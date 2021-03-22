Индексная книга CNews*
Майнинг криптовалюты Mining cryptocurrency
Публикаций - 242, упоминаний - 319
Майнинг криптовалюты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|Forbes - Форбс 591 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
|РИА Новости 766 3
|FT - Financial Times 1118 2
|The Register 1286 2
|The Independent 28 1
|Coindesk.com 3 1
|VideoCardz 23 1
|MIT Technology Review 64 1
|Rusbase 15 1
|Quartz 21 1
|Fortune 196 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Bloomberg 1009 1
|Microsoft Security Intelligence Report 14 3
|500 Startups 4742 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.