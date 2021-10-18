Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Group
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Публикаций - 795, упоминаний - 1859
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мильнер Юрий 124 18
|Гришин Дмитрий 174 14
|Горный Александр 38 13
|Дуров Павел 219 13
|Ермаков Игорь 19 12
|Артамонова Анна 177 10
|Путин Владимир 2378 10
|Усманов Алишер 249 9
|Солонин Виталий 85 6
|Зенкин Денис 258 6
|Касперский Евгений 285 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Врублевский Павел 81 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 835 5
|Рейман Леонид 985 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Носик Антон 89 3
|Делицын Леонид 108 3
|Демидов Михаил 132 3
|Ковалев Александр 156 3
|Кравцов Сергей 41 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Шадаев Максут 410 3
|Яровая Ирина 64 3
|Раевский Алексей 72 3
|Артимович Игорь 20 3
|Ющенко Александр 25 3
|Свириденко Андрей 90 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 976 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Голомолзин Анатолий 73 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
|Кочетков Владислав 222 2
|Гудилин Олег 28 2
|Клименко Герман 46 2
|Таврин Иван 84 2
|Ляпунов Игорь 58 2
|Мишустин Михаил 323 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 2
|Брюквин Юрий 253 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru