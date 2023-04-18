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Инвентаризация Пересортица



18.04.2023 Цифровизация в госсекторе 2023 1
28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей» 2
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
17.11.2022 «Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux 1
15.11.2022 «Первый бит» автоматизировал склад автосервиса «Луидор-гарант» 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
08.11.2022 Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков 1
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
30.08.2022 МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО 1
29.08.2022 Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center 1
18.07.2022 Переезд из облака в облако без проблем — такое бывает? 1
04.07.2022 150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке 1
29.06.2022 Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики» 2
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону 1
26.04.2022 В типографии «Импресс медиа» внедрена система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
24.03.2022 В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
02.03.2022 ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард» 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
01.03.2022 «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision 1
01.03.2022 «1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
07.02.2022 «Феррони» внедрила SAP EWM и TM 1
23.11.2021 «Нижнекамскшина» организует систему оперативных отчетов производства с 1С:MES 1
02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации 1
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации 1
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря 1
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» 1
21.07.2021 К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей 1
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
01.07.2021 Михаил Толмачев -

У бизнеса сложились завышенные ожидания от аналитики данных

 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1

Публикаций - 401, упоминаний - 408
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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