«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти

Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что текущий кризис спровоцировал волну спроса на ИТ-аудит, который в первом полугодии 2026 г. может оказаться на 50-60% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИТ-аудит – это процесс, направленный на всестороннюю оценку и оптимизацию ИТ-инфраструктуры организации, которая включает в себя «железо» (персональные компьютеры, серверы, маршрутизаторы, роутеры), сетевую инфраструктуру, центры обработки данных (ЦОД), облачную инфраструктуру, программное обеспечение и так далее.

Текущий кризис на рынке оперативной памяти вызванный повсеместным ИИ-бумом и фокусом многих компаний производителей на дата центрах, отмечают в «Кросс технолоджис», отражается в первую очередь на «железе», так как производство компьютеров и серверов становится гораздо дороже. При чем дефицит сказывается на стоимости не только оперативной памяти, но и других компонентов: многие крупные производители железа начали пересматривать свою ценовую политику. В свою очередь представители бизнеса и наши клиенты начали оперативно организовывать ИТ-аудиты, чтобы оценить, какие части инфраструктуры требуют модернизации, какой запас прочности есть у «железа», какая часть инфраструктуры может быть выведена в облака – подключение к провайдерам в текущем кризисе может оказаться выгоднее, чем модификация и расширение собственной инфраструктуры.

Кризис оперативной памяти в первую очередь касается компаний, обладающих разветвленной ИТ-инфраструктурой с большим количеством элементов. К ним относятся отрасль финансов, ИТ, электронная коммерция, промышленность. На организации из этих сфер, по оценке специалистов «Кросс технолоджис», может прийтись до 80% спроса на ИТ-аудит в первой половине 2026 г.

«В сложившейся ситуации крайне важно вовремя отреагировать, оценить, в каком состоянии находится имеющаяся инфраструктура, что точно требует модификации, что можно оптимизировать, что можно отдать на аутсорс. ИТ-бюджеты растут на уровне инфляции, а значит реальных возможностей на фоне роста цен на оборудование становится меньше. На фоне сложно прогнозируемых сроков существования дефицита железа важно подготовиться и оценить объемы инвестиций, которые на текущий момент целесообразно вложить с учетом жизненного цикла и сроков эксплуатации железа, а в каких направлениях стоит оптимизировать затраты и подождать стабилизации ситуации на рынке», – сказал Ильдар Галиев, руководитель направления «Развитие услуг» компании «Кросс технолоджис».