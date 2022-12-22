Индексная книга CNews*
Картография и навигация ГИС Геоинформационная система геоинформационно-картографические технологии геопространственные данные Geographic information system, GIS Интеллектуальное картографирование Smart mapping
Публикаций - 678, упоминаний - 817
Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2763 19
|Ушаков Алексей 15 11
|Миллер Сергей 43 9
|Медведев Дмитрий 1634 7
|Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
|Быстрова Юлия 9 6
|Левкевич Михаил 60 6
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 11 6
|Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
|Никифоров Николай 1172 5
|Бартунов Олег 36 4
|Козлов Павел 21 4
|Галкин Дмитрий 23 4
|Сушкевич Антон 63 4
|Лопаткин Герман 104 4
|Хронусов Валерий 8 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Панченко Иван 59 4
|Коротков Александр 9 3
|Серова Елена 319 3
|Пожидаев Николай 61 3
|Струков Денис 5 3
|Сигаев Федор 12 3
|Макаров Станислав 117 3
|Кучейко Алексей 22 3
|Церенов Церен 47 3
|Болсуновский Михаил 11 3
|Калинин Александр 138 3
|Смирнов Анатолий 9 3
|Коробова Анна 24 3
|Кругликов Артем 4 3
|Гурко Александр 136 3
|Щеголев Игорь 691 3
|Мылицын Роман 100 3
|Дюбанов Анатолий 94 2
|Хаустов Андрей 10 2
|Еремченко Евгений 17 2
|Бартенева Мария 29 2
|Иванов Сергей 370 2
|Смирнов Алексей 198 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.