Индексная книга CNews*
Москва Зеленоградский административный округ Зеленоград Префектура Зеленограда
Публикаций - 366, упоминаний - 524
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1031 40
|Коробова Анна 24 24
|Путин Владимир 2732 22
|Дегтев Геннадий 167 13
|Серова Елена 319 11
|Евтушенков Владимир 200 10
|Сердюков Анатолий 83 10
|Абагян Карина 22 9
|Красников Геннадий 68 9
|Казак Максим 161 9
|Медведев Дмитрий 1631 9
|Опенышева Светлана 64 8
|Никифоров Николай 1172 8
|Смирнов Анатолий 9 8
|Ефимов Владимир 74 7
|Попов Алексей 330 7
|Петричкович Ярослав 20 7
|Бастрыкин Сергей 11 6
|Михайлов Алексей 53 6
|Овчинский Владислав 70 6
|Покровский Иван 81 6
|Чубайс Анатолий 207 6
|Ахмеров Тимур 86 6
|Веремеенко Сергей 13 5
|Каневский Максим 9 5
|Хлевтова Анна 13 5
|Прохоров Александр 102 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Евдокимов Андрей 73 5
|Назипов Дмитрий 84 4
|Ковалевский Сергей 18 4
|Сенаторов Михаил 42 4
|Массух Илья 218 4
|Дрожжинов Владимир 30 4
|Вексельберг Виктор 152 4
|Алексеев Антон 30 4
|Ильин Николай 18 4
|Шпак Василий 115 4
|Соколов Алексей 130 4
|Каштанов Михаил 5 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218124, в очереди разбора - 881756.
Создано именных указателей - 110675.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218124, в очереди разбора - 881756.
Создано именных указателей - 110675.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.