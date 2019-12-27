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Кредитование PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Задолженность

Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность


27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии

ной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера. К оплате доступны судебные
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договор
04.04.2018 Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Т
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии

ь могут проверить, есть ли у них неоплаченные счета от «Мосэнергосбыта», а также внести показания счётчика, в том числе трёхтарифного. Об этом CNews сообщили в «Яндекс.Деньгах». Чтобы посмотреть свою задолженность, не нужно регистрироваться: достаточно открыть на сайте «Яндекс.Денег» страницу «Мосэнергосбыта», выбрать регион — Москву или область — и ввести абонентский номер из квитанции. Се
29.05.2015 На портале госуслуг запущена оплата налоговой задолженности

ом на ЕПГУ оплата доступна в личном кабинете в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии — в услуге «Налоговая задолженность». Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок опл
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

сти свой ИНН в учетный комплекс банка. Сделать это возможно, обратившись в любое отделение кредитной организации. Узнать о наличии долга по налогам и осуществить платеж можно в меню «Оплата услуг» / «Проверить и оплатить задолженности» / «Мои реквизиты», где необходимо выбрать ИНН. Для оплаты налогов не требуется заполнения налоговых реквизитов платежа — вся информация о задолженностях клие
02.09.2013 В «Евросети» можно бесплатно проверить задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД

бщили о запуске нового сервиса по проверке задолженностей по коммунальным услугам и по наличию штрафов ГИБДД. Впервые в федеральной розничной сети «Евросеть» появилась возможность бесплатно проверять задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД независимо от географии потребителя. К примеру, клиент в Москве может узнать долг по коммунальным услугам за квартиру, находящуюся в Казани, Нижнем
13.06.2012 Жители Ульяновской области получили возможность проверять задолженность по ЖКХ на региональном портале госуслуг

ис «Плати дома», сообщается на сайте Министерства информационных технологий Ульяновской области. Как пояснила министр информационных технологий Ульяновской области Светлана Опенышева, чтобы проверить задолженность по ЖКХ и другим услугам, достаточно ввести номер лицевого счета (указанный на квитанции об оплате или карточке, выданной в компании «РИЦ»), фамилию, имя, отчество владельца кварти
28.05.2012 Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет

По состоянию на 28 мая 2012 г. 359 965 налогоплательщиков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 243 590 058,28 руб. В настоящее время сервис онлайн-оплаты налоговой задолженности через сайт налоговой службы доступен клиентам 8 банков: «Сбербанк», «Киви Банк»,

12.05.2012 Сервисом «Узнай свою задолженность» за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. налогоплательщиков Рязанской области

логоплательщиков, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общее количество визитов на сайт увеличилось в 2,5 раза и составило около 436 тыс. Интернет-сервисом «Узнай свою задолженность», который является самым популярным у жителей Рязанской области, за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. граждан, удвоив аналогичный показатель 2011 г. С
04.04.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб.

В 2011 г. у налогоплательщиков-физических лиц появилась возможность оплачивать задолженность по имущественным налогам через интернет с помощью банковских платежных систем.

30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб.

Согласно данным «Промсвязьбанка», с помощью новой услуги оплаты счетов Федеральной налоговой службы России клиенты банка оплатили налоговую задолженность через интернет-банк PSB-Retail на сумму свыше 10 млн руб. Сервис дистанционной оплаты налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail действует для клиентов — физ
06.02.2012 С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек

о состоянию на начало февраля 211 931 налогоплательщик оплатил с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 157 167 417 руб. Начиная с 14 июня 2011 г., когда было подписано
31.01.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб.

состоянию на конец января 200 954 клиента этих банков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму - 150 035 224,95 руб. Так, начиная с 14 июня 2011 г., когда было
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн

т интернет-сервисы, представленные на сайте службы. Один из самых популярных сервисов – «Узнай свою задолженность» - еженедельно к нему обращаются до 500 тыс. пользователей. С момента создания

19.12.2011 Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact

С 16 декабря 2011 г. клиенты «ОТП-Банка» могут погасить задолженность по потребительскому кредиту (на приобретение товаров) и пополнить счет банковской карты в 10 тыс. пунктах приема платежей системы Contact, расположенных на территории России и бли
12.12.2011 Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов

4 июня текущего года, когда было подписано соглашение о взаимодействии интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России и интернет-сервиса «Сбербанк России» «Сбербанк-Онл@йн» по оплате на
08.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать задолженность перед бюджетом Российской Федерации через сайт ФНС России, начиная с 7 декабря. Соответствующее соглашение об информационном взаимодействии ФНС России и «Промсвязьбанка» было подп
06.12.2011 Сервисом «Узнай свою задолженность» воспользовались почти 700 тыс. налогоплательщиков Ростовской области

ых киосках в МФЦ размещены десять наиболее востребованных интернет-сервисов ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН», «Обращение в УФНС (ИФНС)», «Адрес Вашей инспекции» и другие
28.11.2011 Оплатить задолженность перед ФССП России можно с помощью QIWI

г», затем - «Штрафы. Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» в любом из более 120 тыс. «QIWI Терминалов» и указать номер исполнительного производства. Далее можно внести необходимую сумму и оплатить задолженность, сэкономив тем самым время на посещение офисов. В настоящее время благодаря масштабной интеграции по информационному взаимодействию между ФССП России и QIWI этот сервис внедрен на
11.03.2011 Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi

2011 г. клиенты коллекторского агентства «Русская Долговая Корпорация» смогут погашать просроченную задолженность по потребительским кредитам на любом из 110 000 платежных терминалов Qiwi. Для

20.12.2010 «Мегалайт-Авто» на 10% сократил дебиторскую задолженность с помощью «1С:Предприятия 8»

менеджеров и обеспечить покупателей актуальной информацией о наличии и стоимости товара с помощью автоматической выгрузки этих данных на сайт. Для руководства компании было важно снизить дебиторскую задолженность и сократить время отгрузки товара покупателям, говорится в сообщении БИТ. В итоге было принято решение создать новую информационную систему на современной и многофункциональной пл
07.08.2007 Дебиторская задолженность СЗТ составила 2,216 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность ОАО «Северо-Западный Телеком» (SPTL) на 1 июля 2007 года составила 2,216 млрд. руб. 68% задолженности составляет задолженность за услуги связи (из них 41% - физлица и 32% -
14.08.2006 Министерство финансов частично погасило задолженность "ЦентрТелекому"

поступили денежные средства по исполнительным листам в размере 644,46 млн. руб. по Московскому филиалу и 30,78 млн. руб. по Калужскому филиалу компании. В результате осуществления выплат, дебиторская задолженность по оплате услуг связи льготным категориям граждан в целом «ЦентрТелекому» снизилась на 42%. В настоящее время задолженность органов социальной защиты перед компанией «Центр
11.08.2006 Общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2.5 млрд. рублей

По состоянию на 1 июля 2006 г. общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2 532 млн. руб. Основную долю в общей дебиторской задолженности занимает задолженность за услуги связи – 73% или 1 846 млн. руб. В структуре задолженности за

28.06.2005 Государство урегулирует задолженность перед "Связьинвестом"

 руб., как ожидается, будет урегулирована до конца 2005 г. Об этом РБК сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман. «Мы рассчитываем в этом году урегулировать старую задолженность, надеемся, что новая не появится, хотя это может быть», — сказал он.  Министр сообщил, что из суммарного долга государства перед компанией в размере 9 млрд. руб., 1,5 млрд. р

Публикаций - 980, упоминаний - 1017

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8184 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 100
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 98
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 72
7269 69
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 69
1С-ИЖТИСИ 31 67
АФК Система ПАО 1747 49
Ростелеком - Связьинвест 1704 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 715 37
Питерская группа связистов 428 30
SAP SE 4982 29
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 27
СМАРТС ГК 519 27
Yandex - Яндекс 5980 24
Рустелеком ТК 285 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2887 23
IBM - International Business Machines Corp 9260 22
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 21
Альфа-Групп - Altimo 382 21
Microsoft Corporation 23765 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2917 20
Telia Company - TeliaSonera 1023 20
Oracle Corporation 6396 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 20
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1196 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2584 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 369 17
Apple Inc 11389 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1153 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 15
1С-Рарус 821 15
VK - Mail.ru Group 3241 14
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 14
Telenor - Теленор 736 14
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 13
Google LLC 11130 13
TOT Money - агрегатор мобильного контента 37 13
Цифра ГК 2190 12
Deutsche Telekom 910 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 102
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 43
Альфа-Групп 668 30
ПСБ - Промсвязьбанк 750 29
Евросеть 1402 28
ГПБ - Газпромбанк 966 26
Почта России ПАО 2047 26
Альфа-Банк 1626 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 23
Связной ГК 1351 21
Qiwi 938 21
Россети Ленэнерго 2395 19
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 931 14
Visa International 1888 14
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 12
СБ Банк - Судостроительный банк 58 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 11
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 10
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 10
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 10
Solvers 22 9
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 9
Газпром ПАО 1188 9
Citi - Citibank - Ситибанк 305 9
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 50 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 9
QIWI Банк - Киви Банк 86 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 8
ПромСвязьКапитал 79 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 120
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 887 102
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 79
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 75
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 64
Судебная власть - Judicial power 2143 60
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 40
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1215 38
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Президент Российской Федерации 3824 28
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ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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