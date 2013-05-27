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Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон Рефарминг



27.05.2013 Минкомсвязь предлагает признать весь радиочастотный спектр ограниченным ресурсом
23.03.2012 "Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей
25.12.2007 Индусы выгоняют россиян из очереди за частотами
05.07.2007 «Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке
23.04.2007 МТС: в Москве "нелегкое положение" с частотами для сетей 3G
05.10.2006 Cisco поможет распределять радиочастотный спектр на предприятии
03.02.2005 Правительство определит порядок оплаты радиочастот
24.04.2002 Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц

Публикаций - 884, упоминаний - 916

Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 175
Intel Corporation 11657 173
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 168
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 139
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 112
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 70
АФК Система ПАО 1694 56
AMD - Advanced Micro Devices 3855 56
Yota - Скартел - WiMAX Holding 827 51
Samsung Electronics 9715 37
Huawei 3495 35
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 33
Apple Inc 11169 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 30
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 30
Freshtel - Фрештел 52 29
Microsoft Corporation 23470 26
Sony 6480 24
Nvidia Corp 3212 23
Lenovo Motorola 3503 23
IBM - International Business Machines Corp 9186 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 22
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 1940 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 20
Ростелеком - Связьинвест 1703 19
Toshiba Corporation 2887 19
LG Electronics 3537 19
Dell EMC 4908 19
Fujitsu 2034 18
Google LLC 10922 18
Основа Телеком 64 17
HP Inc. 5514 17
Vodafone Group 1342 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 17
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 34
Точка 3794 24
Россети Ленэнерго 2341 18
РЖД - Российские железные дороги 1617 13
Альфа-Групп 663 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 9
Telconet Capital 28 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 7
Лардекс - Lardex Group 7 6
Газпром ПАО 1150 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 6
НСТТ Белитон 7 6
Альфа-Банк 1594 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 651 5
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 4
Евросеть 1398 4
Takilant 51 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 84 4
Верный - торговая сеть 257 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 4
SoftBank Group 247 4
РАВИС 11 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1175 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
Sony Music Entertainment 156 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 3
MIG - Metromedia International Group 58 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 234 2
LEGO 219 2
НСПК - Национальная система платежных карт 611 2
Alexander von Humboldt Foundation - Фонд Александра фон Гумбольдта 2 2
Ford 397 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 2
ПромСвязьКапитал 79 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 145
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 139
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 125
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 96
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 70
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 46
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 37
Президент Российской Федерации 3701 31
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 29
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 24
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 20
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 18
Верховный суд Российской Федерации 778 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 12
Администрация Президента РФ 977 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 518 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 9
Судебная власть - Judicial power 2086 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 9
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 8
Верховный суд Индии 22 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 7
Правительство Москвы 1987 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 6
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 5
Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики 26 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 5
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 96 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 151
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 12
WiMAX Forum 68 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
8K Association - Ассоциация 8K 159 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 235
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 231
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19191 230
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5980 228
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 226
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9362 190
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 155
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 141
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11490 135
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 122
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 118
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9313 117
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 116
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 115
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 91
Наушники - Headphones 3497 88
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 84
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2387 83
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 82
5G - пятое поколение мобильной связи 3435 82
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 79
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6026 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21891 77
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8432 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6705 72
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6071 68
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Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8451 61
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Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 102 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 18
Microsoft Windows BitLocker 1275 17
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 15
Apple iPod 1531 15
Intel Core i - Cерия процессоров 469 15
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 228
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3265 87
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 61
Абонентская база - Абонентская плата 5292 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 45
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 35
Юриспруденция - Законодательство 4549 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5656 34
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 829 31
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 28
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Федеральный закон 533-ФЗ - О связи 411 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 26
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3121 24
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