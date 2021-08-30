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SSO
Single Sign-On
Технология единого входа


30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
27.08.2021 Российский стартап Qameta Software вышел на маркетплейс Capterra с оценкой 4,6/5 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
05.04.2021 Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов 1
05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.03.2021 Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса» 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
13.01.2021 Tionix Virtual Security получил сертификат соответствия ФСТЭК России 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы 3
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
14.10.2020 Cisco назвала четыре тренда кибербезопасности в «новой нормальности» 1
31.07.2020 Creately запускает решение для совместной работы в России 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 2
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 5
05.06.2020 Клиенты «Открытия» могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк 1
10.02.2020 ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора» 1
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 1
29.08.2019 Солидная ИБ-компания не уберегла данные своих клиентов-ветеранов 2
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
04.04.2019 «Актив» выпустил новые аутентификаторы «Рутокен» 1
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета 1
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 2
17.05.2018 Citrix выпускает новую цифровую рабочую среду Citrix Workspace 1
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» 1
15.03.2018 Вышла новая версия сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0 2
15.02.2018 В России впервые внедрен отечественный «корпоративный убийца Dropbox» 2
15.02.2018 «Техносерв» внедрил у себя файлообменник «ТехноДиск» на базе Техносерв Cloud 2
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО 3
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 3
21.12.2017 Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 2
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 1
02.11.2017 Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса 2
15.09.2017 R-Style Softlab выпустила новую версию ИАС RS-DataHouse 2
16.08.2017 «Сетевая Академия ЛАНИТ» развернула библиотеку-магазин электронных изданий для ГИТИС 1
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений 1
16.05.2017 «Реак Софт» представила сервер аутентификации Blitz Identity Provider версии 2.9.0 2

Публикаций - 111, упоминаний - 187

SSO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 13
Avanpost - Аванпост 92 5
Google LLC 7154 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Cisco Systems 2040 3
SAP SE 3215 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Naumen - Наумен 342 2
SEC Consult Services 930 2
Dynatrace 46 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 2
Facebook 3766 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Veeam Software 250 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Jive Software 19 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
ОТР 135 1
Dell Technologies 133 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
WatchGuard Technologies 36 1
IBM 3544 1
CYREN - Commtouch 15 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Imperva 27 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
CyberInt 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Альфа-Банк 1125 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Cinepolis 1 1
Открытие ФК 538 1
Thoma Bravo 13 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Capital One 15 1
Мосводоканал 44 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Интер РАО ПАО 158 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром нефть 382 1
Pony Express 55 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 389 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 3
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации 10 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
CNAME - canonical name record - запись DNS для перенаправления на другое имя 2 1
Website - Вебсайт 117 1
Google Android 10751 16
Microsoft Windows 10 6645 15
Apple iOS 5742 12
Microsoft Office 365 769 6
Linux OS 4260 6
Java - Язык программирования 1177 6
Apple macOS 926 5
Microsoft Azure 1171 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 3
Avanpost Web SSO 9 3
SQL - Язык программирования 434 2
Avanpost IDM Access System 20 2
Microsoft Windows BitLocker 46 2
Microsoft Windows 853 2
Т1 ТехноДиск 6 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Outlook 645 2
OpenText Documentum 190 2
Microsoft Office 1942 2
Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager 6 2
Microsoft Excel 436 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
VMware AirWatch 40 2
OpenText Content Server 4 2
OpenText eDOCS 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Aladdin eSafe 5 1
HPE GreenLake 41 1
C++ - Язык программирования 284 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 1
Колбин Евгений 43 2
Теленков Андрей 21 2
Шершнев Георгий 13 2
Агафонова Наталия 35 2
Валчев Стоян 44 2
Савцов Игорь 27 2
Прохоров Фёдор 78 2
Васильев Григорий 35 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Клявин Владимир 26 2
Педоренко Андрей 41 2
Берзин Алексей 4 2
Антонов Александр 73 2
Хомков Игорь 40 2
Чаркин Евгений 182 2
Поляков Сергей 60 2
Кириченко Игорь 41 2
Абакумов Евгений 103 2
Иванов Александр 71 2
Путятинский Сергей 53 2
Archdeacon Richard - Аркдикон Ричард 1 1
Демидов Василий 1 1
Лобас Аркадий 9 1
Водясов Алексей 97 1
Галушкин Олег 168 1
Орлова Татьяна 12 1
Goerlich Wolf - Гёрлих Вольф 1 1
Перминов Леонид 7 1
Nather Wendy - Натер Венди 1 1
Артамонов Александр 1 1
Тиняков Сергей 9 1
Проскурин Дионисий 1 1
Марова Юлия 10 1
Балашова Анна 3 1
Голованов Леонид 5 1
Елин Александр 7 1
Креховецкий Александр 1 1
Гришанова Ирина 25 1
Григорьева Евгения 57 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Казахстан - Республика 2632 4
Украина 3372 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Европа 3759 2
Восточная Европа 1679 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Грузия 691 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Латинская Америка 724 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Мертвые души 22 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Gartner 2192 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Check Point Research 47 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
Citrix Synergy 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763193, в очереди разбора - 666881.
Создано именных указателей - 46354.
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