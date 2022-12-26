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Москва Зеленоградский административный округ Зеленоград Префектура Зеленограда

Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда


26.12.2022 МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия
09.09.2014 В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник»
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр
09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда
19.07.2010 Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»
06.04.2010 Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи
31.07.2008 Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование
25.07.2008 Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ»
17.04.2008 Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде
25.03.2008 Госуслуги пришли в мобильники
27.02.2008 Infon запустил мобильный портал государственных услуг
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда
20.12.2007 Infon внедрил в Москве услугу «Пробки»
13.12.2007 Префектура Зеленоградского АО Москвы ищет ИТ-подрядчика
31.10.2007 Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна»
18.07.2007 Infon начинает сотрудничество с Правительством Москвы
31.05.2006 1 июня пройдет конференция "Электронный округ"
26.05.2006 1 июня откроется конференция "Электронный округ"
13.03.2006 Прошел семинар-совещание по вопросу создания ТВЗ "Зеленоград"
16.01.2002 Жители Зеленограда смогут осуществлять коммунальные платежи через интернет

Публикаций - 366, упоминаний - 524

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1233 98
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 73
Ситроникс - Sitronics 1061 48
АФК Система ПАО 1704 43
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 119 43
AMD - Advanced Micro Devices 3864 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 34
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 237 30
Intel Corporation 11671 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9452 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 938 21
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 682 18
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 23 18
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 348 17
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 162 14
РТИ 140 14
IBM - International Business Machines Corp 9195 14
STMicroelectronics 289 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8052 12
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 13 12
Microsoft Corporation 23509 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 11
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 326 11
Питерская группа связистов 426 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 10
Ростелеком - Связьинвест 1703 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 9
NVision Group - Энвижн Груп 667 9
Ангстрем-М 27 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 8
Ростех - Автоматика Концерн 1488 8
ИВК - Информационная внедренческая компания 165 8
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 8
РТИ Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 17 8
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 56 8
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 8
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 103 7
Fujitsu Siemens Computers - FSC - Fujitsu Technology Solutions - FTS - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 7
Samsung Electronics 9737 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5824 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6197 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2387 16
Ангстрем Инвест 12 10
Почта России ПАО 1994 10
Россети Ленэнерго 2349 9
Контрактфинансгрупп МФО 13 9
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 291 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 92 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 7
Runica Investments 10 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 7
Северсталь ПАО - Severstal 368 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 6
X5 Group - Перекрёсток 453 6
Татэнерго 43 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 5
Газстройинжиниринг 6 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 15 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 5
Альтернатива Капитал 10 5
Альфа-Банк 1598 5
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 5
Татнефть 206 5
Роснефть НК - нефтяная компания 474 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1015 5
НСПК - Национальная система платежных карт 612 5
101Hotels.com 704 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 4
Газпром ПАО 1153 4
Лента - Сеть розничной торговли 1703 4
Галс-Девелопмент - Система-Галс 38 4
РОСНО СК - Страховая компания 197 4
РЖД - Российские железные дороги 1622 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 4
Visa International 1872 4
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1651 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 40
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 39
Правительство Москвы 1993 30
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 26
Президент Российской Федерации 3718 20
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 292 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 16
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 16
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 14
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 146 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3697 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 11
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 382 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1754 10
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 9
Верховный суд Российской Федерации 779 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 394 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 228 7
Судебная власть - Judicial power 2096 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1548 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6052 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 73 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
ASF - Apache Software Foundation 105 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53336 103
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6039 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11850 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79251 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39017 73
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3533 67
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19234 52
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11379 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22263 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25992 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25682 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17525 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10050 28
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10228 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25037 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8753 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14849 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9508 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11651 23
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1396 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7784 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21969 21
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9146 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11303 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15088 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17230 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17335 18
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 846 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13588 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10861 17
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ARM64 - Архитектура процессора 1384 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4073 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1341 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4112 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 701 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 754 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 15
Microsoft Windows 2000 12681 13
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 49 12
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 123 12
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 297 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 666 8
Intel x86 - архитектура процессора 1601 8
Linux OS 8256 8
Age of Kings 3446 7
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 522 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 6
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 62 6
Microsoft Skype 1976 6
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 104 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1053 6
Oracle Java - язык программирования 2768 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1078 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 182 5
Google Android 12568 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 151 4
Apple iPhone 6 6176 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 4
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 115 4
Яндекс.Телемост 124 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 112 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 433 4
Microsoft Office 3440 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 86 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 881 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 3
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 384 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 585 3
Рейман Леонид 1031 40
Коробова Анна 24 24
Путин Владимир 2732 22
Дегтев Геннадий 167 13
Серова Елена 319 11
Евтушенков Владимир 200 10
Сердюков Анатолий 83 10
Абагян Карина 22 9
Красников Геннадий 68 9
Казак Максим 161 9
Медведев Дмитрий 1631 9
Опенышева Светлана 64 8
Никифоров Николай 1172 8
Смирнов Анатолий 9 8
Ефимов Владимир 74 7
Попов Алексей 330 7
Петричкович Ярослав 20 7
Бастрыкин Сергей 11 6
Михайлов Алексей 53 6
Овчинский Владислав 70 6
Покровский Иван 81 6
Чубайс Анатолий 207 6
Ахмеров Тимур 86 6
Веремеенко Сергей 13 5
Каневский Максим 9 5
Хлевтова Анна 13 5
Прохоров Александр 102 5
Сапельников Сергей 109 5
Евдокимов Андрей 73 5
Назипов Дмитрий 84 4
Ковалевский Сергей 18 4
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Массух Илья 218 4
Дрожжинов Владимир 30 4
Вексельберг Виктор 152 4
Алексеев Антон 30 4
Ильин Николай 18 4
Шпак Василий 115 4
Соколов Алексей 130 4
Каштанов Михаил 5 4
Россия - РФ - Российская федерация 123002 258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39378 217
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Южная Корея - Республика 6290 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1538 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 984 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2022 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2497 8
Россия - СФО - Новосибирск 3709 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1422 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 522 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41715 128
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24006 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42020 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15077 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14095 36
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4951 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20102 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3906 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8874 27
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 614 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9412 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7537 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8292 24
Кредитование - Сrediting 5119 23
Юриспруденция - Jurisprudence 6234 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4205 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1920 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 20
Финансовые показатели 2074 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5127 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10306 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3906 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4264 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3048 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3308 15
Экспорт - Экспортные операции 2730 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6797 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5173 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 881 14
Английский язык 6161 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5864 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2720 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 12
Информационное общество - Государственная программа 1297 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2465 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4641 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4248 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4433 11
Паспорт - Паспортные данные 2090 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1231 12
91Mobiles 1698 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 796 6
Ведомости 547 5
РИА Новости 805 3
Forbes - Форбс 632 2
Из рук в руки - irr.ru 62 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Известия ИД 468 2
РОИ - Российская общественная инициатива 77 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Прайм - Агентство экономической информации 857 2
FT - Financial Times 1166 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 1
CNews Журнал 166 1
Foreign Policy 7 1
Росбалт ИА 60 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 1
Times 646 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 667 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Радио России - радиостанция 48 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
EE Times 158 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Чудо техники 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7462 40
500 Startups 14346 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2130 7
IDC - International Data Corporation 4849 4
Juniper Research 502 2
Gartner - Гартнер 3475 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Frost & Sullivan 200 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Counterpoint Research 73 1
CNews Инновация года - награда 71 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
Gartner - Dataquest 348 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 21
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 15
РАН - Российская академия наук 1801 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 5
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 3
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 5 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 14 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 42 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 20 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 7 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 6 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 16 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 9 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 2 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 210 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11646 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1728 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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