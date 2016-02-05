Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 122017
ИКТ 10003
Организации 7720
Ведомства 1395
Ассоциации 766
Технологии 3112
Системы 20300
Персоны 48412
География 1955
Статьи 1362
Пресса 984
ИАА 607
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1932
Мероприятия 818

Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон Рефарминг Refarming

Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming


05.02.2016 В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного аукциона на радиочастоты

льные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон», «Т2 Мобайл», «Твои мобильные технологии», «Р-ТелеКом», «ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000», «Вайнах Телеком». График проведения второго электронного аукциона на радиочастоты: 9 февраля 2016 года – первый лот; 11 февраля 2016 года – 2-41 лоты; 17 февраля 2016 года – 42-82 лоты. Все аукционы начинаются в 10:00 и длятся в режиме нон-стоп до окончания торг
24.11.2015 Роскомнадзор: прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 МГц открывается 1 декабря

ет на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги проводятся Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи России от 15 сентября 2015 г. № 347. Результаты первого электронного аукциона - на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц - были подведены 6 октября 2015 г. Итоговая совокупная стоимость всех лотов аукциона в 6 раз превысила начальную.
01.10.2015 Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку в 1 млрд руб.

Третьи сутки продолжаются торги по семи лотам первого электронного аукциона на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц, организованного Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи №159 от 13 мая 2015 г. Совокупная стоимость всех выставленных на торги десяти лотов по состоян
27.05.2013 Минкомсвязь предлагает признать весь радиочастотный спектр ограниченным ресурсом

потребностей операторов. ГКРЧ дала поручение рабочей группе представить на рассмотрение сформированный план на очередном заседании ГКРЧ. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Данное предложение направлено на повышение эффективности управления спектром и прозрачности процедур принятия решений в этой области. Ране
13.09.2012 Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания

Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время ведется согласование предложенного радиочастотного ресурса с
23.03.2012 "Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей

в квартал, кроме того, с нового года в соответствии с новой методикой была введена разовая плата за получение частот. 1 декабря вышел приказ "Роскомнадзора" о назначении платы за выданные на то
16.11.2011 В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ

Наум Мардер заявил CNews, что новая методика является первым шагом в направлении введения платы за радиочастотный спектр, и ее отдельные параметры могут быть пересмотрены. Размер разовой платы
25.12.2007 Индусы выгоняют россиян из очереди за частотами

ре, но теперь, благодаря финансовым возможностям своего владельца, она сможет достаточно быстро собрать требуемую для оплаты стоимости лицензии сумму. ByCell могут `выдавить` из очереди за индийскими частотами В индийском правительстве рассматриваются и другие варианты уменьшения числа претендующих на получение лицензий компаний. Как пишет издание IndianExpress, не исключено увеличение мини
23.07.2007 Google готов предложить правительству США $4,6 млрд. за радиочастоты

ельству $4,6 млрд. за предоставление компании радиочастот. Единственным условием, при котором Google будет заинтересован в подобной сделке, является разрешение от правительства отдавать приобретенные радиочастоты в лизинг другим компаниям, сообщает РБК. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт отметил, что расширение участия на рынке беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближ
05.07.2007 «Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке

Дочерняя компания группы «Голден Телеком» - «СЦС Совинтел» - исключена из конкурса на получение частот для GSM на Дальнем Востоке, сообщается в материалах Мининформсвязи по итогам заседания 4 июля 2007 г. конкурсной комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытых конкурса
23.04.2007 МТС: в Москве "нелегкое положение" с частотами для сетей 3G

рно одновременно, а вопрос начала предоставления услуг будет зависеть от ситуации по расчистке частот в каждом отдельном случае, сообщает РБК. При этом он напомнил, что в Москве «нелегкое положение с частотами», в связи с этим «сложно утверждать», что Москва для МТС станет первым городом, где данная технология будет запущена в коммерческую эксплуатацию. По мнению главы МТС, основным приорит
05.10.2006 Cisco поможет распределять радиочастотный спектр на предприятии

