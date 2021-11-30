Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Задолженность
Публикаций - 261, упоминаний - 278
PTI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 14 1
|IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 3
|U.S. Congress Legislation - Конгресс США 477 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 3
|IDG - International Data Group 94 2
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|Times 445 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru