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Москва
Зеленоградский административный округ
Зеленоград

Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград


09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда
19.07.2010 Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»
06.04.2010 Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда
16.01.2002 Жители Зеленограда смогут осуществлять коммунальные платежи через интернет

Публикаций - 77, упоминаний - 117

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 6
Ситроникс - Sitronics 837 6
Микрон - Micron 576 5
АФК Система ПАО 1624 5
Акадо Телеком - Комкор 771 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
Intel Corporation 10803 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 3
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
IBM 8684 2
Naumen - Наумен 439 2
Microsoft Corporation 21014 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 2
Ростех - Ростехнологии 2334 2
Ангстрем-Т 97 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
РТИ 127 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
Синтерра - Synterra 769 1
Армада - РБК софт 667 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 1
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Гранит-Центр НПП 47 1
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ASML 30 1
Сонет 142 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 1
OnePlus - BBK Electronics 367 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 1
Сенсорные Системы 13 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 1
Ренова - Moscow CableCom 39 1
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 2
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 23 1
РОСНО СК 163 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
ВТБ24 622 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
ВТБ Банк Москвы 443 1
Мосэнерго ПАО 102 1
BP - British Petroleum 106 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
Альфа-Групп 592 1
Дикси - Сеть магазинов 95 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 1
Альфа-Банк 1336 1
Почта России ПАО 1798 1
GlobalFoundries - GF 68 1
Миландр ПКК 31 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
Правительство Москвы 819 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 4
Федеральное собрание Российской Федерации 93 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 123 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
Роснано 619 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Счётная палата РФ 556 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 60 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
Президент Российской Федерации 1731 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 295 1
Правительство РФ 2659 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
ГИС-Ассоциация 231 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 37 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 375 1
Wiki - Вики - режим Википедии 52 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 31 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 127 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 13 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 736 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
QWERTY-клавиатура 631 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 1
Системы охлаждения 87 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1102 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2447 1
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
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G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 37 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 1
Тонкий клиент - Thin client 143 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 3
GeoEye IKONOS 95 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 2
Naumen Service Desk 125 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 166 1
BeCloud G-Cloud 15 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Naumen DMS 21 1
Naumen SoftPhone 8 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 21 1
Webmoney Transfer 147 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
Microsoft Office 3012 1
Intel Inside 26 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 1
Adobe Photoshop 626 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
Apple iPad 3542 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 12 1
Смирнов Анатолий 7 6
Коробова Анна 18 6
Медведев Дмитрий 1590 4
Путин Владимир 2443 4
Лужков Юрий 109 2
Росляк Юрий 5 2
Красников Геннадий 66 2
Орлов Степан 8 2
Казак Максим 159 2
Рейман Леонид 1002 2
Михайлов Алексей 53 2
Вексельберг Виктор 143 2
Фетисов Глеб 16 1
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Шевченко Григорий 18 1
Алимбеков Сергей 20 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Кузнецова Лариса 11 1
Фридлянд Виталий 26 1
Казарцев Михаил 5 1
Марков Константин 24 1
Церенов Церен 45 1
Антониади Георгий 14 1
Козлов Павел 20 1
Лейвиман Александр 12 1
Шалманов Сергей 199 1
Бастрыкин Сергей 7 1
Зубов Дмитрий 11 1
Березовский Борис 19 1
Лесь Алексей 10 1
Скворцов Борис 10 1
Максименко Владимир 8 1
Горбатовский Александр 7 1
Оситис Анастасия 5 1
Каплунов Дмитрий 1 1
Каштанов Михаил 5 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
Ефимов Владимир 36 1
Дегтев Геннадий 92 1
Прохоров Александр 93 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 42
Россия - Российская федерация - РФ 82514 22
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Казахстан - Республика 4139 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 4
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Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 5
Информационное общество - Государственная программа 305 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 2
Болезнь Альцгеймера 185 1
Болезнь Паркинсона 101 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1091 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Forbes - Форбс 560 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
Чудо техники 16 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Радио России - радиостанция 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
IDC - International Data Corporation 4527 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
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