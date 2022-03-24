Индексная книга CNews*
Аудит
Публикаций - 1858, упоминаний - 2204
Аудит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 21
|Рахметов Руслан 42 4
|Мельникова Анастасия 236 3
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Гришин Дмитрий 190 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 2
|Абрамов Сергей 71 2
|Афанасьев Денис 49 2
|Горелкин Антон 53 2
|Чижикова Анна 3 2
|Корнюхин Сергей 1 1
|Алаудинов Дмитрий 1 1
|Шимоторов Сергей 1 1
|Торопов Дмитрий 4 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Лебедев Дмитрий 8 1
|Садовенко Илья 64 1
|Бычков Николай 8 1
|Ложкин Сергей 27 1
|Кабаков Ярослав 29 1
|Луцив Данила 6 1
|Бондаренко Игорь 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.