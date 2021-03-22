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Майнинг криптовалюты Mining cryptocurrency

Майнинг криптовалюты - Mining cryptocurrency


22.03.2021 Скрытый майнинг — когда начинать бояться?
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки

Публикаций - 242, упоминаний - 319

Майнинг криптовалюты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3118 31
Microsoft Corporation 22497 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 22
AMD - Advanced Micro Devices 3661 20
Check Point Software Technologies 694 19
Dr.Web - Доктор Веб 1186 13
Intel Corporation 11262 12
Yandex - Яндекс 5015 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 9
Telegram Group 805 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Apple Inc 10683 9
Samsung Electronics 9333 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
PayPal 634 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Google LLC 10352 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Lenovo Group 2077 3
Qualcomm Technologies 1639 2
Bitmain 7 2
Coinbase 29 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 2
Xiaomi 1095 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 2
Navicon - Навикон 232 2
Softline - Софтлайн 1870 2
CryptoUniverse - Криптоюниверс 1 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
Dell Technologies - Dell Computer 984 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Газпром ПАО 1008 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Альфа-Банк 1476 3
Qiwi 878 3
Открытие ФК 2713 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Visa International 1809 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Связьтранснефть 20 1
Starbucks 78 1
Россети МРСК Северного Кавказа 25 1
Транснефть-Диаскан 1 1
Самолёт ГК 216 1
Транснефть-Балтика 2 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 1
Ингушэнерго 7 1
Aviva 10 1
Этажи 35 1
Uber 287 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 1
BCB Group 2 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 1
Газпром нефть 439 1
Роснефть НК 434 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Simple Group - Симпл 7 1
Транснефть 232 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
eBay Inc 1576 1
Kickstarter 117 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Simple Group - SimpleWine 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 35
Президент Российской Федерации 3770 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
Администрация Президента РФ 904 1
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
Городские суды РФ 13 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 1
Правительство Сахалинской области 22 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
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ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 5
AMD Radeon RX 42 5
AMD Radeon 187 5
Microsoft Windows 2104 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Google Chrome - браузер 1270 4
WhatsApp Messenger 745 4
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ЭОС Дело СЭД 4365 3
Microsoft Windows 7 1780 3
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 3
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 3
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Павлов Евгений 17 1
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Рушайло Владимир 1 1
Гольдштейн Константин 8 1
Меркухин Алексей 1 1
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Calvey Michael - Калви Майкл 7 1
Кобзев Игорь 1 1
Zak Igal - Зак Игал 15 1
Круглов Кирилл 7 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Золотухин Сергей 3 1
Weil Kevin - Уэйл Кевин 4 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Дуров Никита 4 1
Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 27
Россия - РФ - Российская федерация 108428 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 21
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Япония 10069 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
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Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
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Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 5
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Франция - Французская Республика 5665 3
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Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Европа 12319 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
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CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Building on Bitcoin 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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