Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sandbox
Песочница
Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 338
Sandbox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Погожева Анастасия 3 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Мельникова Анастасия 166 3
|Галушкин Олег 168 3
|Кожемяка Егор 12 2
|Путин Владимир 1821 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Xie Michael - Се Майкл 7 2
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 2
|Тер-Степанов Дмитрий 20 2
|Новиков Алексей 39 2
|Шипов Савва 70 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Карнаух Павел 5 1
|Водясов Алексей 97 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
|Чибис Андрей 19 1
|Данилин Алексей 10 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Глазков Борис 40 1
|Родионов Михаил 40 1
|Филиппов Максим 36 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Холинов Андрей 18 1
|Танюхин Дмитрий 21 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Шведов Александр 18 1
|Акимов Максим 167 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 7 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|Слышкин Василий 54 1
|Матросов Александр 42 1
|Авезова Яна 10 1
|ZDnet 381 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|FT - Financial Times 246 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|SlashGear 131 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Ars Technica 227 1
|Softpedia.com 6 1
|Neowin 38 1
|CRN 12 1
|Petri.com 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758568, в очереди разбора - 662258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758568, в очереди разбора - 662258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru