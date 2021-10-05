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Умная колонка
Smart speaker
Смарт-динамик
Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники



05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт»
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
24.06.2019 LG объявила о старте продаж в России смарт-колонки с «Алисой». Цена
09.01.2019 Берегите уши: самые громкие Bluetooth-колонки
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM
11.10.2017 Умные колонки Google попались на круглосуточной слежке за владельцами
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов
14.12.2015 Беспроводная колонка Creative Sound Blaster FRee: больше звука
10.11.2014 Колонка Creative Muvo mini: я всегда с собой беру

Публикаций - 74, упоминаний - 84

Умная колонка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4756 12
Google LLC 9737 11
Apple Inc 10370 8
JBL 153 7
VK - Mail.ru Group 2926 6
Samsung - Harman Kardon 267 6
Sony 6081 5
Amazon Inc - Amazon.com 2562 4
Samsung Electronics 9128 3
Xiaomi 1011 3
Huawei 3081 3
LG Electronics 3255 2
Philips 1916 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1860 2
Redmond - Инновационные решения 61 2
Sven 20 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 154 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 360 1
Continuum Innovation 45 1
Pimax 5 1
Qualcomm Technologies 1594 1
Rubetek 12 1
Sonos 23 1
ИнтерКом 16 1
Intel Corporation 11007 1
Digma 67 1
Microsoft Corporation 21991 1
Terra Networks - Terra Lycos 97 1
Pioneer Corporation 401 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 124 1
Merlion - Мерлион 359 1
Ring 28 1
Transas - Транзас ГК 133 1
Canalys 209 1
Toshiba Corporation 2832 1
Элемент ГК - Elementec 440 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 2
Yamaha 94 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5004 2
Альфа-Банк 1331 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 239 1
Яндекс.Такси 281 1
Совкомбанк ПАО 163 1
Связной ГК 1110 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1993 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 251 1
Жемчужная плаза ТРЦ 3 1
Почта Банк 306 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 53 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2894 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 1
Правительство РФ 6665 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 773 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2101 1
Президент Российской Федерации 2869 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Администрация Президента РФ 836 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Районный суд Москвы 255 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Руссофт - Russoft 351 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8989 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6372 17
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 749 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3338 9
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 624 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 7
USB Type-C - USB-C 1017 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30156 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6892 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4353 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1818 5
Наушники - Headphones 545 4
WMA - Windows Media Audio 932 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5335 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 837 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2065 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 279 3
WAV - Waveform Audio File Format 448 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 3
Умные платформы 723 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3050 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6652 3
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 172 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 2
Dolby Vision 107 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 551 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 714 2
AAC - Advanced Audio Coding 385 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 163 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2861 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 548 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 530 2
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth-гарнитуры 124 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 371 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 169 2
Lightning 167 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 286 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 276 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 260 8
Google Android 11642 8
Apple Siri - Голосовой помощник 333 6
Google Home - Умная колонка 42 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5992 5
Google Chromecast 63 5
Apple AirPlay 102 4
Apple iOS 6274 4
Яндекс.Станция Мини 21 4
Apple iPod 1335 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 56 4
Apple - App Store 2373 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 3
Samsung SmartThings 29 3
Amazon Alexa 170 3
Amazon Echo 57 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 3
Google Play - Google Store - Android Market 2657 3
Apple HomePod 28 3
JBL Flip 10 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2576 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 75 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 143 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 36 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 562 2
Apple Music 80 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 624 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 405 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 187 2
Apple iPad Pro 254 2
Сбер - SberPortal 18 2
Google Gmail 784 2
Creative Sound Blaster 55 2
Apple iPhone 7 256 2
Apple iPadOS 65 2
Apple iPad 3566 2
Яндекс.Телефон 17 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 140 1
Samsung - Harman Kardon Onyx Studio 7 1
Рязанов Денис 2 2
Гуцериев Михаил 109 1
Ирисов Алексей 3 1
Краснюков Андрей 3 1
Поливенко Юрий 3 1
Шайков Игорь 3 1
Щетинин Павел 3 1
Ежов Фёдор 6 1
Савина Юлия 2 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 14 1
Борзилов Давид 36 1
Оглоблин Александр 2 1
Карлаш Роман 1 1
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
Ерёмин Вадим 7 1
Поликарпов Иван 6 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
Мельник Сергей 3 1
Тавсултанова Тамара 4 1
Паршин Максим 179 1
Щеголев Игорь 684 1
Акимов Максим 169 1
Носков Константин 209 1
Иванов Олег 130 1
Кисляков Евгений 89 1
Лящ Михаил 40 1
Войтенко Олег 25 1
Никифоров Николай 1145 1
Путин Владимир 2457 1
Песков Дмитрий 72 1
Нащекин Алексей 111 1
Шилов Сергей 70 1
Артемьев Игорь 89 1
Нечаев Андрей 21 1
Клименко Герман 46 1
Селютин Александр 59 1
Новоселов Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 99767 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42641 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12251 5
Индия - Республика 4138 4
Того - Тоголезская Республика 7231 3
Южная Корея - Республика 3801 3
Германия - Федеративная Республика 8175 3
Япония 9308 3
Канада 3069 3
Испания - Королевство 2737 2
Франция - Французская Республика 5342 2
Африка Южная 334 2
Австралия - Австралийский Союз 2680 2
Бельгия - Королевство 849 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1096 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10679 2
США - Нью-Мексико 213 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1473 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31497 2
Мали - Республика 19 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12326 1
США - Техас 784 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 36 1
США - Техас - Даллас 164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2410 1
Африка - Африканский регион 2736 1
США - Калифорния 3254 1
Нидерланды 2076 1
Италия - Итальянская Республика 3057 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 854 1
Португалия - Португальская Республика 749 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 159 1
Сатурн - Титан (спутник) 188 1
Казахстан - Республика 4210 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 1
Армения - Республика 1053 1
Китай - Тайвань 1606 1
Россия - ПФО - Казань 1913 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2069 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1575 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 158 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 14 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Конституция США 55 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5779 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 912 1
Русский язык 3801 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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