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Россия
Свердловская область


07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Исследование: каждый шестой работник сталкивался с попыткой взлома рабочего пароля 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
08.06.2021 «Яндекс.лавка» запустилась на Урале 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 7
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 9
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 4
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.2021 Сбербанк: в пандемию количество сделок онлайн-ипотеки выросло более чем в два раза 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 7
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 6
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1

Публикаций - 804, упоминаний - 1356

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 100
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 40
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 14
Мотив - Екатеринбург-2000 105 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
VK - Mail.ru Group 2482 10
SAP SE 3207 9
Microsoft Corporation 10997 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Samsung Electronics 5627 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ланит ГК 1154 6
Золотая Корона 280 6
Nokia Networks 54 6
Yandex - Яндекс 4098 5
РТЛабс 145 5
Google LLC 7124 5
Корус Консалтинг ГК 803 5
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 5
Ростелеком Связьинвест 692 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Акадо Телеком - Комкор 605 5
АйТи 748 5
Ростех Швабе Холдинг 150 4
Navitel - Навител Навигатор 252 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
3726 4
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 3
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 3
Комстар Регионы 89 3
Акадо Екатеринбург 23 3
Facebook 3764 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ТТК Урал 6 3
Softline - Софтлайн 1472 2
Xiaomi 904 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 26
УЭК - Универсальная электронная карта 512 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Максимус 17 5
ВТБ24 583 5
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 4
Почта России ПАО 1570 4
Технопарк-Мордовия 11 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
СКБ-банк 86 3
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 2
Совкомбанк Совесть 27 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 2
Русский стандарт Банк 302 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Сбербанк Инвестиции 9 2
Газпром нефть 380 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Мострансавто 59 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
VARTA 2 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Связной ГК 875 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Турбонасос 1 1
Верный - Торговая сеть 16 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Рапида НКО - платежные система 70 1
Юнистрим - Unistream 166 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Правительство РФ 2198 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Федеральное казначейство России 766 3
Администрация Ленинградской области 13 3
Правительство Пермского края 15 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 3
Правительство Свердловской области 14 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Мосгордума - Московская городская Дума 53 2
Администрация Смоленской области 19 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы 649 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 68 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 56
3G - Стандарт мобильной связи 3699 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
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Безопасный город 347 3
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
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Apple iOS 5741 10
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Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows 849 4
Microsoft Excel 435 4
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
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ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Apple iPhone 5 710 3
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ЭОС Дело СЭД 619 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 3
Apple iPad 3263 3
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Стрелка - Транспортная карта 113 3
Apple - App Store 2198 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
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Microsoft Office 1916 2
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УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
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