волны генерируются не только передатчиками, но и множеством других современных устройств, к числу которых относятся беспроводные телефоны, микроволновые печи и даже лампы дневного света. В результате частотный диапазон оказывается перегруженным, сокращаются зоны покрытия и снижается качество услуг. Поскольку радиоволны невидимы для человеческого глаза, оптимизация расположения точек беспров
10.08.2006 FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты

Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для дополнительных беспроводных услуг доступа в интернет. Частоты в диапазоне 90 МГц были выставлены в среду. Комиссия провела два раунда; сегодня (ночью по москов
04.02.2005 Сотовики расплатятся за радиочастоты

чтобы размер выплат за частоты не превышал 1% от выручки операторов. «Введение регулярной платы за радиочастотный спектр является абсолютно правильной мерой, так как это один из природных ресу
03.02.2005 Правительство определит порядок оплаты радиочастот

только с 1 января 2006 г. Такая отсрочка, по ее словам, дается компаниям для того, чтобы у них было время внести данные расходы в свой бизнес-план. Представитель Мининформсвязи уточнила, что плата за радиочастотный спектр будет разделена на две части: разовая оплата при получении разрешения на использование радиочастотного спектра и ежегодная оплата. При этом директор департамента отметила,
25.11.2003 Белоруссия сделает свои радиочастоты платными

нсвязи практически не имеет свободного частотного ресурса, чтобы можно было, например, обеспечить работу в Белоруссии третьего оператора мобильной связи", – уточнил г-н Гончаренко. Он подчеркнул, что радиочастоты являются "государственным ресурсом, а не собственностью Минсвязи". Именно поэтому, отметил министр, связисты внесли в проект закона положение, согласно которому для всех без исключ
02.08.2002 Петербургские сотовые дилеры обвиняют радиочастотные центры в сговоре с Госсвязьнадзором

ду увенчалось победой торговцев в апреле прошлого года, и Госсвязьнадзору запретили выдавать разрешения. Однако он не сдался. Из его региональных отделений были выделены новые структуры в форме ГУП - радиочастотные центры. Начиная с января текущего года старый порядок оформления разрешений был возобновлен, только на этот раз их стали выдавать радиочастотные центры. Стоимость разрешен
24.04.2002 Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц

23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4

29.01.2001 SMDI представила радиочастотные чипы для беспроводной связи

ые на арсенид-галливеых (GaAs) гетеропереходных биполярных транзисторах (HBT) позволят разработчикам сотовых (в том числе 3G) и компьютерных устройств добиться большей линейности излучаемого сигнала. Радиочастотные чипы (RFIC) выпускаются для диапазонов 850 МГц, 1950 МГц и 2150 МГц. Чипы RFICS уже поступили в продажу по цене $10.95 в количествах от 50000 штук.
13.06.2000 Qualcomm получила от FCC ваучер на $125 млн. для покупки лицензий на радиочастоты

Компания Qualcomm объявила о получении от Федеральной Комиссии Связи (FCC) ваучера на $125 млн., который может быть использован на покупку лицензий на радиочастоты на предстоящих аукционах. Тем самым завершилась 7-летняя борьба Qualcomm за признание компании "пионером" стандарта беспроводной связи CDMA. До этого FCC обходила Qualcomm стороной

