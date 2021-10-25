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Китай
Гонконг
Специальный административный район

Китай - Гонконг - Специальный административный район


25.10.2021 Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 2
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 2
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 1
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 1
01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 2
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
23.11.2020 ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты 1
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 2
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1

Публикаций - 705, упоминаний - 885

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8542 76
Microsoft Corporation 14059 51
Google LLC 8521 51
Huawei 2860 31
Samsung Electronics 6845 29
Facebook 3964 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 24
Intel Corporation 5430 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1703 21
IBM 4589 21
Yandex - Яндекс 4281 20
China Mobile 237 19
VK - Mail.ru Group 2671 17
Twitter 2208 17
Cisco Systems 2556 16
Новый диск 602 15
Qualcomm Technologies 1069 15
Oracle Corporation 3994 15
Alibaba Group 305 15
АФК Система ПАО 1340 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 14
Yahoo! 1786 13
ZTE Corporation 573 13
Lenovo Group 1815 13
Dell EMC 2974 12
Telegram Group 706 12
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 105 12
Nokia Corporation 3232 12
China Telecom 118 12
Ростех - Ростехнологии 2241 11
Tencent 96 11
Ericsson 1055 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 609 11
Xiaomi 907 10
HP Inc. 3566 10
Vodafone Group 580 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 219 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 10
eBay Inc 776 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1489 7
Qiwi 783 6
Почта России ПАО 1700 6
Газпром ПАО 612 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 5
SoftBank Group 117 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 5
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 178 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 197 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1413 5
Walmart - Wal-Mart Stores 200 5
Visa International 1422 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 734 4
Газпром нефть 386 4
Альфа-Банк 1193 4
LinkedIn 541 4
X5 Group 604 4
AliExpress 277 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 79 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Газпромбанк - ГПБ 722 4
Cybernaut 4 4
РЖД - Российские железные дороги 1191 4
УЭК - Универсальная электронная карта 513 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 197 3
ВТБ Банк Москвы 398 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 48 3
X5 Group - Пятерочка 572 3
Связной ГК 1005 3
DST Global 167 3
Транснефть 169 3
Telconet Capital 24 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 460 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 272 3
Credit Suisse 83 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 10
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 531 9
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 8
Президент Российской Федерации 1514 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1506 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 6
Президент США 111 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1603 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 5
Пентагон - Министерство обороны США 498 5
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 65 5
Правительство Москвы 714 5
World Bank Group - Всемирный банк 166 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1832 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 464 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1655 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 960 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 609 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 389 3
Верховный суд Российской Федерации 214 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 57 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 62 3
Арбитражный суд города Москвы 398 2
Правительство РФ 2298 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 148 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 14
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 345 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 3
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 78 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 37 2
АРБ - Ассоциация российских банков 110 2
Руссофт - Russoft 294 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 136 1
OpenChain 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 20 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 170 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 21 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
Единая Россия - Политическая партия 195 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 27
3G - Стандарт мобильной связи 4159 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6620 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 14
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3569 13
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 445 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1375 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 10
ARM64 - Архитектура процессора 1043 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2643 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 8
Big Data - Большие данные 1141 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1714 8
Smartphone - Смартфон 799 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1231 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3292 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 293 7
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 162 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 634 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1247 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1151 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 668 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 516 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1729 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 49
Google Android 10778 44
Apple iOS 5755 32
Apple iPad 3263 28
Linux OS 4941 21
Microsoft Windows 10 7834 19
Apple iPhone 5 710 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 16
Apple iPhone 4 700 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Apple - App Store 2206 13
Epic Games Unreal Engine 263 13
Apple iPhone 6 547 12
Google YouTube - Видеохостинг 2053 11
Microsoft Skype 1696 11
Baidu 215 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1166 10
WhatsApp Messenger 655 10
Apple Mac 1656 9
WeChat - Мессенджер 96 8
Microsoft Office 2336 8
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 7
Samsung Galaxy Note 559 7
Apple iPhone 3 383 7
Nvidia GeForce GTX 2409 7
Apple iPod 996 6
Apple iPhone 7 246 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2857 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2728 6
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 762 6
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 216 5
Microsoft Office 365 769 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 462 5
Facebook Instagram - Инстаграм 570 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 5
Яндекс.Маркет 443 5
Путин Владимир 2024 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 13
Steve Jobs - Стив Джобс 821 10
Медведев Дмитрий 1476 9
Рейман Леонид 737 9
Дуров Павел 216 8
Никифоров Николай 1127 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 6
Авдолян Альберт 28 5
Мартынов Владислав 89 5
Котов Виталий 39 5
Cohen Bram - Коэн Брэм 10 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 60 4
Иванов Сергей 222 4
Brin Sergey - Сергей Брин 162 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Чемезов Сергей 125 4
Белов Василий 18 3
Лысенко Эдуард 210 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 414 3
Сачков Илья 105 3
Лямин Александр 59 3
Липич Григорий 59 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Щеголев Игорь 676 3
Солодухин Константин 109 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 166 2
Галушкин Олег 168 2
Larry Page - Ларри Пейдж 159 2
Горелкин Антон 34 2
Рыжиков Сергей 103 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Таврин Иван 83 2
Делицын Леонид 106 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
Волков Дмитрий 41 2
Добкин Аркадий 56 2
Киселёв Алексей 31 2
Россия - Российская федерация - РФ 66331 347
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 318
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 295
Сингапур - Республика 921 183
Япония 3895 164
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 143
Южная Корея - Республика 1907 126
Китай - Тайвань 737 122
Германия - Федеративная Республика 4606 120
Австралия - Австралийский Союз 1402 115
Индия - Республика 2663 108
Канада 1632 104
Франция - Французская Республика 2691 97
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 92
Европа 4640 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 87
Азия - Азиатский регион 1888 78
Нидерланды 1165 78
Италия - Итальянская Республика 1707 73
Бразилия - Федеративная Республика 1316 70
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 900 67
Малайзия 417 67
Швеция - Королевство 974 66
Новая Зеландия 345 59
Таиланд - Королевство 434 56
Испания - Королевство 1539 54
Великобритания - Лондон 1119 52
Бельгия - Королевство 486 51
Финляндия - Финляндская Республика 989 50
Дания - Королевство 480 47
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 628 47
Украина 4221 46
США - Нью-Йорк 1396 46
Польша - Республика 1015 45
Ирландия - Республика 459 44
Казахстан - Республика 3178 43
Австрия - Австрийская Республика 638 41
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 873 39
Турция - Турецкая республика 1102 39
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 10
Русский язык 1199 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1064 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 465 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 656 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 310 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 3
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 2
Конституция США 25 2
POI - points of interest 61 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 255 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 57 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 187 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 380 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 2
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Дед Мороз 87 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 26 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 74 1
Thomson Reuters - Рейтер 2975 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 28
Bloomberg 798 16
NYT - The New York Times 608 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 117 7
The Wall Street Journal 742 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 6
The Verge - Издание 448 5
Forbes - Форбс 461 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 5
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AppleInsider 372 5
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CoinMarKetCap 15 4
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 58 4
The Information 39 3
Business Insider 182 3
ZDnet 395 3
China Daily 41 3
Global Times 13 2
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DigiTimes - Издание 639 2
FT - Financial Times 280 2
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Hardware Times 3 2
The Register 641 2
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BleepingComputer - Издание 120 2
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Ведомости 264 2
РИА Новости 700 2
Neowin 39 1
ТВ-3 - телеканал 52 1
CRN 20 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 100 1
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Vanson Bourne 43 3
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Juniper Research 311 2
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Frost & Sullivan 120 2
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TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
ABI Research 215 1
Current Analysis 16 1
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Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
Forbes Global 2000 15 1
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
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The Economist Intelligence Unit 36 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 83 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 433 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Академгородок Новосибирск 42 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 17 1
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СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 21 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 4 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 42 1
РНБ - Российская национальная библиотека 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 26 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 55 1
University of Oxford - Оксфордский университет 45 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 63 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 17 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
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Создано именных указателей - 46932.
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