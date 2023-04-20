Корпоративная культура Corporate culture
Корпоративная культура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шилов Сергей 83 3
|Осеевский Михаил 273 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Ананьев Алексей 108 2
|Фридман Александр 8 2
|Орловский Виктор 345 2
|Кириченко Игорь 45 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Морозов Евгений 11 1
|Ахмаев Александр 1 1
|Федотов Сергей 8 1
|Муравьев Александр 6 1
|Трефилов Алексей 41 1
|Зубаревич Илья 2 1
|Колбин Евгений 59 1
|Орлов Дмитрий 22 1
|Петров Михаил 126 1
|Воронин Павел 43 1
|Греф Герман 365 1
|Волож Аркадий 226 1
|Кучеренко Маргарита 8 1
|Чермашенцев Евгений 16 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Молчанов Сергей 13 1
|Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 1
|Василенко Александр 82 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 182 1
|Кириенко Сергей 145 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Сотин Денис 144 1
|Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
|Абакумов Евгений 137 1
|Махлин Дмитрий 42 1
|Moto Ray - Мото Рэй 2 1
|Гладких Марина 1 1
|Белозеров Олег 27 1
|Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 1
|91Mobiles 1694 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 4
|FT - Financial Times 1165 3
|Forbes - Форбс 629 2
|Bloomberg 1108 2
|Business Insider 205 2
|The Verge - Издание 500 1
|ZDnet 596 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5771 1
|The Washington Post 308 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
|Rambler - Секрет фирмы 33 1
|InformationWeek 234 1
|Silicon 508 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|Times 646 1
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