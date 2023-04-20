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Индексная книга CNews*
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Корпоративная культура Corporate culture



20.04.2023 Современный цифровой офис: новации 2023 1
30.03.2023 Цифровая трансформация 2023 1
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1
22.11.2022 Современный цифровой офис: новации 2022 1
11.11.2022 Исследование МТС: буллинг в корпоративной среде 1
04.10.2022 Компания Just IT запустила новое бизнес-направление на платформе ITSM 365 1
04.10.2022 Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
13.09.2022 Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 2
18.08.2022 Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей 1
01.07.2022 «Буферная бухта» отказывается от бумаги в HR 1
30.06.2022 4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 1
11.04.2022 Цифровая трансформация вместе с SILA Union 1
01.04.2022 MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора 1
10.03.2022 Цифровизация HR 2022 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
28.02.2022 Сергей Хомяков -

Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди?

 1
15.02.2022 Технологии удаленной работы 1
07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе

 1
28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией 1
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах 1
20.12.2021 Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития 1
20.12.2021 49% работодателей отметили нехватку самых разных профессионалов в ИТ 1
16.12.2021 Анатолий Белайчук -

Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

 2
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций 1
06.12.2021 VMware: активное применение систем контроля и оценки эффективности сотрудников негативно сказывается на корпоративной культуре компаний 1
10.11.2021 Максим Паняшкин -

Видеонаблюдение — это не только про безопасность

 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
02.11.2021 Сын Кириенко покидает «Ростелеком» 1
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» 1
07.10.2021 Citrix объявила об изменениях в руководстве 1
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
07.06.2021 «М.видео» запустила «Цифровую академию» 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 2
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1

Публикаций - 210, упоминаний - 218

Корпоративная культура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23476 28
SAP SE 4876 27
Oracle Corporation 6298 15
Cisco Systems 4869 14
Google LLC 10926 13
6989 12
IBM - International Business Machines Corp 9189 11
1С-ИжТиСи 6306 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 9
Amazon Inc - Amazon.com 2798 8
Apple Inc 11170 7
Meta Platforms - Facebook 4337 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 6
Yandex - Яндекс 5651 6
SAP CIS - САП СНГ 831 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 5
IBS Platformix - СИЛА 835 5
Dell EMC 4908 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 5
Intel Corporation 11658 5
Telegram Group 1036 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 5
VK - Mail.ru Group 3198 5
Citrix Systems 783 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 4
HP Inc. 5514 4
ФОРС - Центр разработки 555 4
1С-Битрикс - Bitrix 502 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 4
Naumen - Наумен 511 4
VMware 2132 4
Цифра ГК 2142 4
Diasoft - Диасофт 595 4
SAS Institute 908 4
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 4
Twitter 2692 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 16
Точка 3795 8
РЖД - Российские железные дороги 1617 8
X5 Group 813 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 6
Альфа-Банк 1594 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 4
Газпром ПАО 1150 4
Почта России ПАО 1983 4
Спортмастер 147 4
Visa International 1872 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 3
Связной ГК 1334 3
Газпром нефть 498 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 3
HeadHunter Group - HH Group 286 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 3
РОСНО СК - Страховая компания 197 3
Северсталь ПАО - Severstal 364 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1176 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 352 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 872 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 2
ВкусВилл - Избёнка 99 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 296 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 2
Дикси - Сеть магазинов 128 2
X5 Group - Перекрёсток 452 2
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 2
Фаберлик - Faberlic 77 2
Татнефть 206 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 7
Федеральное казначейство России 1548 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2374 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 4
Правительство Москвы 1987 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 271 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 2
Президент Российской Федерации 3705 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 333 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
Администрация Президента РФ 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 552 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 86
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7940 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17120 41
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10771 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12943 36
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11339 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5426 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10012 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11732 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8082 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17293 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17406 24
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25603 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9473 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19733 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13565 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3851 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8864 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 19
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1357 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5184 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22112 18
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 785 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3494 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3160 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5084 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11625 15
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9021 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5852 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15053 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 14
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4055 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5274 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14803 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8726 13
Microsoft Windows 2000 12665 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4096 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6508 10
Google Android 12521 7
Oracle Java - язык программирования 2760 6
Microsoft Office 3432 6
Microsoft SharePoint Server 686 5
Microsoft Teams 365 5
Microsoft Office 365 859 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 136 4
Microsoft Windows 14418 4
Apple iPhone 6 6169 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6611 4
Microsoft Skype 1972 4
Apple iPad 3735 3
Linux OS 8220 3
Rakuten Viber 527 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 3
WhatsApp Messenger 850 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 3
БОСС Кадровик HRMS 226 3
Apple iOS 6781 3
Microsoft Azure 1320 3
Google Cloud Platform - GCP 272 3
Cisco Webex - Intranets.com 179 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 2
ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 46 2
SAP Ariba 283 2
Superjob 279 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 2
Depositphotos - фотобанк 433 2
Microsoft Windows 10 1511 2
Software AG - ARIS Platform 175 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Intel Core - Семейство процессоров 1738 2
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 13 2
Шилов Сергей 83 3
Осеевский Михаил 273 3
Чаркин Евгений 240 3
Ананьев Алексей 108 2
Фридман Александр 8 2
Орловский Виктор 345 2
Кириченко Игорь 45 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 2
Ершова Элеонора 67 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Никифоров Николай 1172 2
Морозов Евгений 11 1
Ахмаев Александр 1 1
Федотов Сергей 8 1
Муравьев Александр 6 1
Трефилов Алексей 41 1
Зубаревич Илья 2 1
Колбин Евгений 59 1
Орлов Дмитрий 22 1
Петров Михаил 126 1
Воронин Павел 43 1
Греф Герман 365 1
Волож Аркадий 226 1
Кучеренко Маргарита 8 1
Чермашенцев Евгений 16 1
Давыдович Евгений 28 1
Молчанов Сергей 13 1
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 1
Василенко Александр 82 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 182 1
Кириенко Сергей 145 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Сотин Денис 144 1
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
Абакумов Евгений 137 1
Махлин Дмитрий 42 1
Moto Ray - Мото Рэй 2 1
Гладких Марина 1 1
Белозеров Олег 27 1
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 122543 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39264 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50139 46
Европа 21293 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13132 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14912 17
Германия - Федеративная Республика 12003 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15054 12
Казахстан - Республика 4833 12
Франция - Французская Республика 7082 11
Нидерланды 3300 9
Италия - Итальянская Республика 4220 8
Беларусь - Белоруссия 4235 8
Канада 4709 7
Индия - Республика 5063 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2358 7
Япония 12874 7
Украина 7259 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 6
Финляндия - Финляндская Республика 3467 6
Европа Восточная 2997 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6278 6
Земля - планета Солнечной системы 9695 6
Польша - Республика 1772 6
Узбекистан - Республика 1398 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3426 5
Россия - Сибирь 2009 5
Великобритания - Лондон 2364 5
Азия - Азиатский регион 4654 5
Ближний Восток 2645 5
Сингапур - Республика 1625 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2304 4
Швеция - Королевство 3457 4
Норвегия - Королевство 1766 4
Испания - Королевство 3600 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2552 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 791 4
Бразилия - Федеративная Республика 2088 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10646 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41595 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 45
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10230 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6669 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3198 26
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1505 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4627 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9170 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8264 17
KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 386 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5153 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 15
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KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1113 13
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4463 12
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 10
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 856 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1748 8
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