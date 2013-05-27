Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон Рефарминг
- Рефарминг, рефарминг частот — процедура замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах.
- Мобильная связь
- 6G - Шестое поколение мобильной связи
- 5G - пятое поколение мобильной связи
- VoLTE - Voice over LTE
- LTE Advanced Pro - LTE-A Pro
- 4G - LTE Long-Term Evolution
- 3G - IMT-2000
- GSMA - Global System for Mobile Communications
- GPRS - General Packet Radio Service
- CDMA - Code Division Multiple Access
Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2719 33
|Никифоров Николай 1172 27
|Иванов Олег 136 24
|Медведев Дмитрий 1629 23
|Щеголев Игорь 689 19
|Свердлов Денис 181 18
|Рейман Леонид 1031 16
|Ройтман Евгений 44 16
|Брюквин Юрий 287 12
|Ситников Сергей 75 12
|Сердюков Анатолий 83 11
|Юсуфов Виталий 26 11
|Морошкин Александр 118 11
|Наумов Максим 97 10
|Евтушенков Владимир 199 9
|Солонин Виталий 89 9
|Ксенин Алекс 311 8
|Шойгу Сергей 84 8
|Усманов Алишер 286 8
|Акимов Максим 177 8
|Кусков Денис 218 8
|Изосимов Александр 193 7
|Бескоровайный Андрей 49 7
|Меламед Леонид 150 7
|Мардер Наум 114 7
|Шадаев Максут 627 6
|Каримов Ислам 95 6
|Адоньев Сергей 35 6
|Каримова Гульнара 92 6
|Ротенберг Аркадий 45 6
|Анкилов Константин 100 6
|Авакян Гаянэ 51 6
|Жаров Александр 174 5
|Осеевский Михаил 273 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Березкин Григорий 33 5
|Калугин Сергей 168 5
|Кочегаров Петр 10 5
|Лацанич Василь 104 5
|Пинчук Виктор 42 5
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