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Sandbox
Песочница
Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ


05.10.2021 Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных 2
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 2
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 5
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак 2
14.04.2021 В знаменитых продуктах Google и Microsoft обнаружили зияющие «дыры» 2
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 2
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 9
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 3
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 1
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах» 2
28.01.2021 Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу 2
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 1
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц» 4
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 3
09.09.2020 Уязвимость Windows 10 позволяет записывать в системные папки что угодно 1
04.09.2020 Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 2
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года 5
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 3
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
02.06.2020 Как развернуть топ-защиту компании всего за 30 минут? 2
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 2
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 2
19.02.2020 Microsoft залатал бреши в Azure, позволявшие захватывать контроль над чужими ресурсами 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 4
28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G 1

Публикаций - 209, упоминаний - 338

Sandbox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 36
Google LLC 7135 19
Fortinet 286 17
SEC Consult Services 929 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 9
Крок 1219 9
Yandex - Яндекс 4100 7
Cisco Systems 2037 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 4
Check Point Software Technologies 446 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
Samsung Electronics 5641 4
Nvidia Corp 2012 3
Canonical 168 3
АйТи 749 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
Инфосистемы Джет 675 3
Salesforce.com 272 2
ZyXEL Communications 168 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Trend Micro 342 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
Lenovo Group 1636 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Ланит ГК 1155 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
Bitdefender 100 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Конфидент 56 2
Avast Software 120 2
Cisco Talos 29 2
IBM 3530 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
Астерос - Asteros 531 2
Adobe Systems 805 2
Intel Corporation 4158 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Альфа-Банк 1123 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Открытие ФК 538 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Dentons 6 1
Транснефть 159 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта России ПАО 1570 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Почта Банк 289 1
Лиза Алерт 18 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Россети ПАО 168 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство РФ 2200 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 7
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 4
Kubernetes 307 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 3
Microsoft Windows 10 6622 39
Linux OS 4249 19
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 13
AWS - Amazon Web Services 568 12
Apple macOS 922 10
Google Chrome - браузер 1117 9
Microsoft Windows 851 9
Microsoft Azure 1171 9
Java - Язык программирования 1169 9
JavaScript - Язык программирования 627 8
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 7
Chromium - Браузер 166 7
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Fortinet FortiGuard Labs 44 6
Microsoft Office 365 769 6
Microsoft Store 229 6
Microsoft Windows Sandbox 7 5
Opera - Браузер 630 5
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 5
Apple Safari - Браузер 600 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 5
Microsoft Office 1926 5
Microsoft Edge - Браузер 971 5
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 4
Fortinet FortiSIEM 18 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Fortinet FortiOS 31 4
Apple macOS X 901 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 3
Check Point SandBlast 25 3
Vivaldi - Браузер 45 3
Statcounter 171 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Погожева Анастасия 3 3
Мишустин Михаил 302 3
Мельникова Анастасия 166 3
Галушкин Олег 168 3
Кожемяка Егор 12 2
Путин Владимир 1821 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 2
Тер-Степанов Дмитрий 20 2
Новиков Алексей 39 2
Шипов Савва 70 2
Аксаков Анатолий 98 2
Карнаух Павел 5 1
Водясов Алексей 97 1
Ковнир Евгений 71 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
Чибис Андрей 19 1
Данилин Алексей 10 1
Рахметов Руслан 23 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Глазков Борис 40 1
Родионов Михаил 40 1
Филиппов Максим 36 1
Лапшин Алексей 13 1
Холинов Андрей 18 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Залманов Дмитрий 22 1
Тоболь Богдан 5 1
Андрияшин Алексей 13 1
Шведов Александр 18 1
Акимов Максим 167 1
Коптелов Андрей 74 1
Чаркин Евгений 182 1
Абакумов Евгений 103 1
Sarno Joe - Сарно Джо 7 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Слышкин Василий 54 1
Матросов Александр 42 1
Авезова Яна 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Европа 3736 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Япония 2771 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Канада 1295 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Казахстан - Республика 2622 3
Сингапур - Республика 808 2
Великобритания - Кембридж 69 1
Швеция - Королевство 750 1
США - Бостон 97 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Россия - Пензенская область 346 1
Таиланд - Королевство 358 1
Малайзия 339 1
Эстония - Эстонская Республика 413 1
Россия - Сочи 910 1
Россия - Пермь 738 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Украина 3353 1
Индонезия - Республика 384 1
Турция - Турецкая республика 951 1
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 1
Россия - Красноярск 843 1
Ближний Восток 1471 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Южная Корея - Республика 1454 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Федеральное законодательство 254 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
Транспорт 62 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Золотое кольцо России 7 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Русский язык 976 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Ctrl 39 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ZDnet 381 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
FT - Financial Times 246 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
SlashGear 131 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Ars Technica 227 1
Softpedia.com 6 1
Neowin 38 1
CRN 12 1
Petri.com 3 1
CNews Analytics 1988 7
Gartner 2189 4
IDC - International Data Corporation 2711 2
Frost & Sullivan 101 2
Markets&Markets Research 78 1
Check Point Research 47 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Peer Insights 4 1
Confiant 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Level One - образовательный проект 3 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Microsoft Build - конференция 30 2
Fortinet Security Day 8 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
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Национальная банковская премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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