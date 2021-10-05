Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Умная колонка
Smart speaker
Смарт-динамик
Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники
Публикаций - 74, упоминаний - 84
Умная колонка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
|Руссофт - Russoft 351 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|Рязанов Денис 2 2
|Гуцериев Михаил 109 1
|Ирисов Алексей 3 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Шайков Игорь 3 1
|Щетинин Павел 3 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Савина Юлия 2 1
|Vanunu Oded - Вануну Одед 14 1
|Борзилов Давид 36 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Карлаш Роман 1 1
|Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
|Ерёмин Вадим 7 1
|Поликарпов Иван 6 1
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
|Мельник Сергей 3 1
|Тавсултанова Тамара 4 1
|Паршин Максим 179 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Акимов Максим 169 1
|Носков Константин 209 1
|Иванов Олег 130 1
|Кисляков Евгений 89 1
|Лящ Михаил 40 1
|Войтенко Олег 25 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Путин Владимир 2457 1
|Песков Дмитрий 72 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Шилов Сергей 70 1
|Артемьев Игорь 89 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Клименко Герман 46 1
|Селютин Александр 59 1
|Новоселов Александр 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1394 8
|DxOMark - Издание 35 2
|The Verge - Издание 463 1
|Reddit 216 1
|Business Insider 187 1
|MacRumors 122 1
|КиноПоиск - портал о кино 126 1
|Ars Technica 357 1
|AppleInsider 383 1
|Electronista 166 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru