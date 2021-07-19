Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NGFW
Next-Generation Firewall
Межсетевые экраны нового поколения
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Публикаций - 73, упоминаний - 106
NGFW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
|Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
|Мегаполис ТК 89 1
|Свеза - Sveza 4 1
|INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765127, в очереди разбора - 668814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765127, в очереди разбора - 668814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru