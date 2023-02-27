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RFID Radio-frequency identification Радиочастотная идентификация ISO/IEC 18000, 14443 стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия



27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихс
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»

ли в нефтехимической компании российское решение для учета имущества и инвентаризации с применением RFID-технологии. В результате клиент смог сократить временные и трудовые затраты на рутинные

08.12.2022 ISBC расширила линейку корпусированных меток

Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect дл
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале

дуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа
10.10.2022 Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами

соглашение с группой компаний «Силтэк» – первым серийным российским производителем корпусированных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-пр
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных кар
15.07.2022 ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и средн
17.05.2022 Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой

Кошельки с RFID-защитой нужны, чтобы никто не смог украсть информацию с вашей банковской карты или пропу
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря

ской зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» – представил специализированное решение «RFID инвентаризация для образовательных учреждений», которое обеспечит моментальный учет школ
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему

Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную м
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»

изацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Реше
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла

особой экономической зоны Москвы компания «Микрон» разработала и запустила в серийное производство RFID-метки для маркировки металла. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке

нвентаризация объектов МАФ в Москве производится с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки S-Tag 3D производства ГК «Силтэк» были установлены на элементах детс
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

ess Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя

10.12.2020 «Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума»

дство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 200 видов различных RFID-меток. В настоящее время RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для различных зада
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон»

заводе технических газов «Артон» (г. Тула). Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет вза
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах

очереди в часы пик и разгрузил сотрудников для работы в зале. Безопасность процесса поддерживается RFID-технологиями, которые использует ритейлер. Французская сеть активно модернизирует ИТ-инф
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки

CNews: Александр, RFID-автоматизация еще несколько лет назад считалась важным трендом, а теперь воспринимается

02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе

дущий российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявила о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежива
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)

ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежив
06.08.2020 ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление

ериальных ценностей. К счастью, российские компании постепенно перенимают их опыт и внедряют у себя RFID-системы, которые сейчас не имеют себе равных по скорости обработки процессов, характерны
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ

ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявил о завершении пилотного проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и

22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18%

руппы компаний составила 11 749 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя 2018 года. Основными драйверами роста выручки стали продажи микросхем промышленного применения, продажи в сегменте RFID и интернета вещей, экспортные продажи, в том числе за счет реализации новых изделий, запущенных в серийное производство. Величина чистых активов предприятия составила 9 572 млн. рублей и у
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

льной защиты (СИЗ). В основе программно-аппаратной платформы заложено использование радиочастотных (RFID) меток, на разработке, производстве и поставках которых специализируется «РСТ-Инвент». О
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами

вый к монтажу на объекте идентификации, не нужно тратить усилия по подбору крепежных средств. Новая RFID-метка может быть использована для маркировки транспортных средств, промышленного и склад
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» -

Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки

от средств индивидуальной защиты. Конечно, речь идет об использовании радиочастотной идентификации (RFID) как одного из элементов интегрированной ИТ-системы. В 2019 году сформировалось много за
10.04.2020 ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID

ств индивидуальной защиты персонала и дополнительного контроля периметра помещений с использованием RFID-меток. Данное решение уже применяется в различных отраслях экономики.
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная

20.01.2020 Радиочастотная идентификация

Радиочастотная идентификация, технология RFID – это технология, использующая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения и за
26.11.2019 «Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID

«Айтипроект» объявила о создании мобильных программных решений, позволяющих отслеживать жизненный цикл продукта от производства до списания с использованием ручных мобильных RFID-считывателей, работающих под управлением ОС Android. Комплекс программных продуктов включает следующие мобильные приложения: Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset. Mobile Tracki
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi

ехнологии TRL (Мировой) УГТ (РФ) WAN 5G 8 3 WAN LTE 9 4 LPWAN 9 9 WLAN L1-F1 8 6 WLAN Wi-Fi 9 7 PAN RFID 9 9 CTC Спутниковый широкополосный ДОСТУП На основе геостационарных спутников — 9 На осн
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет

паний ISBC основана в 2002 г., ее направление деятельности – разработка и производство смарт-карт и RFID-меток в различных секторах. В частности, она выпускает многофункциональные брелоки для б
11.07.2019 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой ответственного хранения

«Микрон» представил новую RFID-систему ответственного хранения, предназначенную для контроля доступа к ценным объектам,
08.04.2019 «Росэлектроника» развивает RFID для массовых мероприятий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которая позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости. Решение, разработанное инженерно-маркет
19.03.2019 «Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID

«Микрон» выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных (RFID) меток дальнего действия, предназначенных для маркировки различных объектов в целях их идентификации и развития цифровых сервисов. Ультравысокочастотный (UHF) чип серии MIK_NT1025M предста
05.02.2019 Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения

Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, предложил рынку метку Prof-IT RFID Tag, адаптированную для применения в сфере машиностроения и разработанную для прослежива
17.12.2018 Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway

чные мобильные терминалы Chainway теперь поддерживаются российской программной платформой ITProject RFID Server. ITProject RFID Server – программная платформа для создания RFID-си
10.12.2018 В России создана первая в мире миниатюрная RFID-метка для экстремальной нефтегазодобычи

новационного центра «Сколково», запустила в массовое производство миниатюрные радиочастотные метки (RFID) для работы в сложных условиях эксплуатации: при высоких температурах, давлении и влажно
26.11.2018 Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку

ile Inform Group представила новое отраслевое решение для заказчиков, которые используют технологии RFID для инвентаризации и учета, для системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а та
07.11.2018 «Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявили об успешном проведении испытаний RFID-меток для маркировки древесины ценных пород. Применение радиочастотных меток позволит ав

Публикаций - 979, упоминаний - 1869

RFID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1295 84
IBM - International Business Machines Corp 9271 71
SAP SE 4994 53
Microsoft Corporation 23796 50
Ситроникс - Sitronics 1128 43
Oracle Corporation 6405 32
Lenovo Motorola 3506 28
7288 27
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 684 27
Cisco Systems 4942 27
Intel Corporation 11766 26
1С-ИЖТИСИ 31 24
Zebra Technologies 137 23
Google LLC 11155 22
АФК Система ПАО 1750 22
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 371 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2895 20
Philips 2059 20
РСТ-Инвент - RST Invent 20 19
Zebra - Symbol Technologies 155 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9945 18
АйТи 1312 17
Amazon Inc - Amazon.com 2846 17
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 50 17
Motorola Solutions 104 16
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 237 16
ГКС - Группа компаний Систематика 349 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 15
Motorola Inc 1137 15
HP Inc. 5590 15
Apple Inc 11416 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10342 13
Крок - Croc 1732 13
Siemens AG - Siemens Group 2557 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 12
Samsung Electronics 9847 12
Силтэк ГК 14 12
Huawei 3595 11
РТИ 142 11
ITProject - АйТиПроект 11 11
Walmart - Wal-Mart Stores 370 37
Tesco 81 26
X5 Group 864 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 17
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 17
Лента - Сеть розничной торговли 1788 16
United Colors of Benetton 37 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 12
X5 Group - Перекрёсток 465 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1789 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6137 11
Почта России ПАО 2053 11
НСПК - Национальная система платежных карт 646 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1914 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 10
РЖД - Российские железные дороги 1680 10
Prada 52 10
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 9
Michelin - Мишлен 30 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 8
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 7
Альфа-Банк 1628 7
Лента - Утконос 164 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 216 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 937 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 211 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 5
Adidas - Адидас 153 5
Новард УК - Novard 72 5
Visa International 1890 5
Спортмастер - Sportmaster 158 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 64
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 907 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2009 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 18
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 335 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 12
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3090 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 179 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3112 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 9
Президент Российской Федерации 3848 8
Правительство Москвы 2099 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 707 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1563 6
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 6
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 6
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 98 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 6
Мосгортранс ГУП 99 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2540 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 547 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1635 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1229 4
Федеральное казначейство России 1609 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 26
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 5
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 1
Symbian Foundation 38 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 10 1
4CIO 741 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 168 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
Linux Foundation 175 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55683 262
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26932 228
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 176
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6679 173
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9537 157
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13790 122
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - barcode 1331 114
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10531 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13417 99
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2669 96
Маркировка - Marking 844 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25908 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26626 84
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11752 82
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9552 77
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12967 77
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 77
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Procter&Gamble - Gillette 37 10
Microsoft Windows 10 1561 9
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1113 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1243 6
Chainway UHF RFID 6 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 868 6
Intel x86 - архитектура процессора 1663 6
Хасьянова Гульнара 126 16
Чубайс Анатолий 208 12
Дегтев Геннадий 194 10
Селиванов Максим 23 9
Медведев Дмитрий 1636 8
Сафронов Юрий 67 7
Серова Елена 319 7
Адмиральский Сергей 39 7
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Гребенник Александр 6 6
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Козырь Сергей 32 5
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Голушко Андрей 5 4
Караева Ольга 10 4
Шарак Андрей 43 4
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Андреев Максим 35 4
Рахманов Александр 23 4
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Киреев Иван 30 4
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Рыбакова Любовь 16 4
Груздев Сергей 42 4
Викторов Алексей 10 4
Майоров Дмитрий 10 4
Зыляев Николай 9 4
Кулиш Александр 12 4
Левиков Антон 68 4
Рейнгольд Леонид 9 4
Реймер Денис 54 4
Россия - РФ - Российская федерация 127190 483
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 159
Европа 21537 92
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 63
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 42
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Россия - СФО - Новосибирск 3827 14
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Америка 2167 11
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Photizo Group 9 2
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ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 2
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 120 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 1
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МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 36 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 3
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Infosecurity - выставка 63 1
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Electrolux Design Lab 5 1
Defcon 42 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
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MIPS Securika 4 1
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Docflow 133 1
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