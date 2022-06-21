Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Речевые технологии Биометрия голосовая Pick-by-Voice технология голосового управления Wake on Voice технология распознавания голосовых команд Голосовой интерфейс Voice interfaces
Публикаций - 149, упоминаний - 149
Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 591 3
|КиноПоиск - портал о кино 130 2
|Wikipedia - Википедия 413 1
|MacRumors 123 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|The Information 45 1
|GizmoChina 90 1
|Игромания 5 1
|500 Startups 4742 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
|Superdata 12 1
|NPD Group 140 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru