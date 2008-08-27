на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Урал
МегаФон Уральский филиал
МегаФон Уральский GSM
МегаФон Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Величко Валерий 14 9
|Солдатенков Сергей 154 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
|Щербаков Антон 9 5
|Малышев Денис 8 2
|Ничипоренко Алексей 29 2
|Иванов Евгений 35 1
|Быков Алексей 3 1
|Столповский Евгений 8 1
|Еремкин Андрей 13 1
|Перешеин Владимир 6 1
|Горшков Александр 12 1
|Козловский Петр 5 1
|Погосян Тигран 20 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Тропец Александр 1 1
|Корчагин Павел 15 1
|Солодухин Константин 113 1
|Бугров Алексей 11 1
|Смирнова Инна 3 1
|Шишковский Андрей 4 1
|Миронов Юрий 15 1
|Алферов Сергей 2 1
|Наумов Виктор 124 1
|Никитонов Александр 2 1
|Моор Александр 9 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Семенов Алексей 70 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 11
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
|Gartner 3180 1
|Synergy Research Group 39 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru