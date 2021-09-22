Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SRM
Supplier Relationship Management
Управление взаимоотношениями с поставщиками
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 101
SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыпляев Максим 30 4
|Ускова Ольга 128 2
|Юров Сергей 6 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Парменова Наталия 62 2
|Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Пронин Антон 8 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Поляков Александр 47 1
|Медведовский Илья 29 1
|Федосов Виктор 8 1
|Демьянова Елена 7 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Семочкин Александр 5 1
|Кузнецов Кирилл 14 1
|Краснояров Вячеслав 1 1
|Злобин Виталий 12 1
|Васильев Алекс 7 1
|Гузанов Денис 6 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Воспенникова Ирина 3 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Чехонин Антон 60 1
|Шведов Александр 18 1
|Силуанов Антон 52 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Клочков Алексей 25 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Печенин Алексей 12 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Виноградов Александр 16 1
|Малышев Сергей 46 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Виноградов Игорь 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2194 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Tolly Group 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru