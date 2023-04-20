Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Digital Workspace Концепция цифрового рабочего пространства Цифровой офис


 

Юрий Хомутский, Модератор конференции, директор проектов, CNews "Что тормозит цифровизацию", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  

 

Леонид Клычев, Руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix "Цифровизация офисного пространства системного интегратора: обзор проектов и инициатив", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  


20.04.2023 Современный цифровой офис: новации 2023 1
22.11.2022 Современный цифровой офис: новации 2022 1
09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое 1
06.10.2022 beeline cloud помог вышедшей из глобальной группы компании импортозаместить всю ИТ-инфраструктуру 1
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers 1
17.10.2022 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
23.09.2022 На «Казаньоргсинтезе» появились экзоскелеты для рабочих 1
02.09.2022 Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов 1
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка 1
04.08.2022 iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF 1
07.07.2022 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team 1
06.06.2022 Экс-команда Accenture разработала программу диагностики операций для ритейла 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 3
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
19.04.2022 Современный цифровой офис 2022 1
18.04.2022 Администрация Истры внедрила российское офисное ПО «МойОфис» 1
14.04.2022 Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля 1
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
18.02.2022 «Диджитал дизайн» стала первым партнером «Сбера» в программе цифровой трансформации бизнеса 1
18.02.2022 «Сбер» и «Диджитал дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации 1
10.02.2022 Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365 1
03.02.2022 Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции 1
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM 1
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков 1
01.12.2021 Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу 1
30.11.2021 Dell Technologies Forum 2021 1
26.11.2021 Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты 1
15.11.2021 Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021 1
03.11.2021 Цифровое рабочее место или бизнес без границ 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
29.10.2021 «Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково» 1
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн 1
27.10.2021 Зачем банкам регулярно обновлять контакт-центры 1
26.10.2021 Современный цифровой офис: технологии и решения 1
20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1

Публикаций - 402, упоминаний - 434

Digital Workspace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 10
Microsoft Corporation 23395 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 6
Крок - Croc 1683 3
Dell EMC 4892 3
Intel Corporation 11624 3
Cisco Systems 4858 3
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
SAP SE 4833 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 2
Canon 1374 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
HP Inc. 5500 2
Dolby Laboratories 32 2
VMware 2117 2
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 11 1
Menlo Security 4 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 80 1
Сбер - Цифровая Платформа 410 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Apple Inc 11103 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 15 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
Oracle Corporation 6271 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Huawei 3459 1
Ricoh Europe 18 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 237 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 1
GMCS 346 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 1
Аплана Группа компаний 159 1
Почта России ПАО 1973 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 9
Mary Kay - Мэри Кэй 90 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 8
ПГК - Первая грузовая компания 138 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 211 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 8
ПСБ - Промсвязьбанк 727 8
АльфаСтрахование СГ 267 8
Совкомбанк ПАО 193 8
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 6
Альфа-Банк 1579 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
X5 Group 804 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Газпром ПАО 1144 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 95 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
A.T.Legal 12 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
Випсибирь 1 1
Hansa - Ханса 101 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 175 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 13 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
Силовые машины 70 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
Волга-Днепр - авиакомпания 35 1
Valtec 9 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
ФосАгро 84 1
UBS AG 299 1
Алроса АК 133 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 128 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Правительство Москвы 1965 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 368 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 61 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 74 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 43 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 111 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 4
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 26 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 831 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 3
Google Android 12432 7
Linux OS 8153 4
Microsoft Windows 10 13409 3
Apple macOS 1693 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 92 3
Крок - Цифровой рабочий 68 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Intel Itanium Montecito 35 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Intel Itanium 612 2
Microsoft Windows XP 2357 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1269 2
Apple iOS 6722 2
VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 69 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 374 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 7 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 12 1
Linux - Debian GNU 354 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Microsoft Office 3405 1
Apple Safari - браузер 793 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
Microsoft Teams 351 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 178 1
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 132 1
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 1
VMware SD-WAN 11 1
VMware Horizon Suite 106 1
VMware vSphere 499 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 67 1
VMware Carbon Black - Bit9 38 1
БОСС Кадровик HRMS 225 1
Емелин Дмитрий 16 8
Юртаев Герман 16 3
Собянин Сергей 235 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
Бобровников Борис 100 2
Прямов Григорий 1 1
Нагаев Олег 30 1
Куканов Алексей 13 1
Затуловский Аркадий 16 1
Шклярук Мария 15 1
Кузнецов Роман 14 1
Бутин Вячеслав 11 1
Богданов Александр 18 1
Ермолин Константин 6 1
Галаган Дмитрий 2 1
Воропаева Екатерина 20 1
Торгашин Юрий 5 1
Васильченко Юрий 10 1
Павлов Вадим 8 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Клейн Константин 8 1
Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
Емельченков Сергей 103 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 1
Стефан Валуйский 1 1
Ковардакова Ольга 3 1
Турчак Евгений 23 1
Горбатько Александр 96 1
Халматов Максим 49 1
Пегасов Сергей 55 1
Урьяс Вадим 83 1
Михалев Евгений 58 1
Гаврилов Юрий 13 1
Муравьев Владимир 30 1
Панферов Алексей 22 1
Карпов Иван 48 1
Сергеев Сергей 92 1
Алифанов Кирилл 63 1
Бутенко Юрий 64 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 1
Украина 7213 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Нидерланды 3287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 941 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Казахстан - Республика 4750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 4 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 521 1
From door to door - От двери до двери 31 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3306 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 12 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1101 1
Экономический эффект 802 1
Inquirer 463 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
Forrester Research 812 1
CNews Инновация года - награда 69 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще