Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPTV
Internet Protocol Television
IP-телевидение
Интерактивное ТВ
Телевидение по протоколу интернета
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 544, упоминаний - 893
IPTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 11
|Тулаганов Руслан 19 10
|Гальцев Евгений 17 8
|Сун-чи-ми Вадим 25 8
|Приданцев Сергей 82 7
|Самошкина Диана 28 7
|Корняков Арслан 18 7
|Роднова Анна 9 5
|Анохин Сергей 40 5
|Кусков Денис 150 4
|Алхасов Сергей 19 4
|Ситников Сергей 51 4
|Назаров Алексей 69 4
|Гамзатов Гамзат 12 4
|Шипулин Александр 29 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Ткачук Лариса 44 4
|Кириенко Владимир 38 4
|Машуков Барасби 15 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Логинов Александр 34 3
|Есекеев Куанышбек 33 3
|Калугин Сергей 162 3
|Завязкин Роман 12 3
|Эфендиев Мурад 14 3
|Соловьев Александр 61 3
|Яровая Ирина 63 3
|Брюквин Юрий 196 3
|Припачкин Юрий 25 3
|Доброхотова Елена 6 3
|Колпаков Антон 42 3
|Путин Владимир 1821 3
|Черкашин Александр 7 3
|Сморжевский Алексей 4 3
|Балаценко Андрей 28 2
|Ершов Андрей 45 2
|Торгашин Евгений 6 2
|Гусев Сергей 22 2
|Лацанич Василь 92 2
|Волин Алексей 113 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757420, в очереди разбора - 661110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757420, в очереди разбора - 661110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru