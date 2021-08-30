Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SSO
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Публикаций - 111, упоминаний - 187
SSO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|Колбин Евгений 43 2
|Теленков Андрей 21 2
|Шершнев Георгий 13 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Валчев Стоян 44 2
|Савцов Игорь 27 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Васильев Григорий 35 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Клявин Владимир 26 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Берзин Алексей 4 2
|Антонов Александр 73 2
|Хомков Игорь 40 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Поляков Сергей 60 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Иванов Александр 71 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Archdeacon Richard - Аркдикон Ричард 1 1
|Демидов Василий 1 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Водясов Алексей 97 1
|Галушкин Олег 168 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Goerlich Wolf - Гёрлих Вольф 1 1
|Перминов Леонид 7 1
|Nather Wendy - Натер Венди 1 1
|Артамонов Александр 1 1
|Тиняков Сергей 9 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Марова Юлия 10 1
|Балашова Анна 3 1
|Голованов Леонид 5 1
|Елин Александр 7 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Gartner 2192 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|Check Point Research 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763193, в очереди разбора - 666881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763193, в очереди разбора - 666881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru