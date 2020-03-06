Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Антитеррор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 83
Антитеррор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LinkedIn 521 2
|Флибуста 27 2
|РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
|eBay Inc 531 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Связной ГК 883 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Евросеть 889 1
|Газпром-Медиа Холдинг 120 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Uber Technologies 258 1
|Uber 257 1
|DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
|Путин Владимир 1828 16
|Никифоров Николай 1126 14
|Яровая Ирина 63 12
|Озеров Виктор 26 6
|Жаров Александр 165 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Дуров Павел 216 4
|Волин Алексей 113 4
|Козлюк Артем 39 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Рейман Леонид 413 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Навальный Алексей 58 2
|Лугов Андрей 32 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Беляков Антон 2 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Касперская Наталья 197 1
|Бортников Александр 19 1
|Лесин Михаил 9 1
|Бодров Александр 6 1
|Шмаргун Владимир 1 1
|Булгак Владимир 9 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Ситников Сергей 51 1
|Руденя Игорь 3 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Бокова Людмила 80 1
|Малис Олег 55 1
|Кулин Филипп 39 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Носков Константин 201 1
|Малис Александр 111 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Климарев Михаил 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765411, в очереди разбора - 669097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765411, в очереди разбора - 669097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru