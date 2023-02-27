RFID Radio-frequency identification Радиочастотная идентификация ISO/IEC 18000, 14443 стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия

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ISBC расширила линейку корпусированных меток Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect дл

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Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами соглашение с группой компаний «Силтэк» – первым серийным российским производителем корпусированных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-пр

Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных кар

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Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой Кошельки с RFID-защитой нужны, чтобы никто не смог украсть информацию с вашей банковской карты или пропу

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря ской зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» – представил специализированное решение «RFID инвентаризация для образовательных учреждений», которое обеспечит моментальный учет школ

Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную м

«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» изацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Реше

«Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла особой экономической зоны Москвы компания «Микрон» разработала и запустила в серийное производство RFID-метки для маркировки металла. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и

«Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке нвентаризация объектов МАФ в Москве производится с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки S-Tag 3D производства ГК «Силтэк» были установлены на элементах детс

Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID ess Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя

«Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума» дство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 200 видов различных RFID-меток. В настоящее время RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для различных зада

«Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» заводе технических газов «Артон» (г. Тула). Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет вза

«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах очереди в часы пик и разгрузил сотрудников для работы в зале. Безопасность процесса поддерживается RFID-технологиями, которые использует ритейлер. Французская сеть активно модернизирует ИТ-инф

Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки CNews: Александр, RFID-автоматизация еще несколько лет назад считалась важным трендом, а теперь воспринимается

«Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе дущий российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявила о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежива

«АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежив

ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление ериальных ценностей. К счастью, российские компании постепенно перенимают их опыт и внедряют у себя RFID-системы, которые сейчас не имеют себе равных по скорости обработки процессов, характерны

«АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявил о завершении пилотного проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и

ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% руппы компаний составила 11 749 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя 2018 года. Основными драйверами роста выручки стали продажи микросхем промышленного применения, продажи в сегменте RFID и интернета вещей, экспортные продажи, в том числе за счет реализации новых изделий, запущенных в серийное производство. Величина чистых активов предприятия составила 9 572 млн. рублей и у

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений льной защиты (СИЗ). В основе программно-аппаратной платформы заложено использование радиочастотных (RFID) меток, на разработке, производстве и поставках которых специализируется «РСТ-Инвент». О

«Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами вый к монтажу на объекте идентификации, не нужно тратить усилия по подбору крепежных средств. Новая RFID-метка может быть использована для маркировки транспортных средств, промышленного и склад

Максим Селиванов, «Силтэк» - Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки от средств индивидуальной защиты. Конечно, речь идет об использовании радиочастотной идентификации (RFID) как одного из элементов интегрированной ИТ-системы. В 2019 году сформировалось много за

ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID ств индивидуальной защиты персонала и дополнительного контроля периметра помещений с использованием RFID-меток. Данное решение уже применяется в различных отраслях экономики.

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная

Радиочастотная идентификация Радиочастотная идентификация, технология RFID – это технология, использующая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения и за

«Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID «Айтипроект» объявила о создании мобильных программных решений, позволяющих отслеживать жизненный цикл продукта от производства до списания с использованием ручных мобильных RFID-считывателей, работающих под управлением ОС Android. Комплекс программных продуктов включает следующие мобильные приложения: Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset. Mobile Tracki

Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi ехнологии TRL (Мировой) УГТ (РФ) WAN 5G 8 3 WAN LTE 9 4 LPWAN 9 9 WLAN L1-F1 8 6 WLAN Wi-Fi 9 7 PAN RFID 9 9 CTC Спутниковый широкополосный ДОСТУП На основе геостационарных спутников — 9 На осн

Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет паний ISBC основана в 2002 г., ее направление деятельности – разработка и производство смарт-карт и RFID-меток в различных секторах. В частности, она выпускает многофункциональные брелоки для б

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой ответственного хранения «Микрон» представил новую RFID-систему ответственного хранения, предназначенную для контроля доступа к ценным объектам,

«Росэлектроника» развивает RFID для массовых мероприятий Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которая позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости. Решение, разработанное инженерно-маркет

«Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID «Микрон» выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных (RFID) меток дальнего действия, предназначенных для маркировки различных объектов в целях их идентификации и развития цифровых сервисов. Ультравысокочастотный (UHF) чип серии MIK_NT1025M предста

Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, предложил рынку метку Prof-IT RFID Tag, адаптированную для применения в сфере машиностроения и разработанную для прослежива

Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway чные мобильные терминалы Chainway теперь поддерживаются российской программной платформой ITProject RFID Server. ITProject RFID Server – программная платформа для создания RFID-си

В России создана первая в мире миниатюрная RFID-метка для экстремальной нефтегазодобычи новационного центра «Сколково», запустила в массовое производство миниатюрные радиочастотные метки (RFID) для работы в сложных условиях эксплуатации: при высоких температурах, давлении и влажно

Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку ile Inform Group представила новое отраслевое решение для заказчиков, которые используют технологии RFID для инвентаризации и учета, для системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а та