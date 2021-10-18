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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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VK
Mail.ru Group
ICQ
мессенджер



18.10.2021 Александр Колесов - Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 3
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 2
08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру 2
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 2
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 3
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 18
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 4
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
18.09.2020 МТС запустила бесплатную опцию с безлимитным YouTube на тарифе «Мой Smart» 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 4
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 6
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 18
31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях 3
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине 1
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 2
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 2
02.12.2019 Почему Apple не уйдет из России, или Чем обернется для страны закон о предустановке софта 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 2
14.08.2018 Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone и Android 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
12.07.2017 «Гиперактивный хакер» из России сел в США на 9 лет 1

Публикаций - 795, упоминаний - 1859

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2799 205
AOL Inc 1482 140
Meta - Facebook 4104 97
Microsoft Corporation 20929 97
Yahoo! 3467 89
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1778 89
Yandex - Яндекс 4524 67
Google LLC 9370 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8488 45
Twitter 2276 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3727 43
AOL - America Online 651 35
Rambler Group - Рамблер ГК 755 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7436 32
Apple Inc - Эппл Рус 10065 29
Dr.Web - Доктор Веб 1138 28
Samsung Electronics 8905 27
Nokia Corporation 5228 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6168 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7723 22
InfoWatch - Инфовотч 812 21
Mirabilis 21 21
Telegram Group 728 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 17
IBM 8621 15
SearchInform - Серчинформ 194 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 923 13
Intel Corporation 10763 13
Rambler Media 111 12
Zynga 128 11
Netscape Communications Corporation 392 11
Oracle Corporation 5759 10
Cisco Systems 4618 10
4990 10
Oracle - Sun Microsystems 2106 9
Webmoney 475 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 9
AT&T Inc 1517 9
Siemens AG - Сименс Россия 2219 9
Huawei 3113 8
DST Global 168 32
DST - Digital Sky Technologies 84 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4767 9
LinkedIn 545 9
Qiwi 787 8
eBay Inc 1558 8
Naspers 64 7
Visa International 1636 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 6
HeadHunter Group - HH Group 374 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 127 5
Assist - Ассист 159 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1543 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1593 5
Аэрофлот 612 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 4
Почта России ПАО 1760 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 3
Евросеть 1342 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1838 3
Citigroup 270 3
Открытие ФК 565 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 2
ПСБ - Промсвязьбанк 632 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 12 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 169 2
Газпром ПАО 738 2
IKEA - ИКЕА 116 2
Яндекс.Еда 97 2
Silver Lake Partners 75 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 552 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Альфа-Банк 1312 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 54 2
American Express 300 2
Яндекс.Такси 279 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7273 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2323 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 12
Правительство РФ 2618 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 8
Президент Российской Федерации 1703 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2709 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1468 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 465 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1940 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1092 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2003 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1078 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 801 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1206 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1990 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 2
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 13 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 65 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 3
Руссофт - Russoft 334 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
ЛДПР 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 159 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 234 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12089 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10036 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2564 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 33
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3976 29
3G - Стандарт мобильной связи 5058 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 27
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 647 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12143 21
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1059 21
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 612 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 20
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 604 19
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1771 17
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 221 16
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 14
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 613 13
FM-радиовещание - FM-тюнер 1035 12
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 294 11
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 169 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 385 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 10
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 121 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 10
QWERTY-клавиатура 589 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1381 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 682 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1074 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 8
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 7
Microsoft Skype 1872 131
Microsoft Windows 10 10061 108
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 79
Google Android 11589 73
VK - Mail.ru Одноклассники 959 70
Cisco Jabber - Мессенджер 123 67
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 105 60
QIP - Мессенджер 98 55
Apple iOS 6170 50
Linux OS 7135 49
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 49
Apple iPhone - серия смартфонов 5793 39
Google Talk - Google Chat 157 39
AOL Instant Messenger 90 34
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 30
WhatsApp Messenger 684 30
Apple - App Store 2347 29
Google Play - Google Store - Android Market 2623 28
Google Gmail 774 26
Java - Язык программирования 2381 25
Microsoft Office 2935 24
Apple iPad 3532 24
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 22
Pidgin - Мессенджер 43 21
Symbian OS 1387 21
Apple Mac - Apple Macintosh 2489 20
Rakuten Viber 456 19
Apple macOS 1211 19
Yahoo Messenger 61 18
Microsoft Edge - браузер 1768 18
Microsoft Outlook 1204 18
Rambler ICQ 19 18
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1665 17
Apple macOS X 1392 17
Myspace - социальная сеть 607 15
Kaspersky Internet Security 346 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1116 12
Google YouTube - Видеохостинг 2156 11
Microsoft Windows XP 2205 11
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 11
Мильнер Юрий 124 18
Гришин Дмитрий 174 14
Горный Александр 38 13
Дуров Павел 219 13
Ермаков Игорь 19 12
Артамонова Анна 177 10
Путин Владимир 2378 10
Усманов Алишер 249 9
Солонин Виталий 85 6
Зенкин Денис 258 6
Касперский Евгений 285 6
Ксенин Алекс 311 6
Врублевский Павел 81 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 5
Рейман Леонид 985 4
Щеголев Игорь 684 4
Носик Антон 89 3
Делицын Леонид 108 3
Демидов Михаил 132 3
Ковалев Александр 156 3
Кравцов Сергей 41 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Шадаев Максут 410 3
Яровая Ирина 64 3
Раевский Алексей 72 3
Артимович Игорь 20 3
Ющенко Александр 25 3
Свириденко Андрей 90 3
Steve Jobs - Стив Джобс 976 2
Никифоров Николай 1131 2
Голомолзин Анатолий 73 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
Кочетков Владислав 222 2
Гудилин Олег 28 2
Клименко Герман 46 2
Таврин Иван 84 2
Ляпунов Игорь 58 2
Мишустин Михаил 323 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 2
Брюквин Юрий 253 2
Россия - Российская федерация - РФ 81831 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33795 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26503 54
Германия - Федеративная Республика 7758 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9380 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11980 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11509 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11487 27
Израиль 1607 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10816 24
Украина 5497 14
Бразилия - Федеративная Республика 1891 14
Европа 7227 12
Япония 7878 12
Канада 2834 11
Чехия - Чешская Республика 973 11
Франция - Французская Республика 4913 10
Индия - Республика 4053 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3762 9
Азия - Азиатский регион 3146 9
Европа Восточная 2794 8
Испания - Королевство 2507 7
Австралия - Австралийский Союз 2485 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1766 6
Америка 1131 6
Беларусь - Белоруссия 3181 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 5
Россия - СФО - Новосибирск 2901 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 5
Казахстан - Республика 4106 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1561 4
Европа Западная 1274 4
Турция - Турецкая республика 1468 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1224 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 4
Ближний Восток 2475 4
Россия - ПФО - Казань 1875 3
Африка - Африканский регион 2653 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2218 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4971 16
Русский язык 1648 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4045 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 744 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 5
Спам - Spam 181 5
Образование в России 550 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2690 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3605 4
Английский язык 373 3
Антитеррор 66 3
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 7 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 165 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1451 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 39 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1485 2
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