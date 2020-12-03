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Роснанотех
Российская корпорация нанотехнологий



03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса 1
18.12.2014 Новый фронт рынка ИТ-услуг: управление ИТ-ландшафтом госкорпораций 1
06.02.2013 Роснано передумала инвестировать 300 млн руб. в центр 3D-сборки микросхем 1
20.08.2012 Путин забрал у Медведева инновационный орган 1
27.05.2011 «Роснано» запустила «первый онлайн-магазин инновационных технологий» 1
13.04.2011 «Роснано» раскрыло сумму прибыли и стоимость активов за 2010 г. 2
07.04.2011 «Ситроникс-Нано» получит 1,8 млрд руб. от «Роснано» на производство микросхем с проектными нормами 90 нм 1
24.11.2010 ЕАБР предоставил «Нитол» кредит на $100 млн для создания первого в России производства поликристаллического кремния 1
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры 1
08.07.2010 Госдума РФ приняла законопроект о реорганизации РОСНАНО 1
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
08.06.2010 «Роснано» посодействует развитию спроса на инновационную продукцию в Белгородской области 1
17.05.2010 GMCS построит систему работы с контрагентами для «Роснано» 2
11.05.2010 В России появятся энергоэффективные нанодома 1
30.04.2010 «Роснано» вложит свыше 1 млрд руб. в производство солнечных модулей и энергоустановок нового поколения 1
29.04.2010 РОСНАНО намерено внедрять инновации и нанотехнологии в ЖКХ и строительство 1
12.04.2010 Представители венчурных фондов США оценят потенциал России 1
06.04.2010 РОСНАНО организует производство RFID 1
30.03.2010 Объявлены итоги конкурса по проектам создания нанотехнологических центров 1
18.03.2010 В структуре Росатома создана секция наноматериалов и нанотехнологий 1
03.03.2010 «Евразийский банк развития» и «Роснано» намерены совместно финансировать нанотехнологические проекты 1
27.02.2010 «Роснано» вложит 140 млн руб. в расширение производства сканирующих зондовых микроскопов 1
25.02.2010 «Роснано» выбирает проекты по созданию нанотехнологических центров: завершён первый этап конкурса 1
08.02.2010 Первая закупка «Роснано» в интернете завершилась снижением цены на 63% 1
04.02.2010 «Роснано» и «Элекард» создадут базу для цифровизации ТВ в России 1
02.02.2010 «Роснано» перешло на электронную систему закупок 1
15.01.2010 «Роснано» выбрало площадку В2В-Center для электронных торгов 1
25.12.2009 МТС ушла в кабель 1
20.11.2009 РОСНАНО разработает программы по взаимодействию с Ханты-Мансийским автономным округом и Ульяновской областью 1
12.11.2009 Проясняется К.П.Д. "Роснано" 1
09.10.2009 «Роснано» и АФК «Система» создадут производство микросхем с проектными нормами 90 нм 1
08.10.2009 Американцы помогут «Роснано» потратить ее деньги 1
08.10.2009 «Роснано» и «Лукойл» будут сотрудничать в области коммерциализации нанотехнологий 1
23.09.2009 РОСНАНО профинансирует проект по производству наночернил в Новосибирске 1
27.08.2009 Генпрокуратура РФ начала проверку деятельности "Росатома", "Ростехнологий", "Роснано", ВЭБа и "Олимпстроя" 1

Публикаций - 91, упоминаний - 135

Роснанотех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2350 5
АФК Система ПАО 1624 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 2
Синтерра - Synterra 769 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 9 1
Maykor - Мэйкор 265 1
Custis 80 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 1
Таттелеком 147 1
LG Electronics 3134 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 8 1
Nortel Networks 1286 1
Открытые технологии 429 1
Ланит - Норбит - Norbit 266 1
Армада - РБК софт 667 1
Питерская группа связистов 203 1
Астерос Сервис 9 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 1
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
STMicroelectronics 274 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
Микрон - Micron 576 1
KPMG - КПМГ 268 1
Lenovo Motorola 3319 1
РТИ 127 1
Воентелеком 136 1
Ситроникс - Sitronics 837 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Витте Консалтинг 24 1
SAP SE 4379 1
Oracle Corporation 5811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 1
Dr.Web - Доктор Веб 1171 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
GMCS 316 1
Интер РАО ПАО 266 6
Алемар 7 2
Северсталь ПАО 277 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 2
РАО ЕЭС России ПАО 233 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
РСХБ - Россельхозбанк 199 1
Новамедика 4 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 128 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
ВТБ Банк Москвы 443 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Cosmos Hotel Group 17 1
Concept Group 7 1
Alium - Алиум 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Открытие ФК 460 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 1
Альфа-Банк 1336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 48 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
Boeing 897 1
Segezha Group - Сегежа Групп 90 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 1
Почта России ПАО 1798 1
Роснано 619 6
Администрация Президента РФ 325 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Президент Российской Федерации 1731 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Правительство РФ 2659 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
Рособоронэкспорт 65 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 26 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 1
Ланит LanDocs 63 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 79 1
Меламед Леонид 149 9
Медведев Дмитрий 1590 5
Путин Владимир 2443 4
Чубайс Анатолий 193 4
Иванов Сергей 359 3
Меламед Александр 43 3
Евтушенков Владимир 186 2
Ковальчук Михаил 17 2
Шамолин Михаил 116 2
Прохоров Михаил 34 2
Ельцин Борис. 44 2
Кузовкин Алексей 154 1
Чуйченко Константин 4 1
Морозов Дмитрий 18 1
Мишустин Михаил 333 1
Шаров Борис 69 1
Белова Анна 4 1
Кожевников Михаил 24 1
Фурсенко Андрей 120 1
Осин Александр 7 1
Морошкин Александр 118 1
Шалманов Сергей 199 1
Баранов Дмитрий 9 1
Толь Елена 8 1
Делягин Михаил 7 1
Анкилов Константин 94 1
Надеин Андрей 13 1
Чайка Юрий 41 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Никифоров Николай 1131 1
Мордашов Алексей 33 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 2 1
Куцько Павел 2 1
Кочарян Роберт 10 1
Куликов Сергей 23 1
Боев Сергей 24 1
Чирахов Владимир 8 1
Якобашвили Давид 14 1
Евтушенков Феликс 15 1
Дубовсков Андрей 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Япония 7899 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 1
США - Колорадо - Денвер 95 1
США - Колумбия - Вашингтон 1076 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 1
Австрия - Вена 215 1
Великобритания - Лондон 1840 1
Америка 1189 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 231 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Люксембург Великое Герцогство 356 1
Израиль 1685 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 1
Армения - Республика 1046 1
Европа 7249 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
CrunchBase 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 298 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
РАН - Российская академия наук 963 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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