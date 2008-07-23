Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Арнаутов Александр

СОБЫТИЯ


23.07.2008 В «Уральской телефонной компании» назначен гендиректор 2
18.07.2006 В "Мегафоне" произошли кадровые изменения 1
03.11.2005 Сеть "МегаФон-Урал" превысила 2,5 млн. абонентов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Арнаутов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Электросвязь 268 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
МегаФон - Мобиком 230 1
HP Inc. 5883 1
Nokia Russia - Нокиа Россия 12 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
МегаФон Бонус 15 1
Малышев Денис 13 2
Еремкин Андрей 17 1
Пермяков Михаил 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
СССР - Ленинград 112 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Английский язык 7030 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще