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Аудит



24.03.2022 В NASA нашли проблемы с защитой данных, которые будут устранены только через 2 года
13.12.2021 «Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера
10.03.2021 «Лаборатория Касперского» провела аудит информационной безопасности ПО сервиса «Делимобиль»
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management
29.09.2020 Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет»
18.07.2019 ГК «Корус Консалтинг» провела аудит безопасности в Itella
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode
13.12.2017 «Информзащита» провела аудит информационной безопасности в «Зетта Страхование»
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2
22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013
20.12.2016 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
28.09.2016 «ДоксВижн» провела аудит быстродействия СЭД в «Стройгазмонтаже»
01.09.2016 «Техносерв» провел аудит информационной безопасности для «МРСК Юга»
28.06.2016 «МойОфис» проходит аудит безопасности у экспертов Digital Security
17.06.2016 Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011
14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
10.12.2015 «Мультикарта» подтвердила соответствие стандарту PCI DSS
01.12.2015 «Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008
23.10.2015 «Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007
22.09.2015 «Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит
16.09.2015 Digital Design представила решение для проведения внутреннего аудита и контроля
19.08.2015 Аудиторы Deiteriy подтвердили соответствие «Многопрофильной Процессинговой Компании» стандарту PCI DSS
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
03.04.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012 в «inФОРМАТ»
25.03.2015 Разработчик приложения «Центральная касса» прошел аудит на соответствие PCI DSS
28.01.2015 «Связной Банк» прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности PCI DSS
27.11.2014 «Информзащита» провела аудит защищенности обновленного интернет-банка «Ренессанс Кредит»
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
16.09.2014 Виталий Штыркин назначен директором по бизнес-трансформации и аудиту Orange Business Services

Публикаций - 1858, упоминаний - 2204

Аудит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 60
Информзащита 678 51
IBM - International Business Machines Corp 9167 45
Softline - Софтлайн 2032 33
Крок - Croc 1683 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 25
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 23
Yandex - Яндекс 5551 23
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 16
Элемент ГК - Elementec 25 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 14
Amazon Inc - Amazon.com 2777 14
ФОРС - Центр разработки 551 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 11
Huawei 3459 11
Apple Inc 11103 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 8
KPMG 244 8
Telegram Group 999 6
Монолит-Инфо 102 6
Red Hat 1224 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
Ланит - Онланта - Onlanta 88 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 4
Центел - Центральный телеграф 408 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 4
BT Group - British Telecommunications 615 4
1С-Битрикс - Bitrix 497 4
Dr.Web - Доктор Веб 1208 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 3
Lexmark Int 285 3
Samsung Electronics 9667 3
PayPal 644 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 22
Почта России ПАО 1973 19
РЖД - Российские железные дороги 1598 15
Альфа-Банк 1579 15
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 9
Газпром ПАО 1144 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 5
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Сургутнефтегаз - СНГ 223 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 5
Самолёт ГК 1649 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
Виктория - Сеть супермаркетов 171 3
Sony Pictures Entertainment 138 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 2
Enron - Enrongate 121 2
Societe Generale Group 72 2
Mary Kay - Мэри Кэй 90 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Силовые машины 70 1
IKEA - ИКЕА 145 1
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 8 1
Ренессанс Страхование 119 1
СДС Холдинг - Азот КАО 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Мегаполис ТК 199 1
LEGO 219 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 172
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 103
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 72
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 49
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 7
Таможня - Таможенная служба 1022 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 5
Верховный суд Российской Федерации 777 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 3
Администрация Президента РФ 976 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 26 1
Президент Украины 118 1
Конституционный суд РФ 102 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 1
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 101
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 101
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 79
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 65
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 265 58
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 52
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 47
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 33
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 31
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 30
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 24
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 24
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 21
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Linux OS 8153 24
Google Android 12432 24
Microsoft SQL Server 1466 16
Microsoft Windows 2528 13
Microsoft Office 3405 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 7
Oracle Java - язык программирования 2751 7
IBM Tivoli 278 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 6
1С:Бухгалтерия 846 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 5
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 4
Новые облачные технологии - МойОфис 464 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Apple macOS 1693 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 3
Nokia Symbian OS 1399 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 3
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Huawei P30 - Серия смартфонов 171 3
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Superjob 275 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 2
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Путин Владимир 2696 21
Рахметов Руслан 42 4
Мельникова Анастасия 236 3
Чернышенко Дмитрий 412 3
Гришин Дмитрий 190 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 2
Абрамов Сергей 71 2
Афанасьев Денис 49 2
Горелкин Антон 53 2
Чижикова Анна 3 2
Корнюхин Сергей 1 1
Алаудинов Дмитрий 1 1
Шимоторов Сергей 1 1
Торопов Дмитрий 4 1
Мишустин Михаил 466 1
Лебедев Дмитрий 8 1
Садовенко Илья 64 1
Бычков Николай 8 1
Ложкин Сергей 27 1
Кабаков Ярослав 29 1
Луцив Данила 6 1
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Россия - ПФО - Казань 2333 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 15
Казахстан - Республика 4750 14
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Россия - СФО - Новосибирск 3663 12
Армения - Республика 1352 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 10
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
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