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SRM
Supplier Relationship Management
Управление взаимоотношениями с поставщиками


22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
07.10.2020 «Магнит» создал электронную «умную» площадку для поставщиков сырья 2
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
21.08.2020 Работников «Росатома» для входа в ИТ-системы корпорации обяжут сканировать лицо 1
15.07.2020 Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности 1
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio 1
18.06.2019 Comindware обеспечила цифровизацию бизнес-процессов Hertz 1
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
20.12.2018 Компания Comindware признана крупнейшим разработчиком BPMS по итогам 2018 г. 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM 2
27.07.2018 Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро 1
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender 2
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха» 2
14.03.2018 «Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
04.07.2017 Comindware автоматизировала корпоративное обучение в крупнейшей в США сети аптек CVS Pharmacy 1
18.05.2017 Comindware автоматизирует бизнес-процессы Hertz 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 2
22.03.2017 SAP в СНГ несет убытки второй год подряд 1
16.02.2017 «Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга» 2
11.01.2017 «Золото Камчатки» автоматизировало работу с документами на базе Directum 1
25.10.2016 «Управление закупками» от «Эттон» включено в Реестр отечественного ПО 3
05.10.2016 Вышла новая версия системы «Directum: Управление закупками» 3
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками 2
26.07.2016 Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner 1
16.03.2016 Выручка Cognitive Technologies в 2015 г. выросла на 18% 1
29.02.2016 «Directum: Управление закупками» предлагает широкие возможности для планирования и проведения закупок 4
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum 3
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
21.10.2015 CIO «Северстали» Юрий Шеховцов: Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента 1
27.07.2015 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5 3
09.04.2015 Вебинары EMC: новый канал, расписание на апрель-июнь 1
20.03.2015 Cognitive Technologies увеличила выручку в 2014 г. на 33% 1
12.02.2015 «Астерос» создал резервный ЦОД для торговой сети «Мария-Ра» 1
24.12.2014 «РН-Шельф-Дальний Восток» внедрил СЭД Directum 1

Публикаций - 73, упоминаний - 101

SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 10
IBM 3551 6
Directum - Директум 646 5
Comindware - Колловэар 51 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
FogSoft - ФогСофт 42 3
3761 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
VMware 1829 2
D-Link 190 2
Microsoft Corporation 11127 2
HP Inc. 2926 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Splunk 32 1
Галактика - Корпорация 249 1
Eaton 56 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
Парус 204 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Schneider Electric 409 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Эттон Груп - Etton 45 1
ERPScan - ЕРПСкан 21 1
Beorg - Биорг 16 1
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
West Concept - Вест Концепт 53 1
Sprint Corporation 155 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Ланит ГК 1159 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Naumen - Наумен 342 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
ОТР 135 1
Россети ПАО 168 2
Hertz Corporation 7 2
Северсталь ПАО 204 1
Белый Ветер 55 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Славнефть НГК 17 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Мослифт АО 5 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Societe Generale Group 42 1
Татнефть 112 1
Роснефть НК 367 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1574 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 33 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
CWPP - Cloud Workload Protection Platform - Облачная платформа защиты рабочих нагрузок 2 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 6
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 5
SAP Business Suite 65 5
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 5
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 4
FogSoft iTender SRM 3 3
Linux OS 4267 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
FogSoft iTender 24 2
Microsoft Excel 436 2
Comindware Business Application Platform 14 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows 10 6659 2
SQL - Язык программирования 434 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 2
VMware vRealize Automation 19 1
VMware Ready 20 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
SAP NetWeaver JAVA 5 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP Afaria 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP NetWeaver ABAP 4 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 102 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 6 1
West Concept Net Shop 1 1
SAP DocFlow 1 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
Digital Security ERPScan Security Scanner for SAP - ЕРПскан 9 1
SAP ТМ - SAP Transportation Management 3 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 3 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager 6 1
VMware vCloud Suite 24 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Цыпляев Максим 30 4
Ускова Ольга 128 2
Юров Сергей 6 2
Черногоров Андрей 62 2
Парменова Наталия 62 2
Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
Рыбакова Любовь 12 1
Пронин Антон 8 1
Шевяхов Евгений 7 1
Поляков Александр 47 1
Медведовский Илья 29 1
Федосов Виктор 8 1
Демьянова Елена 7 1
Ройтенберг Марк 13 1
Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
Завьялов Алексей 2 1
Чижиков Михаил 7 1
Семочкин Александр 5 1
Кузнецов Кирилл 14 1
Краснояров Вячеслав 1 1
Злобин Виталий 12 1
Васильев Алекс 7 1
Гузанов Денис 6 1
Сухецкий Денис 2 1
Воспенникова Ирина 3 1
Шеховцов Юрий 33 1
Абакумов Евгений 103 1
Чехонин Антон 60 1
Шведов Александр 18 1
Силуанов Антон 52 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Кириченко Игорь 41 1
Клочков Алексей 25 1
Иванов Дмитрий 42 1
Печенин Алексей 12 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Виноградов Александр 16 1
Малышев Сергей 46 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Виноградов Игорь 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Германия - Вальдорф 9 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Беларусь - Минск 328 2
Япония 2802 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Ростовская область 864 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Сибирь 878 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Ижевск 308 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Калининград 674 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2194 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Tolly Group 6 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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