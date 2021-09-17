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2D
2-Dimensional


17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
20.08.2021 В России стартуют продажи смартфонов Huawei nova 8. Цена 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 1
02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 1
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
23.04.2021 HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
31.01.2021 Что нового предлагает VMware для управления большим парком разных виртуальных машин? 1
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 1
08.12.2020 «Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты» 1
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 2
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1
30.10.2020 Philips представила в России магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition 1
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
02.10.2020 Acer — надежные предложения для малого и среднего бизнеса 2
01.10.2020 Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса 2
28.09.2020 Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services 1
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
09.07.2020 «Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств 1
29.06.2020 Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов 2
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
17.04.2020 Oracle Academy предлагает бесплатные онлайн-ресурсы с доступом из дома для преподавателей и учащихся 2
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения 2
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1
03.02.2020 Топ-9 программ для создания 3D-моделей 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
10.01.2020 Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику 1
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
24.10.2019 Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 1
01.10.2019 Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx 1
05.08.2019 Softline внедрила на Московском ювелирном заводе ПО для трехмерного моделирования 1
31.07.2019 AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender 1
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена 1

Публикаций - 294, упоминаний - 379

2D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 25
Google LLC 7128 11
Microsoft Corporation 11017 11
Nvidia Corp 2011 8
Intel Corporation 4152 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 5
Data Matrix 52 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
АТОЛ ГК 168 4
Acer Group 1357 4
AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
Philips 695 3
Siemens AG - Сименс Россия 644 3
Lenovo Group 1636 3
IBM 3527 3
LG Electronics 1832 2
Yandex - Яндекс 4099 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
HP Inc. 2898 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
Honeywell 138 2
Facebook 3765 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1
Dell EMC 2387 1
Sanyo Electric 70 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 1
SAP SE 3207 1
Cisco Systems 2037 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
GitHub 412 1
Oracle Corporation 3331 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Связной ГК 877 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Газпром нефть 380 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
Линия жизни 4 1
ФосАгро 54 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Мосэнерго ПАО 48 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Finch 2 1
Сконтел 7 1
Uniteller 51 1
Bentley Motors 50 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
Газпромнефть-СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 3 1
Malltech - Моллтек 1 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 1
Mazak - Ямазаки Мазак 2 1
Катрен 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1123 1
Tesla Motors 241 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Visa International 1344 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Северсталь ПАО 204 1
РусГидро ПАО 129 1
Транснефть 159 1
МТС банк 254 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Вертолеты России 114 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство РФ 2200 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 186
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 28
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 15
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 12
3D видео 49 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 7
DivX - видеокодек 164 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 5
NAND flash memory - Флеш-память 202 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 5
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 88 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 4
MKV - медиаконтейнер 137 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
3D-печать 135 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 3
DDR - Double data rate 1066 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 189 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 2
Google Android 10750 40
Apple iOS 5741 22
Microsoft Windows 10 6612 21
Nvidia GeForce GTX 2054 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 7
Google Picasa Web Albums 119 6
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Samsung UE - серия телевизоров 11 5
Apple macOS 922 5
Nvidia Quadro GPU 80 4
Microsoft Windows 850 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Autodesk AutoCAD 176 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Autodesk BIM 360 13 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 3
Java - Язык программирования 1167 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Google Android 8 Oreo 139 3
Nvidia G-Sync 96 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Samsung PS - серия телевизоров 5 3
Samsung Knox 82 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 2
Samsung Galaxy 345 2
Linux OS 4243 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Путин Владимир 1820 2
Макаров Алексей 49 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 1
Левчук Олег 6 1
Чернер Анатолий 2 1
Горшков Евгений 2 1
Крутий Сергей 1 1
Суслов Сергей 3 1
Horvath Christopher - Хорват Кристофер 2 1
Саранцева Мария 1 1
Гребень Оксана 1 1
Гончаров Михаил 9 1
Lynch Jim - Линч Джим 5 1
Боярков Федор 7 1
Притула Павел 31 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
Сунгуров Андрей 14 1
Баиндурашвили Алексей 1 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Ханин Александр 42 1
Ларькин Максим 25 1
Силуанов Антон 52 1
Румянцев Антон 46 1
Юсупов Реваз 22 1
Исаев Алексей 12 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Артеменко Николай 1 1
Иванов Михаил 63 1
Харитонов Антон 9 1
Белевцев Андрей 9 1
Смирнов Александр 44 1
Калиновский Богдан 8 1
Тихонов Александр 60 1
Лысенко Алексей 6 1
Подлесный Константин 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 14
Япония 2760 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Украина 3347 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Европа 3730 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Казахстан - Республика 2621 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Чехия - Чешская Республика 493 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Земля - планета Солнечной системы 857 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Россия - Калининград 659 1
Румыния 342 1
Россия - Уфа 640 1
Австрия - Австрийская Республика 524 1
Португалия - Португальская Республика 316 1
Китай - Пекин 319 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Россия - Новокузнецк 175 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Грузия 690 1
Россия - Калужская область 570 1
Латинская Америка 721 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
Trade-in 54 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 970 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
POI - points of interest 60 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 13
Wikipedia - Википедия 274 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
NPD DisplaySearch 194 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 10 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Oracle Academy 8 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Samsung Forum 14 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756510, в очереди разбора - 660200.
Создано именных указателей - 46354.
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