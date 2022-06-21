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Речевые технологии Биометрия голосовая Pick-by-Voice технология голосового управления Wake on Voice технология распознавания голосовых команд Голосовой интерфейс Voice interfaces

Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces


21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 1
15.06.2022 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
28.03.2022 BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ» 1
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 1
03.02.2022 Начались продажи мощного бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus 1
02.02.2022 «Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» 1
30.12.2021 3D-сканер стопы американской компании получил русского голосового помощника 1
15.12.2021 Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России 1
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
09.12.2021 Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России 1
22.11.2021 Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее? 1
12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
22.06.2021 5 самых полезных команд для Google Ассистента 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 1
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 1
11.11.2020 «Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах 1

Публикаций - 149, упоминаний - 149

Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 61
Apple Inc 10683 42
LG Electronics 3372 23
Yandex - Яндекс 5015 20
Xiaomi 1095 16
Microsoft Corporation 22497 16
Huawei 3222 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Lenovo Group 2077 10
Intel Corporation 11262 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Google LLC 10352 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Крок - Croc 1616 3
Новые облачные технологии (НОТ) 277 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 3
Технологии Распознавания 455 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Сбер - Цифровая Платформа 526 3
Redmond - Инновационные решения 88 3
Merlion Citilink - Ситилинк 259 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
HP Inc. 5313 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Lenovo Motorola 3463 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
6072 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Прогноз 957 2
Cisco Systems 4720 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
АЛИДИ - ALIDI 17 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Связной ГК 1190 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
X5 Group 709 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
GFG - Lamoda - Купишуз 90 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
OTP Group - ОТП Банк 157 1
ONE RETAIL 24 1
British Airways - British Midland International 120 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Дикси - Сеть магазинов 108 1
Miele - Миле 120 1
Самолёт ГК 216 1
Россети Ленэнерго 786 1
Лудинг - Luding 7 1
LEGO 202 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Mars Wrigley 19 1
Sanitex 1 1
Слата 7 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 70
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 59
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 54
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 45
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 44
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 36
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 28
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 14
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 14
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Samsung The Frame - Телевизор 24 3
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Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 3
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Hotstar - видеосервис 5 3
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Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
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Россия - СФО - Омская область 517 1
Америка 2011 1
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Куба - Республика 249 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 1
Россия - ЦФО - Калужская область 767 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Америка Северная 2650 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Узбекистан - Республика 1285 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Эргономика 840 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Английский язык 764 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
Экспорт - Экспортные операции 1024 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 1
Паспорт - Паспортные данные 1175 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Forbes - Форбс 591 3
КиноПоиск - портал о кино 130 2
Wikipedia - Википедия 413 1
MacRumors 123 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
DigiTimes - Издание 1284 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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