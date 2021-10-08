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Роснано


08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 2
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 6
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» 1
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 2
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 17
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 2
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 2
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
30.03.2021 Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 2
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 27
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов 8
23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча 1
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
12.08.2020 «Крокус Наноэлектроника» выпустила энергонезависимую память нового поколения 1
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 3
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО 3
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 13
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
16.06.2020 За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке 7
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 2
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений 4

Публикаций - 456, упоминаний - 1394

Роснано упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
Microsoft Corporation 10997 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
АФК Система ПАО 990 12
Yandex - Яндекс 4098 12
Ростех - Ростехнологии 2230 10
VK - Mail.ru Group 2482 8
Google LLC 7124 8
Т-Платформы 272 7
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 7
Samsung Electronics 5627 7
IBM 3524 7
Элвис-НеоТек 30 7
Facebook 3764 6
Ростелеком Связьинвест 692 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
SAP SE 3207 5
Крокус Наноэлектроника 11 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
М2М телематика 165 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Оптиковолоконные системы АО 12 3
Alibaba Group 298 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 3
РСТ-Инвент - RST Invent 18 3
Senesys 10 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 3
Микрон - Micron 365 3
K-Systems - К-Системс 48 3
Ситроникс - Sitronics 556 3
Corning Inc 30 2
Acronis - Акронис 363 2
Cisco Systems 2035 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
РВК - Российская венчурная компания 476 11
Газпромбанк - ГПБ 692 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Газпром нефть 380 7
Газпром ПАО 518 6
Роснефть НК 367 6
Северсталь ПАО 204 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Транснефть 159 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Аэрофлот 492 4
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 4
Почта России ПАО 1570 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
Интер РАО ПАО 158 3
Альфа-Групп 318 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
Новатэк 27 2
Uber 257 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Сибур Химпром 16 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Uber Technologies 258 2
Альфа-Банк 1122 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Qiwi 783 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Gett 60 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Норникель - Норильский никель 177 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Правительство РФ 2198 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Президент Российской Федерации 1439 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Администрация Президента РФ 267 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 2
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 8 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 248 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
DDR - Double data rate 1062 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 66 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
Google Android 10750 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 5
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 5
Linux OS 4236 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Элвис-НеоТек РЛС Orwell-R 4 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 2
NtechLab FindFace 26 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Apple macOS 921 2
Telegram - Мессенджер 80 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Apple iOS 5741 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Panasas AS СХД 1 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
SAP NetWeaver 62 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 1
Avanpost SSO 6 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Docsvision ECM 21 1
РСТ-Инвент TireTag 1 1
Microsoft Windows Live 118 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 1
Statista 81 1
Рикор EcoServer 21 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Apple CarPlay 28 1
Uber Cargo 1 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 38 1
Путин Владимир 1820 14
Дворкович Аркадий 169 12
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Опанасенко Всеволод 100 6
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Собянин Сергей 211 3
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Петричкович Ярослав 10 3
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Россия - Республика Мордовия 386 5
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Европа 3725 3
Новая Москва 45 3
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ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
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Ирак - Басра 1 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
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Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 2
Проектный офис 16 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
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