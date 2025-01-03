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Индексная книга (каталог) CNews*
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Creative Commons некоммерческая организация



03.01.2025 Троян-шифровальщик нанес многомиллионный ущерб энергогиганту Halliburton. И на этом ущербе его беды не закончились 1
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
01.10.2018 Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках 1
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 1
25.03.2015 Типовые сайты Правительства Москвы перешли на свободную лицензию Creative Commons 3.0 1
11.12.2014 Active Textbook внедрили учебные заведения Канады, США и Великобритании 1
20.03.2014 В деревне в джунглях Западного Папуа организована мобильная сеть на базе Open Source 1
07.08.2013 Intel впервые выпустила компьютер под открытой лицензией 1
29.03.2013 Медведев прописал в Москве главного мирового борца за копирайт 1
18.04.2012 Медведев перед уходом введет в России свободные лицензии 1
11.04.2012 Red Hat жертвует деньги Open Source-сообществу 1
05.07.2011 «ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет» 1
20.06.2011 Губернатор Свердловской области перешел на Creative Commons 1
14.06.2011 Блог Сергея Меднова: Послушай и верни 1
02.06.2011 Медведев поручил чиновникам навести порядок в интернете 1
23.05.2011 Американских военных научат разрабатывать OpenSource 1
20.05.2011 В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям 1
25.11.2010 Microsoft поддержит открытую картографию 1
01.10.2010 Правительство Великобритании выпускает собственную свободную лицензию 1
17.09.2010 В США создана средняя школа в стиле Open Source 1
10.09.2010 Бразилия разрабатывает новый закон об авторском праве в стиле wiki 1
14.07.2010 Элитный французский ВУЗ будет обучать свободному ПО 1
14.08.2009 В Google Books добавят книги под открытой лицензией 1
15.06.2009 Англоязычная Wikipedia меняет лицензию 1
12.11.2008 Музыкальная платформа Jamendo запустила русскую версию 1
14.08.2008 Суд защитил лицензию СПО от посягательств 1
12.08.2008 Свободные мобильники: оpen source + открытое "железо" 1
11.08.2008 Openmoko открыл схемы смартфонов Neo 1
27.06.2008 Creative Commons изучит применение своих лицензий 1
28.05.2008 Создан ноутбук «с открытым исходным кодом». ФОТО 1
24.08.2007 Мобильную музыку губят жадные провайдеры 1
14.08.2007 «Инфотелеком»: высокие цены тормозят развитие рынка RBT 1
22.05.2007 Создается всемирное хранилище геоданных 1
27.04.2007 Sony запустила «убийцу» YouTube 1
12.09.2005 BBC открыла архив клипов 1
10.11.2004 Mozilla дала новый импульс "холодной войне" браузеров 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Creative Commons и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 5
Microsoft Corporation 24625 4
Sony 6544 3
Yahoo! 3697 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Apple Inc 12100 2
Red Hat 1305 2
AT&T Inc 1679 2
AOL Inc 1593 2
Открытые технологии 701 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
SPARC International 4 1
Jovi - Ноосфера 8 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
GitHub 814 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Mozilla Foundation 201 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
FIC - First International Computer 22 1
Getty Images 28 2
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 2
Sony BMG 183 1
eBay Inc 1619 1
Warner 533 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Sony Entertainment 10 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Uberspace 3 1
Верный - торговая сеть 291 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
Linux Foundation 185 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 13
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
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РАН КарНЦ - RakeSearch 4 2
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Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Apple iTunes Store 1068 2
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Щеголев Игорь 698 3
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