Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кибербезопасность
Управление ИТ-рисками
Информационная безопасность и киберриски
Страхование киберрисков
Киберстрахование
Публикаций - 66, упоминаний - 85
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
|Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
|Самодаев Николай 8 4
|Зенкин Денис 262 2
|Родионов Михаил 43 2
|Керценбаум Кирилл 20 2
|Сизоненко Григорий 27 2
|Смирнов Алексей 159 2
|Новодворский Алексей 102 2
|Меднов Сергей 121 2
|Духвалов Андрей 19 2
|Прянишников Николай 285 1
|Чапчаев Андрей 43 1
|Федоров Дмитрий 18 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Гуревич Дмитрий 14 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Бакшинский Олег 6 1
|Акимов Евгений 31 1
|Заречнев Сергей 5 1
|Мелехин Иван 18 1
|Попова Мария 139 1
|Коновалов Борис 14 1
|Костерева Катерина 13 1
|Тимошенко Андрей 10 1
|Акимов Максим 169 1
|Орловский Виктор 271 1
|Натрусов Артем 134 1
|Шадаев Максут 425 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Иванов Антон 46 1
|Мацоцкий Сергей 171 1
|Юнов Константин 35 1
|Козырев Алексей 274 1
|Смирнов Евгений 28 1
|Будин Алексей 21 1
|Скачков Юрий 50 1
|Кравченко Константин 75 1
|Тарновский Александр 3 1
|Касперская Наталья 242 1
|Открытые системы ИД 112 8
|The Economist 40 2
|Forbes - Форбс 563 1
|ComputerWorld 136 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1072 1
|РАН - Российская академия наук 990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru