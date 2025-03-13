Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

VK ID прошел международный аудит по информационной безопасности

VK ID прошел проверку на соответствие международному стандарту информационной безопасности и получил сертификат ISO/IEC 27001:2022. Он подтверждает, что данные пользователей VK ID защищены, а практики информационной безопасности соответствуют мировым стандартам. Об этом CNews сообщили представители VK.

Аудит проводили эксперты компании TÜV AUSTRIA Standards & Compliance. Они оценивали политики и процедуры сервиса, принципы криптографической защиты, процессы мониторинга уязвимостей и управления данными, циклы безопасной разработки приложений и другие аспекты — всего более 120 параметров.

Сертификат ISO/IEC 27001:2022 доказывает, что система управления информационной безопасностью VK ID позволяет быстро реагировать на угрозы, предотвращать утечки данных и поддерживать бесперебойную работу сервиса в случае инцидентов.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще