Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

Основанная «Роснано» и французской CrocusTechnology— микроэлектронная компания «Крокус Наноэлектроника» намерена обанкротится. Эксперты утверждают, что основное оборудование к 2025 г. было уже передано, активов у компании нет и трудится всего три человека. При этом в производство было вложены миллионы евро.

Шаг к банкротству

Как выяснил CNews, микроэлектронная компания «Крокус наноэлектроника» (КНЭ, в прошлом «дочка» «Роснано») объявила о намерении обанкротиться. Сообщение об этом было опубликовано на «Федресурсе» в начале февраля 2026 г.

Компания освоила производство кремниевых пластин на 300 мм, интегральных схем памяти по техпроцессам 90 нм и 55 нм, также планировала выпускать энергонезависимые чипы памяти (MRAM).

«Крокус наноэлектроника» не менее пяти лет работает в убыток. Например, в 2021 г. выручка от продаж составила 52 млн руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб. В 2022 г. убыток остался на том же уровне. По итогам 2024 г. убыток сократился до 383,1 млн руб. и к 2024 г. до 244,8 млн руб.

CNews обратился за комментариями к гендиректору компании Ивану Макарову, но ответа не получил.

Колоссальные инвестиции

За все годы своего существования «Крокус наноэлектроника» получила немало инвестиций. Например, в 2014 г. владельцы компании вложили в нее $60 млн. Деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти MRAM в ОЭЗ «Технополис Москва».

К апрелю 2023 г., по данным «Интерфакса», суммарные вложения в этот проект превысили 200 млн евро. Основной целью компании был запуск производства кремниевых пластин диаметром 300 мм по топологиям 90 и 55 нм.

Что пошло не так

В 2021 г. компания продала технологическое оборудование одной из российских компаний с последующей арендой данного оборудования, — отмечалось в финансовом отчете «Крокус наноэлектроника» за 2021 г. Наименование компании не раскрывалось. Как сообщили источники CNews, оборудование было передано «СП Квант» (входит в «Ростех»).

В 2022 г. в «Крокусе» в результате «изменения геополитических условий» возникли обстоятельства, повлекшие невозможность для дальнейшей самостоятельной реализации проекта по созданию производства магниторезистивной памяти.

В 2022 г. доход компании приносила деятельность по выполнению работ по обслуживанию инженерного и технологического оборудования. Помимо продажи оборудования, КНЭ начала сокращать штат. Среднесписочная численность сотрудников, работающих на нее, за 2022 г. составила 63 человека, тогда как в 2021 г. их было 87 человек. Численность сотрудников в 2024 г. составляло всего три человека.

Добавим также, что в конце 2022 г. компания столкнулась с судебными претензиями Минпромторга. Как сообщал CNews, ведомство подало к ней полумиллиардный иск из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В 2016 г. организация получила от министерства 1,17 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. В апреле 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга и приговорил «Крокус наноэлектронику» к штрафу в 11,6 млн руб.

CNews еще летом 2023 г. писал, что владельцы компании всерьез задумались о ее ликвидации. И летом 2024 г. компания планировала объявить себя банкротом.

Все давно закончилось

«Бизнес “Крокус Наноэлектроники” по факту закончился в 2022 году после санкций, так как у нее были, в том числе, иностранные владельцы. Активы компании были переданы в “СП Квант” и от самой компании осталось только юридическое лицо», — говорит один из собеседников CNews на рынке микроэлеткроники.

«Проблема КНЭ в том, что бизнес-модель компании изначально была построена на идее международного разделения труда, техпроцесс был разделен между странами, — подтверждает независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Санкции эту идею торпедировали, проблемы начались еще до 2022 года, но к декабрю 2022 года они перестали быть решаемыми».

«Ключевым активом был фотолитограф ASML для работы с пластинами до 300 миллиметров, — продолжает Бойко. — Насколько мне известно, он продан другому участнику рынка и после периода сложностей вроде бы запущен в работу».

Сам проект КНЭ по выпуску MRAM был трудным и сложно окупаемым, говорит генеральный директор SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. «В мировой практике такие проекты выходят на рентабельность только при высокой загрузке и крупном рынке сбыта, — продолжает она. — В российских условиях объем внутреннего спроса на специализированную MRAM-память объективно ограничен, а экспорт в последние годы осложнен».

«Ситуацию вокруг КНЭ можно смело назвать «идеальным штормом»: ставка на неперспективный для рынка продукт, полная потеря доступа к зарубежным партнерам и подрядчикам из-за санкций, а также катастрофическое падение выручки на фоне многомиллиардных убытков, — подчеркивает глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — На текущий момент компания представляет собой фактически пустую оболочку: при уставном капитале в 2,5 млрд рублей на балансе нет ни основных средств, ни интеллектуальной собственности, а штат сократился до трех человек».

Этот кейс, скорее всего, станет хрестоматийным примером того, как сочетание технологического просчета, геополитических факторов и корпоративных злоупотреблений может полностью обесценить многомиллиардные государственные инвестиции, заключил Тимошенко.

Кто владеет КНЭ?

«Крокус наноэлектроника» основана в 2011 г. и первоначально являлась совместным предприятием российской «Роснано» и французской CrocusTechnology. До 2017 г. владельцами компании были российское АО «Роснано» (49,67%) и французская компания «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (контролирующая доля 50,33%). К июлю 2020 г. «Роснано» увеличила свою долю в «дочке» до 99,99%, отдав оставшиеся 0,01% основанной в 2020 г. компании ООО «КНЭ-ИС».

В ноябре 2022 г. «Роснано» вышла их состава учредителей «Крокус наноэлектроники», и 100-процентная ее доля отошла «КНЭ-ИС». Кто является владельцем предприятия в настоящее время неизвестно, так как эта информация засекречена с ноября 2022 г.