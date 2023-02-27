RFID Radio-frequency identification Радиочастотная идентификация ISO/IEC 18000, 14443 стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия
|27.02.2023
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4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихс
|12.01.2023
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Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»
ли в нефтехимической компании российское решение для учета имущества и инвентаризации с применением RFID-технологии. В результате клиент смог сократить временные и трудовые затраты на рутинные
|08.12.2022
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ISBC расширила линейку корпусированных меток
Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect дл
|10.10.2022
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RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале
дуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа
|10.10.2022
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Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами
соглашение с группой компаний «Силтэк» – первым серийным российским производителем корпусированных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-пр
|02.09.2022
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Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных кар
|15.07.2022
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ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и средн
|17.05.2022
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Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой
Кошельки с RFID-защитой нужны, чтобы никто не смог украсть информацию с вашей банковской карты или пропу
|06.09.2021
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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря
ской зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» – представил специализированное решение «RFID инвентаризация для образовательных учреждений», которое обеспечит моментальный учет школ
|31.08.2021
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Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему
Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную м
|04.08.2021
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«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»
изацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Реше
|08.04.2021
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«Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла
особой экономической зоны Москвы компания «Микрон» разработала и запустила в серийное производство RFID-метки для маркировки металла. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
|12.02.2021
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«Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке
нвентаризация объектов МАФ в Москве производится с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки S-Tag 3D производства ГК «Силтэк» были установлены на элементах детс
|25.01.2021
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Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID
ess Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя
|10.12.2020
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«Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума»
дство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 200 видов различных RFID-меток. В настоящее время RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для различных зада
|13.11.2020
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«Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон»
заводе технических газов «Артон» (г. Тула). Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет вза
|30.10.2020
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«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах
очереди в часы пик и разгрузил сотрудников для работы в зале. Безопасность процесса поддерживается RFID-технологиями, которые использует ритейлер. Французская сеть активно модернизирует ИТ-инф
|27.10.2020
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Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки
CNews: Александр, RFID-автоматизация еще несколько лет назад считалась важным трендом, а теперь воспринимается
|02.09.2020
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«Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе
дущий российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявила о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежива
|19.08.2020
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«АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)
ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежив
|06.08.2020
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ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление
ериальных ценностей. К счастью, российские компании постепенно перенимают их опыт и внедряют у себя RFID-системы, которые сейчас не имеют себе равных по скорости обработки процессов, характерны
|20.07.2020
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«АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ
ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявил о завершении пилотного проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и
|22.05.2020
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ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18%
руппы компаний составила 11 749 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя 2018 года. Основными драйверами роста выручки стали продажи микросхем промышленного применения, продажи в сегменте RFID и интернета вещей, экспортные продажи, в том числе за счет реализации новых изделий, запущенных в серийное производство. Величина чистых активов предприятия составила 9 572 млн. рублей и у
|20.05.2020
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В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений
льной защиты (СИЗ). В основе программно-аппаратной платформы заложено использование радиочастотных (RFID) меток, на разработке, производстве и поставках которых специализируется «РСТ-Инвент». О
|06.05.2020
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«Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами
вый к монтажу на объекте идентификации, не нужно тратить усилия по подбору крепежных средств. Новая RFID-метка может быть использована для маркировки транспортных средств, промышленного и склад
|14.04.2020
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Максим Селиванов, «Силтэк» -
Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки
от средств индивидуальной защиты. Конечно, речь идет об использовании радиочастотной идентификации (RFID) как одного из элементов интегрированной ИТ-системы. В 2019 году сформировалось много за
|10.04.2020
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ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID
ств индивидуальной защиты персонала и дополнительного контроля периметра помещений с использованием RFID-меток. Данное решение уже применяется в различных отраслях экономики.
