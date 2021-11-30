Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71964
ИКТ 6664
Организации 4667
Ведомства 1374
Ассоциации 527
Технологии 2591
Системы 15152
Персоны 24688
География 1314
Статьи 877
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1048
Мероприятия 755

PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Задолженность



30.11.2021 Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года 1
02.07.2021 «Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей 2
24.12.2020 «Сбер» начал использовать слот-филлинг в голосовом боте розничного контакт-центра 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
27.10.2020 Как взыскать долги «на основе данных» 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 2
13.10.2020 Банк «Русский Стандарт» выпустил обновление мобильного приложения RSB Mobile 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
06.10.2020 ВТБ запустил страхование кредитных карт 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
23.09.2020 CNews изучил представленные на выставке MAPIC Russia ИТ-решения для управления коммерческой недвижимостью 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
03.09.2020 «Корус Консалтинг» создал B2B-портал для дистрибьюторов компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» 1
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
28.07.2020 Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов «Петролеум трейдинг» на блокчейне 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
07.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
06.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
25.05.2020 «Связной» запустил платежный онлайн-сервис 2
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
19.05.2020 Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо» 1
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
23.04.2020 Mail.ru объявила о бурном росте своих сервисов из-за пандемии 1
02.04.2020 ВТБ запустил чат-бота для онлайн-консультаций 1
27.02.2020 В России заблокировали счета Google 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1

Публикаций - 261, упоминаний - 278

PTI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 2042 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 2
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 24 2
Lenovo Intelligent Devices Group 9 2
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 2
GFI Software 202 1
Руссобит-М 245 1
Selex 25 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 14 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 477 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 786 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2581 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 685 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 45 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8279 2
Сервер - Серверные платформы 6526 2
Виртуализация 1210 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1841 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21397 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3054 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1976 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7868 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6079 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4255 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4170 1
Smart Office 6 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 5
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 206 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 2
Google Chromebook - Серия ноутбуков 106 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 21 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 447 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 170 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 97 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 2
Мизрахи Ирина 1 1
Индия - Республика 4205 8
Россия - Российская федерация - РФ 104703 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 580 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12907 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45011 3
Израиль 1732 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32782 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 283 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11287 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2733 2
Китай - Хубэй - Ухань 46 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12400 1
Канада 3163 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11477 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1539 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 828 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1934 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 3
IDG - International Data Group 94 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Times 445 1
Китайский Новый год - Праздник весны 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022