Публикаций - 1149, упоминаний - 1224

Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8188 204
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9904 191
Intel Corporation 11756 177
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7241 170
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10327 126
5nine Software 1843 82
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2588 78
АФК Система ПАО 1747 59
AMD - Advanced Micro Devices 3918 58
Yota - Скартел - WiMAX Holding 922 55
Samsung Electronics 9838 44
IBM - International Business Machines Corp 9266 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2890 39
Huawei 3589 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 36
Apple Inc 11398 35
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 35
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6426 33
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 715 33
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 75 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 32
Microsoft Corporation 23773 32
Lenovo Motorola 3506 31
Telia Company - TeliaSonera 1023 27
Sony 6495 27
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 361 25
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 24
Google LLC 11139 24
Nvidia Corp 3250 24
LG Electronics 3555 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 902 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1980 21
Ростелеком - Связьинвест 1704 21
Dell EMC 4955 20
Qualcomm Technologies 1734 19
Toshiba Corporation 2903 19
Основа Телеком 64 19
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 18
Fujitsu 2048 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6716 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6329 42
Россети Ленэнерго 2401 20
РЖД - Российские железные дороги 1676 20
Альфа-Групп 668 14
Walmart - Wal-Mart Stores 370 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6125 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 10
Tesco 74 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 9
Telconet Capital 28 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 698 7
Michelin - Мишлен 30 6
Prada 52 6
United Colors of Benetton 37 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 6
Газпром ПАО 1189 6
НСТТ Белитон 7 6
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 6
Лардекс - Lardex Group 7 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 5
Takilant 51 5
Альфа-Банк 1628 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2503 4
Верный - торговая сеть 264 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
Евросеть 1402 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 4
SoftBank Group 251 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1274 3
IPOC 123 3
Лента - Сеть розничной торговли 1785 3
РАВИС 11 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 3
MIG - Metromedia International Group 58 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9621 182
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 164
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18502 155
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 127
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10653 94
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 60
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 53
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 40
Президент Российской Федерации 3827 39
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 32
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4688 30
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 19
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 888 19
Верховный суд Российской Федерации 793 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3070 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 12
Судебная власть - Judicial power 2145 12
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 12
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 242 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2557 11
Правительство Москвы 2098 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1932 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2800 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1993 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 567 9
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 8
Верховный суд Индии 22 8
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 7
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 179
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 15
WiMAX Forum 68 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 7
4CIO 736 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 4
8K Association - Ассоциация 8K 165 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 475 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25859 301
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18385 272
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6994 271
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19543 246
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9541 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41034 199
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55539 185
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11737 159
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6223 141
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13450 131
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22740 126
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 125
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9435 125
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6667 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21955 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 108
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12955 107
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13772 106
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 103
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2562 100
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8820 97
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12671 97
5G - пятое поколение мобильной связи 3549 93
Наушники - Headphones 3639 92
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17736 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15285 85
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6159 82
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1873 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6824 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22613 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8606 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26577 73
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3290 73
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8842 71
DDR - Double data rate 2571 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10004 66
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5788 66
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12016 65
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6582 63
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 92
Microsoft Windows 2000 12844 79
Microsoft Windows 14703 45
Apple iPhone 6 6296 44
Intel Pentium III 726 40
Intel Celeron - Серия процессоров 950 39
Google Android 12902 36
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 35
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 28
Linux OS 8572 28
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6729 26
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 25
Microsoft Windows BitLocker 1294 23
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1241 22
Age of Kings 3460 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 20
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 102 19
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 18
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 15
AMD Duron 121 15
Apple iPod 1532 15
Intel Core i - Cерия процессоров 479 15
Intel Core - Семейство процессоров 1180 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 14
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 680 14
Microsoft Windows XP 2375 12
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 12
Apple iOS 7022 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 356 11
Intel Itanium 622 11
Microsoft Skype 1998 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 11
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2889 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 373 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 9
