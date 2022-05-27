«2ГИС» представил новую версию: с навигатором для велосипедов и самокатов, перепадами высот и новым стартовым экраном

26 мая 2022 г. «2ГИС» провел презентацию новой версии.

Навигатор для велосипедов и самокатов

Навигатор посоветует лучший маршрут с учетом потребностей велосипедистов. Он учитывает лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части, знает типы покрытия дорог и предлагает несколько маршрутов на выбор, один из которых будет максимально быстрым, а другой наиболее безопасным, без выездов на проезжую часть и с приоритетом велосипедным дорожкам.

В велонавигации «2ГИС» работают все привычные для навигатора функции — указание маневров, предупреждения о препятствиях, прогноз времени прибытия, голосовые подсказки, обзор маршрута через мини-карту и на весь экран.

Чтобы точнее выбрать нужный маршрут, для каждого участка пути отображается тип покрытия — асфальт, грунт или велосипедная дорожка.

В настройках можно исключить из маршрутов лестницы — эта функция будет полезна не только велосипедистам, но и при передвижении с детской коляской и маломобильным горожанам.

Перепад высот

Если «затруднениями» для автомобилистов обычно называют пробки, то для пешеходов и велосипедистов это подъемы. Чтобы испытывать меньше стресса и понимать, каков будет путь, в пешеходный и велосипедный навигаторы добавили информацию о рельефе — перепад высот и гистограмму всего маршрута.

Перепад высот отображается при выборе маршрута и в навигации: крутые участки — красным, умеренные — желтым, ровные — зеленым.

Слой самокатов

В новом слое карты можно выбирать ближайший самокат с учетом его заряда, забронировать и построить пеший маршрут до него. А дальше, само собой, ехать по новому велонавигатору. Достаточно только активировать фильтры «Избегать лестниц» и «Избегать автодорог». Сейчас на картах электросамокаты «Юрент» — более чем в 70 городах России. Будут и другие операторы.

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Обновление автонавигации

В автомобильном навигаторе «2ГИС» появилась возможность искать места по пути — заправку, магазин, еще один адрес или любую организацию — и заехать в них.

В процессе поездки навигатор стал непрерывно искать лучшие маршруты с учетом изменений дорожной ситуации. Как только такой маршрут находится, он покажется на экране. Когда пробки образуются буквально «на глазах», эта функция экономит значительное время в пути.

Прогноз времени прибытия стал работать точнее более чем в два раза.

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Новый стартовый экран

Он стал визуально легче и полезнее. Сразу под строкой поиска идут умные подсказки с маршрутами — они рассчитываются автоматически для каждого пользователя и пытаются «угадать», куда собирается поехать пользователь.

Ну и конечно, сториз — рассказы о новых функциях продукта и советы классных мест в городах.

Теперь в «2ГИС» не обязательно загружать базы городов, чтобы пользоваться продуктом. Но если нужно добраться в места с плохим интернетом или вовсе отсутствующей связью — офлайн-режим по-прежнему надежен, безотказен и может выручить в самый подходящий момент.

Все новые транспортные функции доступны не только внутри «2ГИС», но и сторонним разработчикам в виде SDK и API.