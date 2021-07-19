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NGFW
Next-Generation Firewall
Межсетевые экраны нового поколения


19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 2
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 3
01.06.2021 «Автоматика» представила новую линейку устройств для промышленного интернета вещей 2
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 3
29.03.2021 Как меняются требования бизнеса к техподдержке инфраструктуры 1
15.03.2021 Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud 2
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies 1
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 2
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 3
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 2
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях 1
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе 2
20.05.2020 Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами 1
22.04.2020 Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру 1
07.04.2020 Oberon запустил антикризисный проект с бесплатными консультациями и быстрыми ИТ-решениями 1
06.04.2020 Лишь в каждой третьей компании мира думают о кибербезопасности при обсуждении цифровизации 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F 2
29.01.2020 Две трети американцев считают, что в разгуле киберпреступности виноваты банки 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
02.12.2019 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему ИБ группы «Свеза» 3
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 2
14.10.2019 Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока 1
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
23.09.2019 Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks 1
19.09.2019 «Сименс» анонсирует промышленную платформу для приложений кибербезопасности 1
10.09.2019 Алексей Андрияшин: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями 2
01.09.2019 Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз 1
07.08.2019 Традиционные ИБ-системы не подходят эпохе цифровой экономики 1
18.07.2019 Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 4
04.10.2018 Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB 1

Публикаций - 73, упоминаний - 106

NGFW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 287 27
Инфосистемы Джет 675 4
Cisco Systems 2044 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Palo Alto Networks 80 3
Microsoft Corporation 11110 3
Крок 1221 3
WatchGuard Technologies 36 2
NSS Labs 29 2
Citrix Systems 571 2
Softline - Софтлайн 1474 2
VMware 1829 2
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Verizon 370 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Splunk 32 1
Oberon - Оберон 40 1
Код Безопасности 365 1
ServiceNow 49 1
Программный продукт ГК 92 1
ICL ГК 69 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Cisco Talos 29 1
Netwell - Нетвелл 15 1
Riverbed Technology 103 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Dimension Data 8 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
Radware 29 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Development LP 1 1
Viptela 6 1
ICL Системные Технологии 10 1
Versa Networks 8 1
Talari Networks 1 1
WhiteHat Security 4 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Rainbow Security 56 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Мегаполис ТК 89 1
Свеза - Sveza 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 24
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 13
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 12
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 3
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 141 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 3
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 13
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 9
Microsoft Windows 10 6652 6
Linux OS 4265 6
Fortinet FortiGuard Labs 44 6
Microsoft Azure 1171 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Office 365 769 5
Fortinet FortiOS 31 4
Google Android 10751 4
Fortinet FortiSIEM 18 3
Fortinet FortiAnalyzer 19 3
Fortinet FortiManager 20 3
Fortinet FortiMail 18 3
Fortinet FortiWeb 19 3
Fortinet FortiSandbox 18 3
Fortinet FortiCASB 8 3
Cisco Firepower NGFW 12 3
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall 7 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Office 1942 2
Apple iOS 5742 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Java - Язык программирования 1178 2
Fortinet Secure SD 7 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Fortinet FortiClient 18 2
Fortinet FortiNAC 8 2
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 14 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Red Hat Ansible 57 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Apple macOS 927 1
Fortinet FortiSwitch 4 1
Родионов Михаил 40 6
Maddison John - Мэддисон Джон 22 3
Янкин Андрей 14 2
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Мзоков Виталий 12 1
Борисов Сергей 17 1
Ковтун Сергей 1 1
Мелехин Иван 16 1
Казанкова Наталия 1 1
Wilson Emily - Уилсон Эмили 1 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Aras Chalan - Арас Чалан 2 1
Geller Adam - Геллер Адам 1 1
Марусов Артем 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Bettini Anthony - Беттини Энтони 1 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Абрамов Никита 4 1
Lovejoy Kris - Крис Лавджой 3 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Шевельков Северин 1 1
Назаренко Денис 10 1
Глембоцкая Мария 1 1
Долмацкий Яков 4 1
Амосов Алексей 1 1
Самойленко Максим 65 1
Устюжанин Дмитрий 43 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Горбатько Александр 90 1
Парфентьев Алексей 33 1
Аитов Тимур 47 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Андрияшин Алексей 13 1
Ковалев Александр 156 1
Яшин Евгений 6 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Гузев Иван 12 1
Васильев Дмитрий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
Казахстан - Республика 2637 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Европа Западная 615 2
Германия - Федеративная Республика 3648 1
США - Сан-Хосе 109 1
Швейцария - Давос 35 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Латинская Америка 725 1
Северная Америка 1413 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Ближний Восток 1475 1
Израиль 722 1
Япония 2792 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Whitebox 3 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Слепые зоны 12 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Gartner 2193 8
Security Compute Rating 5 2
Juniper Research 278 1
Fortune Global 500 161 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Peer Insights 4 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Cybersecurity Ventures 4 1
Security Compute Ratings 3 1
B2B International 48 1
Terbium Labs 1 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Fortinet Security Day 8 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765127, в очереди разбора - 668814.
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