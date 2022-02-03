Индексная книга CNews*
ГИС Геоинформационная система геоинформационно-картографические технологии геопространственные данные Geographic information system, GIS
Публикаций - 1274, упоминаний - 1515
ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 19
|Ушаков Алексей 14 11
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Быстрова Юлия 9 6
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 5
|Миллер Сергей 43 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Лопаткин Герман 104 4
|Галкин Дмитрий 21 4
|Сапельников Сергей 107 3
|Бартунов Олег 34 3
|Пожидаев Николай 38 3
|Макаров Станислав 116 3
|Калинин Александр 124 3
|Козлов Павел 20 3
|Панченко Иван 48 3
|Мылицын Роман 85 3
|Серова Елена 317 3
|Сушкевич Антон 60 3
|Гурко Александр 136 3
|Лесь Алексей 10 2
|Щербина Сергей 14 2
|Ермаков Валерий 84 2
|Иванов Сергей 360 2
|Солодовников Денис 93 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Бартенева Мария 25 2
|Контрабаев Артур 68 2
|Куприяновский Василий 4 2
|Провинцев Павел 8 2
|Дюбанов Анатолий 92 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Щербов Роман 13 2
|Хаустов Андрей 7 2
|Зорин Александр 50 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208403, в очереди разбора - 901656.
Создано именных указателей - 102757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208403, в очереди разбора - 901656.
Создано именных указателей - 102757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.