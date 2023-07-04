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«Яндекс» выпустил обновление «Навигатора»

«Яндекс» выпустил большое обновление «Навигатора». В нем появились функции, которые раньше были доступны только пользователям «Яндекс карт». Среди них — оптимизация маршрутов с несколькими точками и возможность заранее узнать, сколько займет поездка в определенное время. Обновление уже доступно части пользователей Android-приложения и вскоре появится и на iOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь приложение оптимизирует маршруты из четырех–10 точек. Оно подбирает самый быстрый путь с учетом пробок, а водителям не нужно тратить время, петляя по городу.

Кроме того, «Навигатор» научился подсказывать водителям, сколько может занять дорога в определенный день и время. Так проще заранее спланировать поездку и оценить, сколько времени заложить на путь в аэропорт или на вокзал.

В параметрах маршрута теперь есть опция «Избегать плохих и грунтовых дорог». С ней «Навигатор» ведет только по дорогам с хорошим покрытием, если это возможно.

Появились и новые виджеты для рабочего стола смартфона. Даже не открывая приложение, можно быстро проверить уровень пробок и построить маршрут до дома или работы.

Также в новой версии «Навигатора» можно оплачивать парковки. Теперь для этого не нужно переключаться между приложениями или отправлять SMS. Пока функция доступна только в Москве и работает на всех городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами.

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«Яндекс навигатор» — сервис, который помогает водителям. Он прокладывает маршруты с учетом пробок и дает подсказки во время движения, находит парковки, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать без интернета. Ежемесячно с «Навигатором» ездит 24 миллиона человек.

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