Путин Владимир 2810 37
Никифоров Николай 1172 36
Медведев Дмитрий 1635 30
Иванов Олег 138 26
Щеголев Игорь 692 21
Свердлов Денис 190 21
Рейман Леонид 1033 18
Ройтман Евгений 44 17
Сердюков Анатолий 83 13
Ситников Сергей 76 13
Юсуфов Виталий 26 13
Морошкин Александр 118 12
Брюквин Юрий 291 12
Солонин Виталий 89 12
Наумов Максим 97 10
Шойгу Сергей 84 10
Бескоровайный Андрей 49 9
Евтушенков Владимир 204 9
Акимов Максим 179 8
Ксенин Алекс 314 8
Усманов Алишер 297 8
Изосимов Александр 193 8
Кусков Денис 218 8
Ротенберг Аркадий 45 7
Мардер Наум 116 7
Каримов Ислам 95 7
Меламед Леонид 150 7
Каримова Гульнара 92 7
Авакян Гаянэ 51 7
Анкилов Константин 102 6
Жаров Александр 174 6
Адоньев Сергей 35 6
Голомолзин Анатолий 74 6
Айбашева Анна 97 6
Шадаев Максут 712 6
Ротенберг Игорь 35 6
Богатов Антон 79 5
Ивантер Дмитрий 35 5
Носков Константин 231 5
Кочегаров Петр 10 5
Россия - РФ - Российская федерация 126890 529
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40281 246
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 190
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15631 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13841 94
Европа 21525 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15476 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6546 60
Индия - Республика 5158 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 59
Япония 13038 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13419 49
Земля - планета Солнечной системы 9995 46
Украина 7384 40
Германия - Федеративная Республика 12195 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2421 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2087 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2387 28
Швеция - Королевство 3547 28
Финляндия - Финляндская Республика 3499 25
Южная Корея - Республика 6344 24
Китай - Тайвань 3816 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 23
Казахстан - Республика 5083 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1022 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 22
Индия - Раджастхан - Раджастан 59 21
Канада 4741 21
Франция - Французская Республика 7626 21
Азия - Азиатский регион 5171 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 20
Россия - ЮФО - Республика Крым 796 20
Россия - СФО - Новосибирск 3818 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2446 20
Россия - ЮФО - Севастополь 501 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2674 18
Россия - ДФО - Амурская область 580 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2604 16
Израиль 2630 15
Норвегия - Королевство 1775 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43148 301
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15674 100
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3338 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43249 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14453 81
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21324 73
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8116 64
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 62
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6630 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25100 59
Абонентская база - Абонентская плата 5346 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5877 43
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5571 42
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5384 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4373 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4512 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11117 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8608 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3280 32
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 30
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5214 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10194 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1281 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6697 27
Энергетика - Energy - Energetically 4548 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1776 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9588 24
Кремний - Silicium - химический элемент 1461 24
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3550 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4086 22
Ergonomics - Эргономика 1508 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 22
Физика - Physics - область естествознания 2463 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5687 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5115 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7149 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2757 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4624 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 29
CNews - ZOOM.CNews 1763 22
Ведомости 634 14
Thomson Reuters - Рейтер 5796 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 838 10
X-Bit Labs 83 9
91Mobiles 1734 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 9
Economic Times 42 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1365 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 7
Inquirer 463 7
CNET Networks - CNET News 1642 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 6
Silicon 511 5
Нецифровая экономика - telegram-канал 33 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 5
Прайм - Агентство экономической информации 860 4
AP - Associated Press 1994 4
Phys.org 973 4
New Scientist 1447 4
The Register 1443 4
DigiTimes - Издание 1300 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 3
Telegraph 209 3
EurekAlert 270 3
Известия ИД 499 3
MacWorld 136 3
EE Times 158 3
Nature 796 3
WCCFTech - Издание 45 3
Bloomberg 1144 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Tom’s Hardware 210 3
Wikipedia - Википедия 444 2
Россия-1 - телеканал 22 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 2
Юность - радиостанция 33 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7580 68
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 13
IDC - International Data Corporation 4871 11
Gartner - Гартнер 3498 5
IBM Research 107 5
Cinebench 25 4
Gartner - AMR Research 48 4
Juniper Research 509 3
Strategy Analytics 283 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 60 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 97 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2445 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
ABI Research 233 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 64 2
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Piper Jaffray 101 1
Gartner - Dataquest 348 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
MForum Analytics 20 1
IHS iSuppli 397 1
Current Analysis 24 1
Harris Interactive 83 1
Jon Peddie Research 35 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
GSMA Intelligence 10 1
ZK Research 8 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 1
Frost & Sullivan 202 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 3
University of Oxford - Оксфордский университет 193 3
РАН - Российская академия наук 1821 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) 9 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 27 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 7 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 273 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 242 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 4 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Chilbolton Observatory 4 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11870 48
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 19
CeBIT 461 7
Intel Developer Forum - IDF 274 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 3
Связь-Экспокомм 94 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
День молодёжи - 27 июня 707 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MacWorld Expo 35 2
Siemens Westinghouse 6 2
Земля из космоса 50 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 1
CNews FORUM Кейсы 149 1
PC Expo 36 1
CNews AWARDS - награда 435 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 7 1
Международный женский день - 8 марта 283 1
Qualcomm Technology Day 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240186, в очереди разбора - 851251.
Создано именных указателей - 122017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще