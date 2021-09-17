Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
2D
2-Dimensional
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Публикаций - 294, упоминаний - 379
2D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1089 13
|Wikipedia - Википедия 274 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756510, в очереди разбора - 660200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756510, в очереди разбора - 660200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru