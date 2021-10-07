Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Свердловская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 804, упоминаний - 1356
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Вадим 25 14
|Попов Алексей 310 9
|Коваль Валерий 38 8
|Бретцер-Портнова Ирина 9 8
|Путин Владимир 1820 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Бондаренко Михаил 52 5
|Колпаков Антон 42 5
|Попов Андрей 72 5
|Белимов Александр 14 5
|Гущин Юрий 9 5
|Елизаров Андрей 8 5
|Орловский Виктор 229 5
|Аксельрод Александр 40 4
|Гурарий Евгений 4 4
|Кореш Виктор 71 4
|Куйвашев Евгений 10 4
|Гусев Сергей 22 4
|Ожгихин Иван 30 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Артемасов Алексей 5 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Мантуров Денис 56 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Трофимова Татьяна 6 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Томенко Виктор 6 2
|Анкудинов Николай 5 2
|Константинов Леонид 2 2
|Нефедов Владислав 8 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Кондратенко Дмитрий 4 2
|Швырев Сергей 4 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Иванов Алексей 76 2
|Родионов Александр 30 2
|Скворцов Артем 3 2
|Мазурик Игорь 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755600, в очереди разбора - 659290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755600, в очереди разбора - 659290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru