Carlyle Group 23 1
UMG - Universal Music Group 261 1
Россети Ленэнерго 2359 1
Moscow Tesla Club 4 1
ОрдерКом 10 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 41
Президент Российской Федерации 3741 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 10
Администрация Президента РФ 983 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 4
Федеральное казначейство России 1558 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 4
Правительство Москвы 2006 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 281 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 78 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 2
Единая Россия - Политическая партия 266 2
АЮР - Ассоциация юристов России 30 2
Russian Open Source Foundation 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ЛДПР 100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5521 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9016 10
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6615 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 7
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Оцифровка - Digitization 3883 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15076 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8285 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1204 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 7
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Google Android 12648 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 5
Новые облачные технологии - МойОфис 499 5
Microsoft Windows 2000 12709 5
Google YouTube - Видеохостинг 2443 3
WhatsApp Messenger 873 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 3
Apple - App Store 2622 3
Apple iPad 3747 3
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Космодром Байконур 1054 2
Lua - язык программирования 32 2
Binance - криптовалютная биржа 41 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 2
Microsoft Office 3458 2
ByteDance TikTok 177 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 99 2
Microsoft Windows Live Hotmail 296 2
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Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1771 2
ВГТРК Смотрим 521 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 259 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 168 2
VK RuStore 91 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 2
Google Gmail 838 2
Microsoft Skype 1982 1
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Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 302 1
Apple iPhone 14 69 1
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