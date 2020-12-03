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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роснанотех
Российская корпорация нанотехнологий
Публикаций - 91, упоминаний - 135
Роснанотех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демократический выбор России - политическая партия 2 2
|Союз машиностроителей России 26 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
|Меламед Леонид 149 9
|Медведев Дмитрий 1590 5
|Путин Владимир 2443 4
|Чубайс Анатолий 193 4
|Иванов Сергей 359 3
|Меламед Александр 43 3
|Евтушенков Владимир 186 2
|Ковальчук Михаил 17 2
|Шамолин Михаил 116 2
|Прохоров Михаил 34 2
|Ельцин Борис. 44 2
|Кузовкин Алексей 154 1
|Чуйченко Константин 4 1
|Морозов Дмитрий 18 1
|Мишустин Михаил 333 1
|Шаров Борис 69 1
|Белова Анна 4 1
|Кожевников Михаил 24 1
|Фурсенко Андрей 120 1
|Осин Александр 7 1
|Морошкин Александр 118 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Толь Елена 8 1
|Делягин Михаил 7 1
|Анкилов Константин 94 1
|Надеин Андрей 13 1
|Чайка Юрий 41 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Мордашов Алексей 33 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 2 1
|Куцько Павел 2 1
|Кочарян Роберт 10 1
|Куликов Сергей 23 1
|Боев Сергей 24 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Дубовсков Андрей 83 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
|CrunchBase 63 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru