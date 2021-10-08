Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роснано
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 456, упоминаний - 1394
Роснано упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 14
|Дворкович Аркадий 169 12
|Чубайс Анатолий 105 10
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Опанасенко Всеволод 100 6
|Титов Борис 27 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Евдокимов Андрей 54 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Собянин Сергей 211 3
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 3
|Петричкович Ярослав 10 3
|Махсон Михаил 13 3
|Евтушенков Владимир 130 2
|Николаев Андрей 11 2
|Басов Алексей 79 2
|Катков Алексей 26 2
|Чайка Юрий 21 2
|Хвальковский Алексей 2 2
|Меламед Александр 38 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Алтунин Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Галицкий Александр 82 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Меламед Леонид 61 2
|Вахтеров Сергей 2 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Сурков Владислав 59 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 2
|Овсянников Александр 2 2
|Шадаев Максут 384 2
|Соколов Алексей 121 2
|Бартенева Мария 23 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Вексельберг Виктор 96 2
|CNews Analytics 1988 11
|Frost & Sullivan 101 2
|IDTechEx 3 2
|IHS iSuppli 273 2
|Markets&Markets Research 78 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|comScore 224 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755234, в очереди разбора - 658925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755234, в очереди разбора - 658925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru