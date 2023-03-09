Индексная книга CNews*
Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации
Публикаций - 221, упоминаний - 221
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2750 45
|Мишустин Михаил 490 42
|Медведев Дмитрий 1631 33
|Фрадков Михаил 159 10
|Паршин Максим 281 7
|Никифоров Николай 1172 6
|Чернышенко Дмитрий 444 6
|Шадаев Максут 650 6
|Щеголев Игорь 691 4
|Вайно Антон 25 4
|Володин Вячеслав 72 3
|Сурков Владислав 73 3
|Иванов Олег 136 3
|Свердлов Денис 185 3
|Зубаха Валерий 5 3
|Иванов Сергей 370 3
|Греф Герман 368 2
|Смирнов Алексей 196 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 2
|Мылицын Роман 100 2
|Макаров Валентин 195 2
|Хинштейн Александр 77 2
|Качанов Олег 81 2
|Приходько Сергей 28 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Покровский Иван 84 2
|Мизулина Елена 21 2
|Носков Константин 230 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 2
|Аксаков Анатолий 123 2
|Касперская Наталья 273 2
|Акимов Максим 178 2
|Рейман Леонид 1032 2
|Горелкин Антон 62 2
|Алтухов Сергей 13 2
|Собянин Сергей 246 2
|Массух Илья 221 2
|Мизулина Екатерина 11 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.