|29.01.2020
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Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная
|20.01.2020
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Радиочастотная идентификация
Радиочастотная идентификация, технология RFID – это технология, использующая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения и за
|26.11.2019
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«Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID
«Айтипроект» объявила о создании мобильных программных решений, позволяющих отслеживать жизненный цикл продукта от производства до списания с использованием ручных мобильных RFID-считывателей, работающих под управлением ОС Android. Комплекс программных продуктов включает следующие мобильные приложения: Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset. Mobile Tracki
|15.11.2019
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Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi
ехнологии TRL (Мировой) УГТ (РФ) WAN 5G 8 3 WAN LTE 9 4 LPWAN 9 9 WLAN L1-F1 8 6 WLAN Wi-Fi 9 7 PAN RFID 9 9 CTC Спутниковый широкополосный ДОСТУП На основе геостационарных спутников — 9 На осн
|31.10.2019
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Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет
паний ISBC основана в 2002 г., ее направление деятельности – разработка и производство смарт-карт и RFID-меток в различных секторах. В частности, она выпускает многофункциональные брелоки для б
|11.07.2019
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Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой ответственного хранения
«Микрон» представил новую RFID-систему ответственного хранения, предназначенную для контроля доступа к ценным объектам,
|08.04.2019
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«Росэлектроника» развивает RFID для массовых мероприятий
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которая позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости. Решение, разработанное инженерно-маркет
|19.03.2019
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«Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID
«Микрон» выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных (RFID) меток дальнего действия, предназначенных для маркировки различных объектов в целях их идентификации и развития цифровых сервисов. Ультравысокочастотный (UHF) чип серии MIK_NT1025M предста
|05.02.2019
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Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения
Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, предложил рынку метку Prof-IT RFID Tag, адаптированную для применения в сфере машиностроения и разработанную для прослежива
|17.12.2018
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Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway
чные мобильные терминалы Chainway теперь поддерживаются российской программной платформой ITProject RFID Server. ITProject RFID Server – программная платформа для создания RFID-си
|10.12.2018
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В России создана первая в мире миниатюрная RFID-метка для экстремальной нефтегазодобычи
новационного центра «Сколково», запустила в массовое производство миниатюрные радиочастотные метки (RFID) для работы в сложных условиях эксплуатации: при высоких температурах, давлении и влажно
|26.11.2018
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Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку
ile Inform Group представила новое отраслевое решение для заказчиков, которые используют технологии RFID для инвентаризации и учета, для системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а та
|07.11.2018
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«Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявили об успешном проведении испытаний RFID-меток для маркировки древесины ценных пород. Применение радиочастотных меток позволит ав
RFID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 126 16
|Чубайс Анатолий 208 12
|Дегтев Геннадий 194 10
|Селиванов Максим 23 9
|Медведев Дмитрий 1636 8
|Сафронов Юрий 67 7
|Серова Елена 319 7
|Адмиральский Сергей 39 7
|Путин Владимир 2826 6
|Якушев Сергей 19 6
|Гребенник Александр 6 6
|Попова Мария 140 6
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
|Коптелов Андрей 105 5
|Потапенко Дмитрий 18 5
|Овчинский Владислав 103 5
|Писаревский Алексей 6 5
|Асланян Сергей 100 5
|Козырь Сергей 32 5
|Красников Геннадий 69 5
|Голушко Андрей 5 4
|Караева Ольга 10 4
|Шарак Андрей 43 4
|Заржецкий Александр 32 4
|Андреев Максим 35 4
|Рахманов Александр 23 4
|Маликин Андрей 11 4
|Киреев Иван 30 4
|Буканов Дмитрий 9 4
|Зайцев Николай 32 4
|Суворов Андрей 36 4
|Рыбакова Любовь 16 4
|Груздев Сергей 42 4
|Викторов Алексей 10 4
|Майоров Дмитрий 10 4
|Зыляев Николай 9 4
|Кулиш Александр 12 4
|Левиков Антон 68 4
|Рейнгольд Леонид 9 4
|Реймер Денис 54 4
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