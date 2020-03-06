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Антитеррор


06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 3
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 3
20.04.2018 Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой» 1
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
22.01.2018 Правительство России смягчило «закон Яровой» 1
08.11.2017 В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой» 1
17.10.2017 Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз 1
02.08.2017 Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО 1
13.03.2017 ФСБ против тестирования «Закона Яровой», потому что к нему и так все готово 1
06.02.2017 Переезд серверов GMail в Россию не спасет переписку от ФБР 1
02.09.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» поможет тотальной слежке в Рунете 1
25.08.2016 Создана отечественная СХД на процессоре «Эльбрус» 1
15.08.2016 ФСБ объяснила, как ей сдать ключи от интернета 1
04.08.2016 Госзаказ на российские микросхемы за 4 месяца вырос вдвое 1
20.07.2016 ФСБ пообещала не наказывать за несертифицированные Telegram и WhatsApp 1
19.07.2016 «Закон Яровой» предложили отложить до 2023 года 4
14.07.2016 Минкомсвязи ищет «железо» под «Закон Яровой» в России. МЭР говорит, что столько не найти во всем мире 1
12.07.2016 VPN-провайдер свернул работу в России из-за «закона Яровой» 1
11.07.2016 Российские разработчики начали рекламировать решения под «закон Яровой» 1
08.07.2016 «Закон Яровой» обойдется «Почте России» в 600 миллиардов 3
07.07.2016 Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа» 1
30.06.2016 IDC: Российский рынок замер в ожидании законов, которые создадут ажиотажный спрос на СХД 1
29.06.2016 Сотовые операторы поднимут цены в 2-3 раза, чтобы исполнить «антитеррористический» закон Яровой 2
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой 3
28.06.2016 Минкомсвязи раскритиковало губительный для ИТ законопроект Яровой 3
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС 2
13.05.2016 В России принят «невыполнимый» закон о тотальной слежке за пользователями Рунета 2
29.04.2016 «Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 83

Антитеррор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 9
Google LLC 7161 8
Yandex - Яндекс 4101 8
VK - Mail.ru Group 2485 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Telegram Group 702 5
Facebook 3767 5
Zello 20 4
Twitter 2204 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
Huawei 2732 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Microsoft Corporation 11127 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Астелит 73 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
DigitalOcean 16 1
Тримоб 30 1
Blizzard Entertainment 214 1
Миранда-Медиа 20 1
Таттелеком 106 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 1
Freshtel 49 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 1
Cloudflare 50 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Adobe Systems 811 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
LinkedIn 521 2
Флибуста 27 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
eBay Inc 531 1
Почта России ПАО 1574 1
Связной ГК 883 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Евросеть 889 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 10
Правительство РФ 2207 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
Президент Российской Федерации 1441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Администрация Президента РФ 269 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Безопасный город 347 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
DDR - Double data rate 1071 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Rakuten Viber 429 5
WhatsApp Messenger 654 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 4
AWS - Amazon Web Services 569 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Яндекс.Новости 29 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Snapchat 89 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Microsoft Skype 1473 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple - App Store 2198 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
МТС SIM-карты 35 1
Google Android 10751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс.Видео 32 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Threema - Мессенджер 12 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Joomla CMS 73 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
ICQ 499 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Путин Владимир 1828 16
Никифоров Николай 1126 14
Яровая Ирина 63 12
Озеров Виктор 26 6
Жаров Александр 165 5
Щеголев Игорь 676 4
Дуров Павел 216 4
Волин Алексей 113 4
Козлюк Артем 39 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Рейман Леонид 413 2
Дерипаска Олег 19 2
Ходорковский Михаил 7 2
Навальный Алексей 58 2
Лугов Андрей 32 2
Кипчатов Алексей 2 2
Беляков Антон 2 2
Дорохина Юлия 42 1
Касперская Наталья 197 1
Бортников Александр 19 1
Лесин Михаил 9 1
Бодров Александр 6 1
Шмаргун Владимир 1 1
Булгак Владимир 9 1
Хомак Дмитрий 2 1
Разумовский Сергей 2 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Ситников Сергей 51 1
Руденя Игорь 3 1
Мелихов Леонид 1 1
Бокова Людмила 80 1
Малис Олег 55 1
Кулин Филипп 39 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Носков Константин 201 1
Малис Александр 111 1
Сахненко Сергей 71 1
Дворкович Аркадий 169 1
Климарев Михаил 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Украина 3378 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Абхазия - Республика 103 1
Украина - Киев 470 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Тверская область 248 1
Грузия 692 1
Россия - Ульяновская область 352 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Тверь 328 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Восточная Европа 1682 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Абонентская база 9 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РосКомСвобода 75 3
Wikipedia - Википедия 278 2
PornHub 23 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
TED Talks 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765411, в очереди разбора - 669097.
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