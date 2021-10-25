Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай
Гонконг
Специальный административный район
Публикаций - 705, упоминаний - 885
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898174, в очереди разбора - 801330.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898174, в очереди разбора - 801330.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru