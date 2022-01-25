Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64815
ИКТ 5855
Организации 3893
Ведомства 1385
Ассоциации 450
Технологии 2304
Системы 13878
Персоны 23468
География 1140
Статьи 766
Пресса 667
ИАА 468
НИИ, ВУЗы и библиотеки 860
Мероприятия 692

Кибербезопасность
Управление ИТ-рисками
Информационная безопасность и киберриски
Страхование киберрисков
Киберстрахование



25.01.2022 Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки 1
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» 1
18.06.2021 CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли 1
31.05.2021 Как объединить полторы сотни архивных систем в одну: опыт «Открытия» 1
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей 1
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
21.10.2020 Николай Литошин, «Элефус» - В России не приходится говорить о серьезной защищенности медучреждений 1
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» - Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР 1
29.04.2020 M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 2
17.06.2019 Профилактика – лучше лечения: новые тенденции в сфере кибербезопасности 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
29.05.2018 InfoWatch обновила Person Monitor до версии 7 1
16.03.2018 «Код безопасности»: 2/3 компаний опасаются ущерба от своего админа виртуальной инфраструктуры 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
14.09.2017 «АльфаСтрахование» обеспечила страховое покрытие киберрисков на 100 млн евро 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
20.10.2015 Setec начал производить оборудование для корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
21.04.2015 FleishmanHillard запускает глобальную практику «Информационная безопасность и киберриски» 1
23.01.2015 Утечки данных заставят вложиться в ИБ 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
12.11.2014 Более трети организаций не владеют актуальной информацией о рисках в сфере ИБ 1
11.04.2014 Торговые сети концентрируются на борьбе с мошенничеством 1
19.11.2013 «Лаборатория Касперского»: Любая атака на КВО чревата ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней 1
19.11.2013 «Лаборатория Касперского»: Финансовые организации всегда в первых рядах по обеспечению надежной защиты 1
13.11.2013 RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности 1
08.11.2013 Репутационный вред от киберпреступлений вдвое превышает финансовые потери банков 1
31.10.2013 Дефицит талантливых специалистов не позволяет компаниям развернуть борьбу против хакеров на должном уровне 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 2
25.07.2013 Мировая мобилизация: стадия разумного риска 1
23.05.2013 Современные угрозы: эра усложнения 1
23.05.2013 Усложнение ИТ-инфраструктуры: риски ИБ растут 1
10.12.2012 SafeLine будет продвигать в России решения FireMon по управлению сетевой безопасностью 1
01.11.2012 В 63% организаций отсутствует архитектура системы безопасности 1
21.09.2012 HP анонсировала новые «умные» средства информационной защиты 1
17.07.2012 Президент "Информзащиты": ИБ не отстает от развития информационных технологий 1
06.03.2012 Symantec готовит к выпуску новую версию системы управления рисками Control Compliance Suite 11 3

Публикаций - 66, упоминаний - 85

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21088 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 8
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 5
Cisco Systems 4645 4
IBM - International Business Machines Corp 8707 4
Fortinet 311 4
Информзащита 617 3
Red Hat 1127 3
ESG - Enterprise Strategy Group 130 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 2
SAP SE 4372 2
Intel Corporation 10799 2
InfoWatch - Инфовотч 825 2
Softline - Софтлайн 1775 2
HP Inc. 5106 2
Oracle Corporation 5813 2
Directum - Директум 810 2
Инфосистемы Джет 850 2
Naumen - Наумен 437 2
Perimetrix 273 2
Россервис 51 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 140 2
Базальт СПО 220 2
SUSE 311 2
ALT Linux - Альт Линукс 145 2
Samsung Electronics 8966 1
VMware 1979 1
Dell EMC 4481 1
Huawei 3003 1
Apple Inc 10168 1
Meta - Facebook 4146 1
Accenture - Аксенчер 782 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 764 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1343 1
5050 1
Check Point Software Technologies 682 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 1
SAS Institute 789 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 2
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 1
ГПБ - Газпромбанк 804 1
Альфа-Банк 1328 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1337 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Интер РАО ПАО 268 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 1
Coca-Cola Company 233 1
Май - Российская торговая компания 65 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 1
РВК - Российская венчурная компания 512 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1957 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 1
Открытие ФК 571 1
Daimler AG 173 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 882 1
LinkedIn 550 1
Роснефть НК 419 1
Газпром нефть 403 1
АльфаСтрахование СГ 230 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 1
Абсолют Банк 106 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 106 1
Национальный банк Траст 111 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2801 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7441 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2207 3
Федеральное казначейство России 923 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2050 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 934 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 68 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2358 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4865 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 23
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 461 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3536 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2710 4
Big Data - Большие данные 1581 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 849 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2106 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1286 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1248 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 241 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13962 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1129 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2506 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 77 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 300 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 249 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2574 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 65 2
Kubernetes 368 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 748 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1035 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 154 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4698 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 205 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3389 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 669 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1081 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 647 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2741 1
Google Android 11577 4
Apple iOS 6251 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 729 2
Linux OS 7269 2
Microsoft Windows 10 10127 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2518 2
Microsoft SQL Server 1264 2
Microsoft Exchange 1002 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 74 2
Linux - Debian GNU 318 2
SQL - Язык программирования 556 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 167 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5832 1
Apple iPad 3544 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 1
Microsoft Office 3015 1
Java - Язык программирования 2443 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 588 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
Microsoft Outlook 1209 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 1
Red Hat OpenShift 85 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 142 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 81 1
InfoTeCS - ViPNet Client 65 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 677 1
ЭОС Дело СЭД 829 1
Microsoft Security Essentials - MSE 92 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 71 1
Siemens MindSphere 26 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP 42 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 48 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
Microsoft Windows Server 2008 223 1
Apple macOS X - Rhapsody 1432 1
Adobe Acrobat Reader 279 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 906 1
SAP NetWeaver 108 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 30 1
Самодаев Николай 8 4
Зенкин Денис 262 2
Родионов Михаил 43 2
Керценбаум Кирилл 20 2
Сизоненко Григорий 27 2
Смирнов Алексей 159 2
Новодворский Алексей 102 2
Меднов Сергей 121 2
Духвалов Андрей 19 2
Прянишников Николай 285 1
Чапчаев Андрей 43 1
Федоров Дмитрий 18 1
Назипов Дмитрий 80 1
Гуревич Дмитрий 14 1
Иванников Дмитрий 41 1
Бакшинский Олег 6 1
Акимов Евгений 31 1
Заречнев Сергей 5 1
Мелехин Иван 18 1
Попова Мария 139 1
Коновалов Борис 14 1
Костерева Катерина 13 1
Тимошенко Андрей 10 1
Акимов Максим 169 1
Орловский Виктор 271 1
Натрусов Артем 134 1
Шадаев Максут 425 1
Никифоров Николай 1136 1
Кирюшин Сергей 66 1
Дудко Дмитрий 11 1
Иванов Антон 46 1
Мацоцкий Сергей 171 1
Юнов Константин 35 1
Козырев Алексей 274 1
Смирнов Евгений 28 1
Будин Алексей 21 1
Скачков Юрий 50 1
Кравченко Константин 75 1
Тарновский Александр 3 1
Касперская Наталья 242 1
Россия - Российская федерация - РФ 85225 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12056 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34501 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27319 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3975 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11653 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11043 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11651 4
Европа 7355 4
Индия - Республика 4106 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 650 2
Россия - СФО - Новосибирск 2950 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Ближний Восток 2496 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 2
Европа Восточная 2821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1622 2
Украина 5539 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 258 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 1
Россия - Западная Сибирь 184 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 399 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 55 1
США - Северная Каролина 231 1
Казахстан - Республика 4151 1
Беларусь - Белоруссия 3217 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 1
Азия - Азиатский регион 3174 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 993 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 1
Грузия 1032 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Иран - Исламская Республика Иран 924 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Америка Латинская 1380 1
Канада 3060 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2756 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4475 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 346 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 425 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Человеческий фактор 244 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1861 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 239 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1131 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 631 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1289 1
Открытые системы ИД 112 8
The Economist 40 2
Forbes - Форбс 563 1
ComputerWorld 136 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
Gartner 3201 11
IDC - International Data Corporation 4539 1
Juniper Research 421 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Forrester Research 788 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
Security Compute Rating 5 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 1
Comparitech 5 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Harris Interactive 78 1
Constella Intelligence 1 1
ИТ-тренды 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1072 1
РАН - Российская академия наук 990 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 3
CNews AWARDS - награда 334 2
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022