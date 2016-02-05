Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон Рефарминг Refarming

В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного аукциона на радиочастоты льные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон», «Т2 Мобайл», «Твои мобильные технологии», «Р-ТелеКом», «ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000», «Вайнах Телеком». График проведения второго электронного аукциона на радиочастоты: 9 февраля 2016 года – первый лот; 11 февраля 2016 года – 2-41 лоты; 17 февраля 2016 года – 42-82 лоты. Все аукционы начинаются в 10:00 и длятся в режиме нон-стоп до окончания торг

Роскомнадзор: прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 МГц открывается 1 декабря ет на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги проводятся Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи России от 15 сентября 2015 г. № 347. Результаты первого электронного аукциона - на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц - были подведены 6 октября 2015 г. Итоговая совокупная стоимость всех лотов аукциона в 6 раз превысила начальную.

Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку в 1 млрд руб. Третьи сутки продолжаются торги по семи лотам первого электронного аукциона на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц, организованного Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи №159 от 13 мая 2015 г. Совокупная стоимость всех выставленных на торги десяти лотов по состоян

Минкомсвязь предлагает признать весь радиочастотный спектр ограниченным ресурсом потребностей операторов. ГКРЧ дала поручение рабочей группе представить на рассмотрение сформированный план на очередном заседании ГКРЧ. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Данное предложение направлено на повышение эффективности управления спектром и прозрачности процедур принятия решений в этой области. Ране

Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время ведется согласование предложенного радиочастотного ресурса с

"Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей в квартал, кроме того, с нового года в соответствии с новой методикой была введена разовая плата за получение частот. 1 декабря вышел приказ "Роскомнадзора" о назначении платы за выданные на то

В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ Наум Мардер заявил CNews, что новая методика является первым шагом в направлении введения платы за радиочастотный спектр, и ее отдельные параметры могут быть пересмотрены. Размер разовой платы

Индусы выгоняют россиян из очереди за частотами ре, но теперь, благодаря финансовым возможностям своего владельца, она сможет достаточно быстро собрать требуемую для оплаты стоимости лицензии сумму. ByCell могут `выдавить` из очереди за индийскими частотами В индийском правительстве рассматриваются и другие варианты уменьшения числа претендующих на получение лицензий компаний. Как пишет издание IndianExpress, не исключено увеличение мини

Google готов предложить правительству США $4,6 млрд. за радиочастоты ельству $4,6 млрд. за предоставление компании радиочастот. Единственным условием, при котором Google будет заинтересован в подобной сделке, является разрешение от правительства отдавать приобретенные радиочастоты в лизинг другим компаниям, сообщает РБК. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт отметил, что расширение участия на рынке беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближ

«Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке Дочерняя компания группы «Голден Телеком» - «СЦС Совинтел» - исключена из конкурса на получение частот для GSM на Дальнем Востоке, сообщается в материалах Мининформсвязи по итогам заседания 4 июля 2007 г. конкурсной комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытых конкурса

МТС: в Москве "нелегкое положение" с частотами для сетей 3G рно одновременно, а вопрос начала предоставления услуг будет зависеть от ситуации по расчистке частот в каждом отдельном случае, сообщает РБК. При этом он напомнил, что в Москве «нелегкое положение с частотами», в связи с этим «сложно утверждать», что Москва для МТС станет первым городом, где данная технология будет запущена в коммерческую эксплуатацию. По мнению главы МТС, основным приорит

Cisco поможет распределять радиочастотный спектр на предприятии волны генерируются не только передатчиками, но и множеством других современных устройств, к числу которых относятся беспроводные телефоны, микроволновые печи и даже лампы дневного света. В результате частотный диапазон оказывается перегруженным, сокращаются зоны покрытия и снижается качество услуг. Поскольку радиоволны невидимы для человеческого глаза, оптимизация расположения точек беспров

FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для дополнительных беспроводных услуг доступа в интернет. Частоты в диапазоне 90 МГц были выставлены в среду. Комиссия провела два раунда; сегодня (ночью по москов

Сотовики расплатятся за радиочастоты чтобы размер выплат за частоты не превышал 1% от выручки операторов. «Введение регулярной платы за радиочастотный спектр является абсолютно правильной мерой, так как это один из природных ресу

Правительство определит порядок оплаты радиочастот только с 1 января 2006 г. Такая отсрочка, по ее словам, дается компаниям для того, чтобы у них было время внести данные расходы в свой бизнес-план. Представитель Мининформсвязи уточнила, что плата за радиочастотный спектр будет разделена на две части: разовая оплата при получении разрешения на использование радиочастотного спектра и ежегодная оплата. При этом директор департамента отметила,

Белоруссия сделает свои радиочастоты платными нсвязи практически не имеет свободного частотного ресурса, чтобы можно было, например, обеспечить работу в Белоруссии третьего оператора мобильной связи", – уточнил г-н Гончаренко. Он подчеркнул, что радиочастоты являются "государственным ресурсом, а не собственностью Минсвязи". Именно поэтому, отметил министр, связисты внесли в проект закона положение, согласно которому для всех без исключ

Петербургские сотовые дилеры обвиняют радиочастотные центры в сговоре с Госсвязьнадзором ду увенчалось победой торговцев в апреле прошлого года, и Госсвязьнадзору запретили выдавать разрешения. Однако он не сдался. Из его региональных отделений были выделены новые структуры в форме ГУП - радиочастотные центры. Начиная с января текущего года старый порядок оформления разрешений был возобновлен, только на этот раз их стали выдавать радиочастотные центры. Стоимость разрешен

Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц 23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4

SMDI представила радиочастотные чипы для беспроводной связи ые на арсенид-галливеых (GaAs) гетеропереходных биполярных транзисторах (HBT) позволят разработчикам сотовых (в том числе 3G) и компьютерных устройств добиться большей линейности излучаемого сигнала. Радиочастотные чипы (RFIC) выпускаются для диапазонов 850 МГц, 1950 МГц и 2150 МГц. Чипы RFICS уже поступили в продажу по цене $10.95 в количествах от 50000 штук.