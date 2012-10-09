Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Зеленоградский административный округ
Зеленоград
Публикаций - 77, упоминаний - 117
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Анатолий 7 6
|Коробова Анна 18 6
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Путин Владимир 2443 4
|Лужков Юрий 109 2
|Росляк Юрий 5 2
|Красников Геннадий 66 2
|Орлов Степан 8 2
|Казак Максим 159 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Михайлов Алексей 53 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Фетисов Глеб 16 1
|Ботнев Андрей 4 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Алимбеков Сергей 20 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Кузнецова Лариса 11 1
|Фридлянд Виталий 26 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Марков Константин 24 1
|Церенов Церен 45 1
|Антониади Георгий 14 1
|Козлов Павел 20 1
|Лейвиман Александр 12 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Бастрыкин Сергей 7 1
|Зубов Дмитрий 11 1
|Березовский Борис 19 1
|Лесь Алексей 10 1
|Скворцов Борис 10 1
|Максименко Владимир 8 1
|Горбатовский Александр 7 1
|Оситис Анастасия 5 1
|Каплунов Дмитрий 1 1
|Каштанов Михаил 5 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
|Ефимов Владимир 36 1
|Дегтев Геннадий 92 1
|Прохоров Александр 93 1
|Forbes - Форбс 560 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
|Чудо техники 16 1
|Говорит Москва - радиостанция 17 1
|Радио России - радиостанция 45 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
|IDC - International Data Corporation 4527 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru