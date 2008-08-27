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МегаФон Урал
МегаФон Уральский филиал
МегаФон Уральский GSM



27.08.2008 «МегаФон-Урал» запустил услугу «Мобильный перевод»
22.05.2008 «МегаФон-Урал» запустил услугу «Ваш новый номер»
21.04.2008 «МегаФон-Урал» представил услугу «Письмо вслух»
03.03.2008 В «МегаФон-Урале» назначен заместитель гендиректора
11.01.2008 Сеть «МегаФон-Урал» справилась с новогодней нагрузкой
14.12.2007 «МегаФон-Урал» запустил «Мобильное телевидение»
01.03.2006 "Мегафон-Урал" подвел итоги
03.11.2005 Сеть "МегаФон-Урал" превысила 2,5 млн. абонентов
06.12.2004 e-port открыл сервис оплаты услуг сети "МегаФон-Урал"
11.07.2002 К сети МТТ подключена GSM-сеть оператора "Уральский Джи Эс Эм"

Публикаций - 107, упоминаний - 131

МегаФон Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 97
Telia Company - TeliaSonera 782 41
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 41
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо 489 41
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 38
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 37
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 36
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 51 36
Sonera 305 35
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 434 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8524 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7503 9
Siemens AG - Сименс Россия 2222 4
МегаФон Центральный филиал 66 4
Ericsson 2275 4
Nokia Corporation 5235 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 3
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 47 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 2
Vodafone Group 1267 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 2
Ростелеком - Уральский филиал 69 2
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 220 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2227 2
Softline - Софтлайн 1754 2
Orange France Télécom 637 2
mmO2 71 2
Intel Corporation 10790 1
HP Inc. 5101 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 1
iTeco - Ай-Теко 856 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 95 1
МегаФон Ритейл 62 1
Беркут НПФ 93 1
Siemens Communications 61 1
NTT DoCoMo 1088 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 1
Cisco Systems 4629 1
Lenovo Motorola 3319 1
Альфа-Групп 581 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 2
Visa International 1640 1
Beiten Burkhardt 62 1
Enron - Enrongate 121 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 53 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1765 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 1
Citibank - Ситибанк 250 1
IPOC 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1480 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2316 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 9
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4202 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 30 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 144 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 33 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 23 1
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БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 140 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 557 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
WAV - Waveform Audio File Format 447 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
HPE OpenView Service Desk 50 1
ЦФТ Банк 56 1
Avaya Definity 17 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
HPE OpenView 162 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 2 1
Nokia 7650 62 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
МегаФон GSM 6 1
МегаФон - серия мобильных телефонов 2 1
Infotecs - ViPNet CSP 26 1
Intel Itanium 607 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 41 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
КриптоПро СКЗИ CSP 125 1
Opera Browser - Браузер 862 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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