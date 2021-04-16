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16.04.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год 1
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок 2
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей 1
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
03.08.2020 «Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру Челябинской области к аномальному августу 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 2
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
29.04.2020 «Ростелеком» продлил льготный доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
25.03.2020 ТТК гарантирует абонентам интернет и ТВ при любом балансе 3
23.03.2020 «Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 2
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink 2
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 1
23.09.2019 «Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов 2
12.09.2019 «Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов 2
20.08.2019 Как выбрать телевизор: советы ZOOM 1
13.08.2019 Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома» 2
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 2
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 2
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
12.07.2019 «Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430 1
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 1
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal 2
15.05.2019 Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
24.01.2019 «Ростелеком» в Татарстане перевел договоры в онлайн 1
16.11.2018 МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда 1
13.11.2018 TTK Mobile пришел в четыре новых региона 1
31.10.2018 «Ростелеком» создал первое в России цифровое село 1

Публикаций - 544, упоминаний - 893

IPTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 312
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 37
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 29
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 17
Samsung Electronics 5641 15
ZyXEL Communications 168 15
Cisco Systems 2037 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 12
Ростелеком Связьинвест 693 11
Акадо Телеком - Комкор 606 11
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 10
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 9
НТВ-Плюс 174 9
Microsoft Corporation 11039 9
Скай Линк - Skylink 498 9
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 8
Huawei 2727 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 8
Ростелеком Дальсвязь 203 8
D-Link 189 8
Центел - Центральный телеграф 161 8
Ростелеком - Ростовский филиал 35 8
LG Electronics 1838 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 307 8
ВолгаТелеком 216 7
Yota - Скартел 623 7
Ericsson 856 7
Башинформсвязь 79 7
Nokia Corporation 2424 7
SmartLabs - СмартЛабс 31 7
Ростелеком Сибирьтелеком 299 7
TP-Link 158 6
Netris - Нетрис 46 6
Google LLC 7135 6
Alcatel-Lucent Enterprise 330 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 6
Почта России ПАО 1570 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Алроса АК 81 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Visa International 1345 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
О2О Холдинг 43 3
Warner Bros. International Television Distribution 178 3
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 3
Sony Pictures Entertainment 78 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Русагро Группа Компаний 139 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
МТС банк 254 2
Евросеть 883 2
The Walt Disney Company 166 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 2
Гипросвязь ПАО 44 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 2
Russia Partners 23 2
UMG - Universal Music Group 86 2
Мортон 16 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
X5 Group 599 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Правительство РФ 2200 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Музей-усадьба Архангельское 9 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 1
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 104
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 76
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 48
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 43
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 39
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 36
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 28
Родительский контроль 156 26
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 23
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 20
Караоке 27 20
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 17
3G - Стандарт мобильной связи 3714 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 13
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 13
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 80 12
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 10
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 10
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 9
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
FTTH - Fiber To The Home 95 8
Google Android 10750 26
Apple iOS 5741 17
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 13
Apple iPad 3263 11
Google YouTube - Видеохостинг 1710 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Apple - App Store 2198 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 6
Amedia Premium HD 28 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 6
Google Android TV 173 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 6
ТТК ТВ 6 5
Microsoft Windows 10 6622 5
Яндекс.DNS 16 5
Linux OS 4249 4
Wargaming World of Tanks 132 4
Symbian OS 767 4
Dr.Web Антивирус 194 3
Nvidia GeForce GTX 2055 3
ZyXEL Keenetic 17 3
Viasat Premium HD 17 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 3
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 128 3
UDPXY 3 3
TP-Link Powerline 19 3
Opera - Браузер 630 3
D-Link Assistant 7 3
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 3
ICQ 494 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 2
Wargaming World of Warships 31 2
Microsoft Skype 1465 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Apple Mac 1455 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Apple iPod Touch 654 2
Осеевский Михаил 221 11
Тулаганов Руслан 19 10
Гальцев Евгений 17 8
Сун-чи-ми Вадим 25 8
Приданцев Сергей 82 7
Самошкина Диана 28 7
Корняков Арслан 18 7
Роднова Анна 9 5
Анохин Сергей 40 5
Кусков Денис 150 4
Алхасов Сергей 19 4
Ситников Сергей 51 4
Назаров Алексей 69 4
Гамзатов Гамзат 12 4
Шипулин Александр 29 4
Щеголев Игорь 676 4
Ткачук Лариса 44 4
Кириенко Владимир 38 4
Машуков Барасби 15 4
Никифоров Николай 1126 4
Логинов Александр 34 3
Есекеев Куанышбек 33 3
Калугин Сергей 162 3
Завязкин Роман 12 3
Эфендиев Мурад 14 3
Соловьев Александр 61 3
Яровая Ирина 63 3
Брюквин Юрий 196 3
Припачкин Юрий 25 3
Доброхотова Елена 6 3
Колпаков Антон 42 3
Путин Владимир 1821 3
Черкашин Александр 7 3
Сморжевский Алексей 4 3
Балаценко Андрей 28 2
Ершов Андрей 45 2
Торгашин Евгений 6 2
Гусев Сергей 22 2
Лацанич Василь 92 2
Волин Алексей 113 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 30
Россия - Приморский край - Приморье 604 27
Россия - Краснодарский край 913 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 20
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 18
Россия - Сибирь 874 18
Россия - СФО - Новосибирск 1959 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 14
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 13
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 12
Россия - Волгоградская область 397 12
Россия - ПФО - Самара 1287 12
Россия - Астраханская область 370 12
Россия - Волгоград 540 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 11
Россия - Новосибирская область 811 11
Казахстан - Республика 2622 11
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 10
Россия - Нижегородская область 738 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Хабаровский край 415 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 9
Россия - Республика Адыгея 241 8
Россия - Республика Калмыкия 179 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - Самарская область 558 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
Россия - Краснодар 1034 8
Россия - Красноярский край 661 8
Россия - Ставропольский край 458 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 19
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 18
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 12
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 4
Антитеррор 62 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Банковский сектор 21 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Абонентская база 9 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Великая Отечественная война 122 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 11
Стрим-ТВ - телекомпания 79 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 4
КХЛ HD - телеканал 22 4
НТВ - Телекомпания 164 4
ТВ-3 - телеканал 48 3
ТНТ - Телеканал 94 3
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
Пятый канал - Телеканал 38 2
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 2
ShowTime - телеканал 13 2
Bloomberg 785 2
Пятница - Телеканал 20 2
Россия 24 - телеканал 86 2
DigiTimes - Издание 506 2
Discovery Channel 26 2
Pocket-Lint 68 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Матч! Ультра - телеканал 1 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
CNews TV 461 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
News Corp 90 1
Россия К - телеканал 9 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Матч планета - Телеканал 2 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
The Wall Street Journal 709 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 12
CNews Analytics 1988 9
TelecomDaily ИАА 112 6
Gartner 2189 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 5
IDC - International Data Corporation 2711 2
Juniper Research 278 2
ABI Research 181 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Frost & Sullivan 101 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
NPD DisplaySearch 195 1
Current Analysis 9 1
IHS iSuppli 274 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
CSTB Telecom & Media 37 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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