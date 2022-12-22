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Индексная книга CNews*
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Картография и навигация ГИС Геоинформационная система геоинформационно-картографические технологии геопространственные данные Geographic information system, GIS Интеллектуальное картографирование Smart mapping

Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping


22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом
03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ
24.01.2022 Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила
10.12.2021 Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
15.04.2021 Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП»
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат
09.09.2020 Более 11 тысяч педагогов Ленинградской области обучились работе с ГИС «СОЛО»
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг
03.07.2020 В России начинается внедрение отечественного шифрования в государственных инфосистемах
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
23.10.2019 Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ
26.09.2019 «Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС
02.07.2019 ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ

Публикаций - 678, упоминаний - 817

Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Esri 163 80
Google LLC 11028 50
Microsoft Corporation 23616 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 40
Esri CIS - Эсри СНГ 89 38
Совзонд - Sovzond 118 34
Oracle Corporation 6346 33
Data+ 36 31
Yandex - Яндекс 5795 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2824 25
7091 19
IBM - International Business Machines Corp 9219 19
1С-ИжТиСи 6405 18
Панорама КБ - Конструкторское бюро 138 16
SAP SE 4926 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 16
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 15
DigitalGlobe 125 15
Autodesk 580 13
Intel Corporation 11702 12
HP Inc. 5568 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 11
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 66 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 954 11
Apple Inc 11281 10
NVision Group - Энвижн Груп 670 10
Прогноз 1667 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 879 10
Ситроникс - Sitronics 1087 9
Softline - Софтлайн 2124 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 962 8
Amazon Inc - Amazon.com 2820 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1033 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 8
Цифра ГК 2167 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 7
Т-Платформы - T-Platforms 379 7
Bentley Systems 56 7
Крок - Croc 1716 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 17
Газпром ПАО 1168 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 14
РЖД - Российские железные дороги 1645 11
Россети Ленэнерго 2365 11
Bentley Motors 70 7
Почта России ПАО 2018 7
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
Uber 308 7
Газпром нефть 507 6
Datum Group - Датум Групп 11 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 6
Яндекс.Такси 330 6
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 171 6
101Hotels.com 712 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 5
Ватутинки Пансионат 20 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 5
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 35 5
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 5
Лента - Сеть розничной торговли 1731 4
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 4
BAE Systems 169 4
Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 4
Роснефть НК - нефтяная компания 479 4
X5 Group 833 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 453 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 165 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 130
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 39
Президент Российской Федерации 3760 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 27
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 20
Правительство Москвы 2061 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 10
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 10
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 10 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 9
Судебная власть - Judicial power 2118 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 8
World Bank Group - Всемирный банк 298 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 8
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 94 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 869 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 7
Федеральное казначейство России 1566 7
Администрация Президента РФ 984 6
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 13
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 4
АРБ - Ассоциация российских банков 207 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Единая Россия - Политическая партия 268 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 255 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Демократическая политическая партия США 117 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 311
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 184
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4364 93
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12374 75
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5977 35
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Google Earth - Google Планета Земля 455 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2522 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 30
Google Maps - Карты Google 777 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 21
Microsoft Windows 2000 12731 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 19
Microsoft Windows 14550 19
Linux OS 8357 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 791 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2937 18
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1077 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 15
Age of Kings 3451 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 906 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 822 14
Google Android 12693 13
Apple iOS 6892 13
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 13
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 43 11
Apple iPhone 6 6218 11
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 84 10
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 64 9
Яндекс.Карты и Транспорт 394 9
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 298 8
Буквоед - система оптического распознавания текста 14 8
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 28 8
Ковчег - система резервного копирования 40 8
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 8
Microsoft Office 3472 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 344 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1983 7
Microsoft SQL Server 1484 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 357 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 772 7
GeoEye IKONOS 110 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 214 7
Путин Владимир 2763 19
Ушаков Алексей 15 11
Миллер Сергей 43 9
Медведев Дмитрий 1634 7
Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
Быстрова Юлия 9 6
Левкевич Михаил 60 6
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 11 6
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
Никифоров Николай 1172 5
Бартунов Олег 36 4
Козлов Павел 21 4
Галкин Дмитрий 23 4
Сушкевич Антон 63 4
Лопаткин Герман 104 4
Хронусов Валерий 8 4
Сапельников Сергей 109 4
Панченко Иван 59 4
Коротков Александр 9 3
Серова Елена 319 3
Пожидаев Николай 61 3
Струков Денис 5 3
Сигаев Федор 12 3
Макаров Станислав 117 3
Кучейко Алексей 22 3
Церенов Церен 47 3
Болсуновский Михаил 11 3
Калинин Александр 138 3
Смирнов Анатолий 9 3
Коробова Анна 24 3
Кругликов Артем 4 3
Гурко Александр 136 3
Щеголев Игорь 691 3
Мылицын Роман 100 3
Дюбанов Анатолий 94 2
Хаустов Андрей 10 2
Еремченко Евгений 17 2
Бартенева Мария 29 2
Иванов Сергей 370 2
Смирнов Алексей 198 2
Россия - РФ - Российская федерация 124400 417
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 136
Земля - планета Солнечной системы 9822 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 48
Европа 21428 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 27
Франция - Французская Республика 7103 27
Германия - Федеративная Республика 12128 25
Казахстан - Республика 4928 22
Индия - Республика 5102 20
Беларусь - Белоруссия 4364 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 17
Канада 4718 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2045 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1313 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1442 14
Азия - Азиатский регион 5067 12
США - Калифорния 4678 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4918 12
Украина 7312 12
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 11
Африка - Африканский регион 3288 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 529 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2680 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 9
Россия - ПФО - Самарская область 1128 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область 629 9
Россия - УФО - Тюменская область 968 9
Россия - СФО - Новосибирск 3752 9
США - Нью-Йорк 2890 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1026 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1235 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 680 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42325 316
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24533 139
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9468 102
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42559 95
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3516 70
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3954 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14257 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 45
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6485 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20865 43
ЧС - Чрезвычайная ситуация - Стихийные бедствия 708 42
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3075 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5285 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7893 39
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5049 33
Энергетика - Energy - Energetically 4415 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6487 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4461 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5464 29
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 994 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4235 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5216 28
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1292 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3200 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 24
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы 491 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 23
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 755 23
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2739 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3856 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5038 22
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1669 21
Информационное общество - Государственная программа 1298 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10053 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2035 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5577 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6171 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 16
Прайм - Агентство экономической информации 858 6
91Mobiles 1713 6
КиноПоиск - портал о кино 162 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 4
TAdviser - Центр выбора технологий 309 3
Business Insider 209 3
Silicon 510 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 2
AP - Associated Press 1994 2
Госрасходы - портал 61 2
РОИ - Российская общественная инициатива 77 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 2
Forbes - Форбс 641 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 678 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1277 2
TechRadar 89 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
USA Today 125 1
EurekAlert 270 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
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Times 650 1
IEEE Access 4 1
ТВ-Новости АНО 6 1
Аэрокосмический курьер 3 1
Computer Weekly 373 1
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AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
News Corp 186 1
All Things Digital 168 1
9to5Mac 149 1
Известия ИД 481 1
Комсомольская правда ИД 64 1
The Guardian - Британская газета 342 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
NYT - The New York Times 1003 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 64 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 14
Gartner - Гартнер 3485 9
IDC - International Data Corporation 4855 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
ABI Research 233 2
Research and Markets 23 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
Berg Insight 19 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
World Robotics Survey 3 1
Медиалогия 50 1
AdIndex 5 1
Strategy Analytics 283 1
Moody's Investors Service 135 1
Fortune Global 100 139 1
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IBM Institute for Business Value 25 1
Technavio 25 1
IBM Research 107 1
TAdviser Report 6 1
Forrester Research 812 1
Fortune Global 500 283 1
РАН - Российская академия наук 1808 11
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 49 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 3
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 13 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 42 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 141 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 2
НАН Беларуси - Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 4 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 2
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 11 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 12 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
Zigmund.Online 3 1
ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий 8 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Умназия 3 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 12
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 7
Высокие технологии XXI века 78 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 5
Земля из космоса 50 5
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Неогеография XXI - форум 65 4
GeoВласть 43 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
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ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 16 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
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День Земли - Earth Day - 22 апреля 3 1
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