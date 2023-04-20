Digital Workspace Концепция цифрового рабочего пространства Цифровой офис
Юрий Хомутский, Модератор конференции, директор проектов, CNews "Что тормозит цифровизацию", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
Леонид Клычев, Руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix "Цифровизация офисного пространства системного интегратора: обзор проектов и инициатив", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
Digital Workspace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
|Емелин Дмитрий 16 8
|Юртаев Герман 16 3
|Собянин Сергей 235 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
|Бобровников Борис 100 2
|Прямов Григорий 1 1
|Нагаев Олег 30 1
|Куканов Алексей 13 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Шклярук Мария 15 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Богданов Александр 18 1
|Ермолин Константин 6 1
|Галаган Дмитрий 2 1
|Воропаева Екатерина 20 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Васильченко Юрий 10 1
|Павлов Вадим 8 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Клейн Константин 8 1
|Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
|Емельченков Сергей 103 1
|Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 1
|Стефан Валуйский 1 1
|Ковардакова Ольга 3 1
|Турчак Евгений 23 1
|Горбатько Александр 96 1
|Халматов Максим 49 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Урьяс Вадим 83 1
|Михалев Евгений 58 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|Муравьев Владимир 30 1
|Панферов Алексей 22 1
|Карпов Иван 48 1
|Сергеев Сергей 92 1
|Алифанов Кирилл 63 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|Forrester Research 812 1
|CNews Инновация года - награда 69 1
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